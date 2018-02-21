Праздник без носков и дезодоранта: Как удивить любимого 23 февраля?

Мнения

Праздник без носков и дезодоранта: Как удивить любимого 23 февраля?

Советы любителям неординарных решений.

Завтрак с рюмкой: Что пьет Водянова с самого утра?

От Редактора

Завтрак с рюмкой: Что пьет Водянова с самого утра?

Снимок озадачил подписчиков модели.

Сюжеты :

Скрининг: Четыре процента населения страдает хроническими заболеваниями почек В небе над Петербургом засветили «три солнца» Александр Дьяченко признался в зависти к "Би-2" Apple признали самой инновационной компанией в мире Маленького мальчика убил кинескопный телевизор в Подмосковье В Forbes назвали "Яндекс" самой дорогой интернет-компанией России Российские хоккеисты попали в олимпийский полуфинал впервые за 12 лет Подписчики едва узнали Марию Кожевникову на архивном фото Разваливший экономику Аргентины Пол Сингер жестко раскритиковал криптовалюты Глава МИД Британии считает ситуацию вокруг Brexit "бардаком" Дана Борисова предлагает секс-услуги за четыре тысячи долларов Хакеры обошли будущую защиту Far Cry 5
| | Праздник без носков и дезодоранта: Как удивить любимого 23 февраля?

Праздник без носков и дезодоранта: Как удивить любимого 23 февраля?

Сегодня, 16:00
День защитника Отечества 23 февраля, когда-то День Советской Армии, в первую очередь это праздник тех, кто связал свою жизнь с военной специальностью, либо уже отслужил в армии. Но по давней традиции в этот день принято поздравлять всех мужчин, и даже если кто-то не служил, он все равно является защитником своего очага, ячейки общества – семьи. И к тому же не за горами 8 марта, а эти два праздника связаны невидимой нитью. По этому поводу существует народная мудрость - как встретишь 23 февраля, так и проведешь 8 марта.

Праздник без носков и дезодоранта: Как удивить любимого 23 февраля?

 

Слабый пол всегда стоит перед выбором, как же организовать отличное от предыдущих празднование Дня защитника Отечества. И это проблема, хотя и решаема, но не из легких. Для того чтобы сделать праздник необычным, в первую очередь, не стоит упрощать себе задачу и обходится банальным подарком, купленным в магазине. В таком случае, лучше поискать среди подарочных сертификатов на разные услуги и развлечения, а может придумать ряд квестов или любителям экстремальных ощущений предложить прыжок с парашютом. Главное помнить всегда, что дорог не подарок, а внимание к мужчине и то, как вы его преподносите.

Мужчины обожают сюрпризы, поэтому их не сложно удивить нестандартным подходом. К примеру, почему бы в этот день не собрать его друзей-сослуживцев, провести с ними фотосесию, этакая своеобразная ностальгия – экскурс в прошлое. В такой день неплохим подарком был бы поход в пейнтбольный клуб или хотя бы в тир. Туда можно вполне сходить, собрав свою дружную компанию и устроить параллельно своеобразное соревнование. А это мужчины всегда обожают.

Если же вас не устраивает такой вариант отдыха, то можно пойти другим путем. Позволить своему избраннику получить удовольствие и расслабится, отдохнув от повседневной рутины и посетив массажный кабинет. Или отправить его в баню, многие мужчины не откажутся от такого удовольствия, попарить свои косточки да еще в хорошей компании. А если сильный пол увлекается автомобилями, то в данном случае неплохим для него подарком мог бы быть картинг, либо курсы экстремального вождения. Для творческих личностей подошел бы поход на концерт или в клуб, а для любителей пения приемлемым оказался бы вариант с посещением караоке.

Можно придумать и свой вариант подарка, ведь вы наверняка лучше знаете, какой вид развлечения более предпочтителен для вашего избранника, поэтому и принимать решение лучше индивидуально подойдя к данному вопросу, а направление мы вам уже подсказали. Главное не забывайте, что все должно быть в первую очередь неожиданно, продуманно согласно заранее подготовленного сценария. Возможно, даже на этот день продумать свой дресс-код, различные конкурсы с призами, а завершить вечер аппетитным шашлыком на природе.
Януш Серпнень
Новости по теме
В Госдуме хотят изменить дату празднования Дня защитника Отечества
В Госдуме хотят изменить дату празднования Дня защитника Отечества

Депутат Госдумы Иван Сухарев подготовливает поправки в Трудовой кодекс России, в которых будет заявлено, что День защитника Отечества будет предложено

23 февраля в России празднуется День защитника отечества
23 февраля в России празднуется День защитника отечества

Сегодня в Киргизии, России, Белоруссии и ряде других стран СНГ отмечается День защитника отечества. 23 февраля является годовщиной создания Красной Армии. Этот

Порошенко отменил День защитника отечества 23 февраля
Порошенко отменил День защитника отечества 23 февраля

Глава украинского государства Пётр Порошенко создал указ, отменяющий празднование Дня защитника отечества 23 февраля. Эта дата перенесена на 14 октября. K

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости