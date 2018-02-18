В Турции нашли врата Ада: Тайна города Иераполь раскрыта

Тысячи лет назад римляне и греки считали, что пройдя через вход в пещеру фригийского города Иераполиса, можно войти в подземный мир через его врата Ада на Плутониуме. Это описывалось в мифах Древней Греции и Рима. Теперь ученые, наконец, поняли, почему жертвы, совершаемые там, были настолько успешными.

В рамках традиционного римского ритуала, кастрированные священники, приводили множество быков в сырой темный грот с воротами и выходом на арену. Ворота были встроены в одну стену прямоугольной открытой арены, увенчанной храмом и окруженной каменными местами для посетителей, расположенными на возвышенности. В рамках традиционного римского ритуала, кастрированные священники, приводили множество быков в сырой темный грот с воротами и выходом на арену. Ворота были встроены в одну стену прямоугольной открытой арены, увенчанной храмом и окруженной каменными местами для посетителей, расположенными на возвышенности.





Местоположение Плутониума учеными было обнаружено семь лет назад после того, как его бесследно потеряли. Исследователи пытались выяснить, почему римляне считали, что выход в подземный мир должен быть именно на этом участке. Они быстро определили причину смерти стольких быков, и ответ действительно довольно прост. Смерть многочисленных быков происходила в Иераполисе, который расположен в районе, где есть большое количество геологически активных зон. Ученые обнаружили, что углекислый газ постоянно находится под этой древней местностью как видимый туман.





В течение дня солнечное тепло рассеивает газ. Но по ночам газ немного тяжелее, чем воздух, и образует CO2 «озеро» на защищенной арене. Это особенно смертельно на рассвете, когда концентрация СО2 на 40 см выше уровня арены достигает 35%. Этого достаточно, чтобы животные или даже люди задохнулись в течение нескольких минут. Но концентрации быстро падают с высотой, а быки, намного ниже по высоте, чем люди, поэтому и погибали довольно быстро в этих ритуалах, в то время как более высокие жрецы оставались невредимы. Первосвященники евнухи, вероятно, приносили свои жертвы только в утренние или вечерние часы, когда концентрация газа была самой высокой внизу. Кроме того, при воздействии газа быки опускали еще ниже головы к земле, что и приводило их к смерти путем удушья.

Ученые считали, что римляне знали секреты смертельного дыхания мифического хеллхаунда Кербероса, но иные обыватели Плутониума, которые были до них, не полностью понимали причину. Так греческий историк Страбон в свое время рассказывал о небольшом храме с традиционными греко-римскими колоннами, ведущими в пещеру. Из нее исходил такой смрад, что летящие мимо птицы буквально падали замертво. Так вот историк ошибочно объяснял то, что священники остаются в живых, проходя врата Ада, из-за того, что кастрированы, называя именно это причиной, по которой те не были обречены на страдания, и их не постигла та же участь, что и быков.





Правда, некоторые археологи не согласны с убеждением, что римляне полностью понимали опасность, которая их ожидала. Вызвано это обнаруженными многочисленными лампами, висящими вблизи ворот Ада. Это говорит о том, что священники все же бывали здесь и поздной ночью, в особенно опасное время для посещения.



