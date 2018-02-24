«Почему ей можно оскорблять людей?»: В сети обсуждается характер Ольги Бузовой

После уже известного скандала с «оскорбляющим лайком», поклонники начали обсуждать нрав Ольги Бузовой. Некоторые из них задались вполне правомерным вопросом.





Теледива Ольга Бузова в российском шоу-бизнесе личность очень обсуждаемая. Звезда любит подогревать интерес к себе различными фото и видео, а так же периодически отвечает в сети обидчикам и устраивает с ними словесные «баттлы». Теледива Ольга Бузова в российском шоу-бизнесе личность очень обсуждаемая. Звезда любит подогревать интерес к себе различными фото и видео, а так же периодически отвечает в сети обидчикам и устраивает с ними словесные «баттлы».





В этот раз оскорблённая звезда, которую не поддержали «друзья из Comedy Club» решила расправиться с обидчиком-резидентом команды правовым способом. Известно, что после поста на страницы Андрея Скорохода, которого Ольга в пылу назвала «недомужчиной», где он разместил коллаж и сравнивает фото Бузовой с внешностью Хищника из одноимённого фильма всё и началась. Всё бы ничего, а певица уже «привыкла защищаться сама» или просто не реагировать на подобные остроты в свой адрес, но одна из поклонниц резидента Скорохода нецензурно отозвалась о медийной персоне, а незадачливый «комедиант» поставил сердечко под злополучным коментом.





На своей странице Ольга Бузова выложила видео с концерта в Москве, в котором написала, что «у неё нет защитника, и она привыкла защищать себя сама», что стало явным ответом Андрею Скороходу и поводом для обсуждения личных качеств телеведущей и певицы. Под видео разгорелась настоящая баталия на тему того, что ведущая «Дома-2» и сама не без греха. Был задан очень уместный вопрос о том, почему же Ольге «можно оскорблять людей», а колкости в свою сторону она не допускает.





Комментаторы вспомнили звезде перепалку со Светланой Лободой и незаслуженное оскорбление в адрес уже жены Дмитрия Тарасова Анастасии Костенко. Не забыли хейтеры и фотографии Ольги Бузовой «в ненадлежащем виде» возле православного собора в Туле, где звезда появилась в спортивном костюме. Тогда обескураженные люди написали, что для певицы «нет ничего святого, ничего духовного… Одна пустота. Только материальное. Жаль таких женщин».





Как водится в таких случаях, нашлись и ярые защитники звезды, которые попытались приструнить комментаторов и поддержать кумира, в очередной раз напомнив ей, что она не одна и «её люди всегда с ней». Однако вопрос о том, почему же звезде всё же можно оскорблять людей, а на высказавшихся в её адрес сразу спускается «шайка фанатов, реагирующая на команду «фас!»» так и остался без ответа. Некоторые предположили, что звезда очень ранима, а пытается выглядеть сильной женщиной.



