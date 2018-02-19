Дерзкая и без штанов: После BAFTA Боня сразила поклонников новым образом

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Дерзкая и без штанов: После BAFTA Боня сразила поклонников новым образом

Не все поняли телеведущую.

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Эмоции знаменитости сказались на ее "интересном" положении. 

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Дерзкая и без штанов: После BAFTA Боня сразила поклонников новым образом

Сегодня, 12:49
Образы Виктории Бони у всех на слуху. Пока многие все еще обсуждают ее лук на красной дорожке церемонии BAFTA, телеведущая поразила своих подписчиков в Instagram снимком, где предстала без штанов. «Как вам такой #тоталлук от Беллы Потемкиной? Да или Нет?», - обратилась к своей аудитории госпожа Боня. «Внимание! В любой момент я напишу в камментах «Стоп», тот кто будет предыдущим получит в подарок этот тотал лук своего размера!», - добавила хозяйка аккаунта. Длинная спортивная кофта прикрыла все лишнее, однако это не помешало подписчикам Виктории Бони отметить дерзость ее образа. «Дорого, дерзко, сексуально!», - отметила одна из подписчиц знаменитости. Однако не все оценили внешний вид Бони, отметив, что кепка на ее голове выглядит как колпак. Нашлись и те, кто написали, что платье (именно так идентифицировали наряд подписчики Бони) скрывает прекрасную фигуру знаменитости.

Дерзкая и без штанов: После BAFTA Боня сразила поклонников новым образом

 

К слову последний пост Виктории Бони в сети – далеко не единственный, которым она успела проэпатировать. Ранее знаменитость опубликовала фото, на котором предстала в спортивном костюме, очках и объемной куртке. Многие подписчики Бони не узнали ее в не менее дерзком образе. «Первый раз Вику вижу в спортивном прикиде – по большому счету каблучки, платья - не узнала», - написала ее поклонница.

Не против Виктория Боня продемонстрировать и оголенные части тела. В частности на своей странице в социальной сети она неоднократно публиковала пляжные снимки, где в бикини показывала сексуальные изгибы тела. А вот один из деловых костюмов, который продемонстрировала Боня как нельзя более сексуально, буквально засветил оголенную грудь знаменитости без бюстгальтера. Не только эпатажем обращает на себя внимания госпожа Боня. Пожалуй, самым громким событием вокруг ее персоны за последнее время стал выход модели на ту саму красную дорожку премии BAFTA. На светском мероприятии Боня оказалась в числе немногих селебрити, которые нарушили дресс-код и проигнорировали цветовую гамму выхода в свет. Как сообщили отечественные СМИ, серебристые вставки «сыграли злую шутку» с госпожой Боней, на что поклонники телеведущей отметили субъективность мнения журналистов.
Дыль Лилия
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