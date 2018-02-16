Гитлер и «Звезда Смерти»: Секретное оружие нацистской Германии

Грандиозные планы фюрера нацистской Германии по захвату и порабощению мира давно уже не секрет для общества. Однако в последнее время всё чаще учёные и другие специалисты из различных областей обнародуют просто сенсационные открытия на тему технологий, которые планировалось применять для тотального контроля жителей захваченных стран и скорейшей победы над сопротивляющимися.
Спутник-отражатель Sonnengewehr должен был вращаться по экватору нашей планеты в удалении от поверхности почти на 8 300 км. Специалисты отмечают, что изначально эта технология космических зеркал имела мирные цели, однако в 1939 году всё изменилось, и немецкие учёные получили команду работать над новым видом оружия. Проект не удалось завершить только потому, что в военное время у фюрера не было в распоряжении тяжёлой ракеты, какие сейчас строит Илон Маск и поэтому немецкие специалисты того времени так и не нашли решение этой задачи.
Учёный из NASA Брайан Мюирхед пошёл ещё дальше и уверенно заявил, что при помощи современных технологий человечество может спокойно воплотить план Гитлера и создать «Звезду Смерти». Причём какие-то особые технические «навороты» и приспособления особенно не понадобятся, так как можно в качестве строительного материала использовать природные соединения, которыми в необходимых количествах располагают астероиды, постоянно летающие возле Земли. Однако учёный предлагает «Звезде Смерти» мирное применение, она будет предотвращать падение потенциально опасных космических тел на нашу планету.