«Занимайся семьей!»: Ксения Собчак устала от политики

Стоило этому политику, согласившемуся побороться за президентское кресло, поместить в социальных сетях, скажем откровенно, не очень удачное фото и пожаловаться на усталость, как тут же в ее адрес полетели сотни язвительных и нелицеприятных стрел.

Януш Серпнень

Да никто не спорит, что всем свойственно уставать, особенно занимаясь монотонной и однообразной, нелюбимой и неинтересной работой. Такое может «сбить с ног» любого мужика, не то что представительницу слабого пола. Поэтому не удивительно, что Собчак утомило то, чем ей приходится заниматься в последнее время. А добавьте сюда еще и ее непосредственную работу ведущей на телевидении, и вам станет ясно, что любой при такой нагрузке давно бы сдал свои позиции.И если с усталостью мы, кажется, разобрались, то вот другой вопрос, а речь идет о причинах, которые побудили Ксению Собчак, позиционирующую себя на роль президента Российской Федерации, столь огромного не только по масштабам, а во всех отношениях государства, дать повод для таких нелестных обсуждений. Куда же смотрели ее имиджмейкеры? Ведь в президенты идти, это не ручей перейти или речку переплыть. Здесь необходимо взвешивать свой каждый шаг, каждый поступок, каждое действие, так как любая промашка может оказаться роковой.Или же это был такой тактический ход, под названием «Вызываю огонь на себя», с целью проверить симпатии и антипатии обитателей социальных сетей. Да и правило, когда любой негатив тоже может послужить в качестве политической рекламы, еще никто не отменял. Порой политики сами распространяют на себя компромат, а затем защитники их «отстирывают» дочиста, указывая на неправдоподобность выброшенной информации и нереальность ее соответствия действительности. И таким образом народ перестает верить в даже правдивые выбросы компромата, считая его неподдельной ложью. И это действует.Но тут совершенно иной случай. Только по той причине, что женщина согласилась побороться за пост лидера государства, проявилась такая злоба, или это просто говорит о деградации извергающих подобную желчь, невежество по отношению к женщине, матери. Или другие крайности, признание красоты, целеустремленности, немудреные советы заняться сыночком, семьей. Ну, чуть ли не просьба конкурента – сойди с дистанции. Скорее всего, что политик - умная, талантливая женщина, которая не лезет за словом в карман, не нуждается в подобных советах.