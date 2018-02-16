Гитлер и «Звезда Смерти»: Секретное оружие нацистской Германии

Учёные постепенно рассекречивают технологии, которыми обладала Германия в период Второй мировой войны. В этот раз военные специалисты из США раскрыли план Гитлера по созданию «Звезды Смерти» .





Грандиозные планы фюрера нацистской Германии по захвату и порабощению мира давно уже не секрет для общества. Однако в последнее время всё чаще учёные и другие специалисты из различных областей обнародуют просто сенсационные открытия на тему технологий, которые планировалось применять для тотального контроля жителей захваченных стран и скорейшей победы над сопротивляющимися. Грандиозные планы фюрера нацистской Германии по захвату и порабощению мира давно уже не секрет для общества. Однако в последнее время всё чаще учёные и другие специалисты из различных областей обнародуют просто сенсационные открытия на тему технологий, которые планировалось применять для тотального контроля жителей захваченных стран и скорейшей победы над сопротивляющимися.





Военные специалисты из NASA пришли к выводу, что учёные под руководством Адольфа Гитлера работали над созданием настоящей «Звезды Смерти», на подобии той, что была в киносаге «Звёздные войны». Технологии, конечно же, значительно отличались, но задумка очень похожа.





Нацисты собирались вывести на орбиту Земли пилотируемый спутник-отражатель под названием «Sonnengewehr» или «Солнечный пистолет». Аппарат на чертежах представляет собой круглое устройство с подвижными зеркалами, направив которые под определённым углом можно по принципу увеличительного стекла в заданной точке сжигать города или, к примеру, кипятить воду в океане и других водоёмах нашей планеты.





Спутник-отражатель Sonnengewehr должен был вращаться по экватору нашей планеты в удалении от поверхности почти на 8 300 км. Специалисты отмечают, что изначально эта технология космических зеркал имела мирные цели, однако в 1939 году всё изменилось, и немецкие учёные получили команду работать над новым видом оружия. Проект не удалось завершить только потому, что в военное время у фюрера не было в распоряжении тяжёлой ракеты, какие сейчас строит Илон Маск и поэтому немецкие специалисты того времени так и не нашли решение этой задачи. Спутник-отражатель Sonnengewehr должен был вращаться по экватору нашей планеты в удалении от поверхности почти на 8 300 км. Специалисты отмечают, что изначально эта технология космических зеркал имела мирные цели, однако в 1939 году всё изменилось, и немецкие учёные получили команду работать над новым видом оружия. Проект не удалось завершить только потому, что в военное время у фюрера не было в распоряжении тяжёлой ракеты, какие сейчас строит Илон Маск и поэтому немецкие специалисты того времени так и не нашли решение этой задачи.





Ранее эксперты опубликовали данные о том, что учёные, работавшие на Гитлера, разрабатывали планы по созданию летательных аппаратов по форме очень напоминающих современные НЛО. Некоторые утверждают, что им это даже удалось, и на засекреченных полигонах созданная техника прошла успешное испытание. Использовались ли «летающие тарелки» во время боёв с советскими войсками доподлинно не известно, однако работа над ними действительно проводилась.



