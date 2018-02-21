Праздник без носков и дезодоранта: Как удивить любимого 23 февраля?

День защитника Отечества 23 февраля, когда-то День Советской Армии, в первую очередь это праздник тех, кто связал свою жизнь с военной специальностью, либо уже отслужил в армии. Но по давней традиции в этот день принято поздравлять всех мужчин, и даже если кто-то не служил, он все равно является защитником своего очага, ячейки общества – семьи. И к тому же не за горами 8 марта, а эти два праздника связаны невидимой нитью. По этому поводу существует народная мудрость - как встретишь 23 февраля, так и проведешь 8 марта.

Януш Серпнень

Слабый пол всегда стоит перед выбором, как же организовать отличное от предыдущих празднование Дня защитника Отечества. И это проблема, хотя и решаема, но не из легких. Для того чтобы сделать праздник необычным, в первую очередь, не стоит упрощать себе задачу и обходится банальным подарком, купленным в магазине. В таком случае, лучше поискать среди подарочных сертификатов на разные услуги и развлечения, а может придумать ряд квестов или любителям экстремальных ощущений предложить прыжок с парашютом. Главное помнить всегда, что дорог не подарок, а внимание к мужчине и то, как вы его преподносите.Мужчины обожают сюрпризы, поэтому их не сложно удивить нестандартным подходом. К примеру, почему бы в этот день не собрать его друзей-сослуживцев, провести с ними фотосесию, этакая своеобразная ностальгия – экскурс в прошлое. В такой день неплохим подарком был бы поход в пейнтбольный клуб или хотя бы в тир. Туда можно вполне сходить, собрав свою дружную компанию и устроить параллельно своеобразное соревнование. А это мужчины всегда обожают.Если же вас не устраивает такой вариант отдыха, то можно пойти другим путем. Позволить своему избраннику получить удовольствие и расслабится, отдохнув от повседневной рутины и посетив массажный кабинет. Или отправить его в баню, многие мужчины не откажутся от такого удовольствия, попарить свои косточки да еще в хорошей компании. А если сильный пол увлекается автомобилями, то в данном случае неплохим для него подарком мог бы быть картинг, либо курсы экстремального вождения. Для творческих личностей подошел бы поход на концерт или в клуб, а для любителей пения приемлемым оказался бы вариант с посещением караоке.Можно придумать и свой вариант подарка, ведь вы наверняка лучше знаете, какой вид развлечения более предпочтителен для вашего избранника, поэтому и принимать решение лучше индивидуально подойдя к данному вопросу, а направление мы вам уже подсказали. Главное не забывайте, что все должно быть в первую очередь неожиданно, продуманно согласно заранее подготовленного сценария. Возможно, даже на этот день продумать свой дресс-код, различные конкурсы с призами, а завершить вечер аппетитным шашлыком на природе.