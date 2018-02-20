10% или франшиза: Подписчик Киркорова рассказал правду о

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10% или франшиза: Подписчик Киркорова рассказал правду о "гипнозе Галкина"

Харламов и Галкин создают общий продукт.

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Завтрак с рюмкой: Что пьет Водянова с самого утра?

Снимок озадачил подписчиков модели.

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| | 10% или франшиза: Подписчик Киркорова рассказал правду о "гипнозе Галкина"

10% или франшиза: Подписчик Киркорова рассказал правду о "гипнозе Галкина"

Вчера, 22:08
Ролик, размещенный поп-королем в Instagram, спровоцировал бурное обсуждение недавно вышедшей в эфир Первого канала программы «Гипноз». В кадре Филипп «колдует» над символическим земным шаром, который вращается в водном фонтане. Совершая магические пассы руками поп-король приговаривает «заклинания» и попутно рассказывает, что передача гипноз, которую ведет Максим Галкин, произвела на него неизгладимое впечатление. Он не пропускает ее выпусков, более того - следуя советам гипнотизера проекта, который вводит в транс знаменитостей, Исы Багирова, Филипп пробует свои силы в гипнозе. По его словам, он уже делает успехи.

10% или франшиза: Подписчик Киркорова рассказал правду о "гипнозе Галкина"

 

Пользователи высказали кардинально противоположные мнения: одни сказали, что Киркорову такая роль подходит даже больше, чем Исе Багирову, так как его внешность более колоритна. Другие, не стесняясь в выражениях, сказали, что певцу уже до такой степени нечего делать, что он занимается откровенной ерундой. Некоторые раскритиковали передачу «Гипноз» в частности за ведущего - Галкина, по их словам, и так много на Первом канале, он ведет чуть ли не все развлекательные программы. Хейтеры напомнили, что ведущему нужно содержать свой замок, поэтому ему пришлось стать эдаким «многостаночником». К слову пришелся и Андрей Малахов, которого назвали сплетником всея Руси.

Недоброжелатели также заявили, что Киркоров «прославился» своим жестоким обращением с женщинами, как ни одна другая знаменитость. Никто столько не поднимал руку на слабый пол. Некоторые комментаторы рассказали, что «Гипноз» - явная постановка, причем это видно невооруженным взглядом. Возмущенные пользователи обвинили телевизионщиков в «запудривании мозгов» и откровенном неуважении к зрителю. Даже те из них, кто сам работает на ТВ и хорошо понимает, что такое рейтинги и как они делаются, заявили, что нельзя же совсем не думать о тех, кто смотрит передачи. Было также отмечено, что шоу приобретено по франшизе, и имеет идентичные сюжеты, идущие, как во Франции, так и в Украине и России. Один из подписчиков Киркорова отметил, что большая часть отечественного ТВ продукта зарабатывает деньги именно на рекламе, и скандал между Харламовым и Галкиным может быть частью того самого пиара. Сам же подписчик поп-короля добавил, что знает о чем говорит, поскольку работает на телевидении уже более 20 лет. К слову, в нашей стране проект вышел в эфир 4 февраля этого года, и пока он удерживает лидерские позиции в рейтинге телепрограмм.
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