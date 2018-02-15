«Пьющая балерина - повод для почитания»: Анастасию Волочкову уличили в алкоголизме

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«Пьющая балерина - повод для почитания»: Анастасию Волочкову уличили в алкоголизме

Балерина вновь попала под прицел поклонников.

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«Пьющая балерина - повод для почитания»: Анастасию Волочкову уличили в алкоголизме

Сегодня, 15:09
Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова не устаёт делиться кадрами из личной жизни со своими поклонниками. На этот раз в сети жёстко раскритиковали вид балерины и уличили её в возвращении к пагубному пристрастию. 

«Пьющая балерина - повод для почитания»: Анастасию Волочкову уличили в алкоголизме

 

Вот и отгремел день всех влюблённых и каждый отмечал его по-своему. Кто-то просто подарил объекту вожделения небольшую, но искреннюю открытку, кто-то вручил красный шар, а кто-то не смог остаться наедине с любимым и пригласил в гости кого-то ещё. К последним можно отнести и Анастасию Волочкову, которая накрыла праздничный стол на три персоны. 

Не успев выложить в сеть фото, на котором звезда скандалов с шариками и в толстовке запечатлена на фоне камина, как появились первые злостные комментарии. Пользователи обратили внимание на внешний вид Анастасии, и отметили, что она вновь взялась за старое и видимо часто «прикладывается к спиртному». Кое-кто даже не постеснялся написать, что не понимает поклонников любительницы шпагатов и удивляется, как «пьющая балерина может быть поводом для почитания». 

Напомним, что Анастасию Волочкову и ранее общественность критиковала за разгульный образ жизни и любовь к крепким спиртным напиткам. Некоторые даже предположили, что именно поэтому рядом с известной личностью постоянно находятся «недостойные её мужчины». Михаил Логинов, к слову сказать, тоже любитель горячительных напитков, о чём подписчики блога балерины не раз говорили своему кумиру. 

Не стал, по мнению постоянных критиков звезды, исключением и День Святого Валентина, который Анастасия Волочкова встретила с бокалом алкоголя в руках. Однако искренние поклонники таланта балерины, всё же предположили, что таким образом звезда справляется со стрессами и постоянными выпадами в свой адрес недоброжелателей и делает это не часто. 

Поклонники вначале радовались тому, что когда в жизни Анастасии появился Михаил, то звезда активно взялась за себя и, казалось бы, с вредной привычкой завязала. Однако по фото в соцсетях видно, что балерина снова вернулась к тому, от чего пыталась уйти. 

Анастасия Волочкова не перестаёт надеяться, что поклонники поймут и поддержат её во всех начинаниях, однако это не всегда бывает так, как звезда предполагает. Хейтеры затаив дыхание ждут новых откровений звезды, чтобы вновь указать ей на недостатки.

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