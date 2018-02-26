Месть за допинг: США подозревает Россию в кибератаке на Олимпиаду 2018

Как утверждают американские спецслужбы «армия хакеров» Владимира Путина провела разрушительную кибератаку компьютерных серверов веб-сайта зимней Олимпиады 2018 года в Пхенчхане. Мало того, они еще и попытались сделать так, чтоб подозревали в этом Северную Корею.

Во время популярного спортивного мероприятия официальные лица, анонимно сообщили о проведенной кибератаке в Пхенчане, проведенной 9 февраля во время торжественного открытия, но они не озвучили причастность к тому России. В начале февраля ГРУ РФ имело доступ как минимум к трем сотням компьютеров в той или иной степени связанных с проведением зимних Олимпийских игр, все они были нацелены на введение перебоев в работу сети, системах трансляции и на сайте Олимпиады.





По версии американских спецслужб, месяц назад были взломаны маршрутизаторы в Южной Корее, а затем запущена шокирующая строка о новых вредоносных программах именно в день открытия зимних Олимпийских игр. ГРУ использовало интернет-адреса и другую тактику, чтобы создать впечатление, что ответственность за проведение кибератаки лежит на лидере КНДР Ким Чен Ыне. По причине неисправности большинство желающих так и не смогли воспользоваться возможностью приобрести билеты через Интернет и напечатать билеты на торжественное открытие Олимпиады 2018, в итоге было немало пустых мест.





Если же говорить о допинг-скандале, то история имеет продолжение и глава делегации OAR Станислав Поздняков уже принес свои извинения МОК за то, что были обнаружены нарушения антидопинговых правил у россиян. В частности он отметил, что приносит извинения и атлетам, и членам МОК за нарушения. Но в то же время уточнил, что все должны понимать, что эти нарушения не были системными. И он надеется, что члены Международного олимпийского комитета с пониманием к этому отнесутся, восприняв как халатность, а не злой умысел.





Поздняков также высказал благодарность представителям МОК, с которыми ему довелось основательно поработать, чтобы дать возможность российским спортсменам выступить на этих Играх. Он также заверил, что самой ценной наградой для россиян станет возвращение олимпийской сборной России и национального флага страны уже на следующей Олимпиаде.





Необходимо также напомнить, что два дня назад САС дисквалифицировал бобслеистку из России Надежду Сергееву. Причина – взятая допинг-проба подтвердившая содержание в ее организме триметазидина, который запрещен. Кроме того, за нарушения антидопинговых правил керлингистов из России пару Александра Крушельницкого и Анастасию Брызгалову лишили бронзовых наград Олимпиады.





Продолжая тему кибератаки, следует также отметить, что по убеждению американских аналитиков, Россия, похоже, была мотивирована местью МОК за то, что сборную страны, из-за допинг-скандала, не допустили на Олимпиаду в Корею. Сейчас спецслужбы США подозревают очередную возможную кибератаку. По их мнению, это может иметь место в день закрытия зимних Олимпийских игр в Корее.



