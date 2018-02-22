Восстание зомби и управление сознанием: Чем страшна нейросеть для общества?

В настоящее время человечество столкнулось с большим технологическим прогрессом, электроника шагнула глубоко вперед. Нейросеть нашла применение в разных сферах социума: быте, науке, медицине. Но ученые очень обеспокоены этим явлением, так как оно таит много опасностей для самого же человека.

По официальным данным ученых нейросети могут прекрасно помочь в решении ряда медицинских проблем. С помощью искусственного интеллекта доктора устанавливают частоту сердечных приступов, и такие прогнозы на 70% точнее, чем проведенная диагностика альтернативным путем. Кроме того, используя приспособления искусственного интеллекта, хирурги могут получить невероятную помощь в диагностике пораженных органов онкологией. С точки зрения метеорологов и сейсмологов, также есть достижения в нейросети. Используя современный «умные» устройства, специалисты получают карту вероятных землетрясений по регионам мира. Эти документы несут намного точную информацию по катаклизмам, чем это можно было предоставить раньше.Но почему же ряд ученых насторожено относятся к нейросети? Эксперты предупреждают людей об опасности, грозящей их жизни, здоровью и благосостоянию. Например, психологи придерживаются теории того, что человек, которого окружат полностью или частично приборы, работающие на основании нейросети, может оказаться на черте слабоумия. Пользователь, который предпочитает решать вопросы в жизни с помощью приборов, лишает свои основные функции мозга работы. Мозг такого человека становится неактивным, снижается память, нет понятия координации тех или иных поступков. Такое влияние нейросети можно назвать одним словом – зомбирование.Ученые начали бить тревогу, чтобы искусственный интеллект не превышал естественный. Ведь человек создан с такими пропорциями, что его мышление вполне может обеспечить беспроблемную жизнь. Люди отличаются от животных тем, что наделены способностью пытливости ума. Такого признака нет ни в одной нейросети. Лишив возможности человека мыслить, искусственный интеллект превратит человечество в роботов, которыми легко можно управлять.Приборы, основаны на работе нейросети, могут стать настоящей угрозой для жизни. Ученые опасаются, что в один момент киберпреступники смогут на основании совершенно безобидных аппаратов создать настоящее оружие массового поражения. И для этого не нужно организовать военные восстания или раздавать всем оружие. Достаточно, внедрить уничтожающую программу в какой-то из бытовых предметов, а потом дать нужную команду. При этом пользователю не обязательно быть осведомленным об этом.Обычная супермультиварка в какой-то момент может организовать гибель жителей дома, а бытовой уборщик, который используется в офисе, стать объектом теракта в правительственном здании. Это очень тревожный аспект, ведь с «неправильным» создателем, она может быть направлена не в помощь человечеству, а наоборот, на путь самоуничтожения.