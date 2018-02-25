Максим Галкин поздравил российских хоккеистов с победой: За кого болеют звёзды отечественного шоу-бизнеса?

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Максим Галкин поздравил российских хоккеистов с победой: За кого болеют звёзды отечественного шоу-бизнеса?

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| | Максим Галкин поздравил российских хоккеистов с победой: За кого болеют звёзды отечественного шоу-бизнеса?

Максим Галкин поздравил российских хоккеистов с победой: За кого болеют звёзды отечественного шоу-бизнеса?

Сегодня, 13:24
Максим Галкин оказался настоящим поклонником российской сборной по хоккею. Он поздравил всех болельщиков и команду с победой на Олимпиаде 2018. Звёзды отечественного шоу-биза оказались в большинстве своём большими поклонниками спорта и заядлыми болельщиками российских команд. 

Максим Галкин поздравил российских хоккеистов с победой: За кого болеют звёзды отечественного шоу-бизнеса?

 

Сегодня победа российской сборной по хоккею на Олимпиаде 2018 является, чуть ли ни главной новостью дня. С разгромным счётом 4:3 наши спортсмены за долгие 26 лет превзошли своего противника в лице немецкой сборной. Максим Галкин, тоже следящий за перипетиями спортивной жизни отечественных спортсменов, поспешил порадоваться за наших игроков и поздравить их, да и всю страну с отличной, но очень напряжённой игрой. 

На своей странице в соцсети артист выложил пост, на котором российские хоккеисты победно ликуют и радуются. Шоумен выразил огромную благодарность «нашим ребятам» и передал «свои поздравления». Естественно пост не остался без внимания поклонников юмориста, которые тоже действительно переживали за отечественную сборную. 

Максим Галкин поздравил российских хоккеистов с победой: За кого болеют звёзды отечественного шоу-бизнеса?

 

Как известно, российские артисты и публичные личности вообще люди азартные и уж если и выбрали, кого себе в фавориты, идут с этой командой до конца. Так среди звёзд России различной величины много поклонников и ярых болельщиков футбола. 

Особой популярностью у звёзд постсоветского пространства пользуется футбольная команда «Спартак». Некоторые из артистов унаследовали подобную любовь от родителей и называют ФК ни как иначе, как «наша команда». В активных болельщиках «Спартака» замечены Олег Табаков, Армен Джигарханян, Ирина Муравьёва и Марат Башаров. Среди музыкантов поклонниками ФК являются Олег Газманов, Александр Маршал, Лёва из «Би-2», Валерий Сюткин, Юрий Лоза, Алексей Глызин, Владимир Пресняков-старший, Валерий Кипелов. Ольга Бузова тоже замечена в рядах поклонников данной команды, ей даже посвятили татуировку, как особенно пылкой болельщице. 

Болельщицами ЦСКА, столичного соперника «Спартака», являются такие поп дивы российской эстрады, как Анна Семенович, Дана Борисова, Татьяна Герасимова, Алиса Селезнева, Ольга Шелест, Мария Кожевникова, Ольга Орлова и Юлия Началова. Среди сильного пола за игроков команды болеют Сергей Жуков, Константин Кинчев и «Баста». 

Максим Галкин поздравил российских хоккеистов с победой: За кого болеют звёзды отечественного шоу-бизнеса?

 

За «Локомотив» болею в последнее время Михаил Гребенщиков, Алексей Воробьев, Никита Высоцкий, Павел Воля, Гарик Мартиросян, Сергей Светлаков и Михаил Галустян. А вот к питерскому «Зениту» тяготеют сердца Михаила Боярского, Сергея Шнурова, Дмитрия Нагиева и Ивана Урганта. 

Как видно, звёзды отечественного шоу-бизнеса тоже люди и активно интересуются российским спортом. Будем надеяться, что столь мощная звёздная поддержка и в дальнейшем будет приносить российским спортсменам золото.

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