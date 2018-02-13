Как провести 14 февраля, если ты один

Вскоре день святого Валентина или день всех влюблённых - праздник, который отмечается во многих странах мира 14 февраля. Повсюду реклама счастливых пар, на экранах кинотеатров и телевизоров трогательные романтические фильмы, повсюду звучит соответствующая музыка. Все окружение буквально наполнено любовью и бесконечным счастьем.

Януш Серпнень

Но как быть тем, у кого нет пары? Встречать праздник в одиночестве? Прежде всего нужно убедить себя, что одиночество лишь временное явление и все лучшее впереди. Проявлять свое безразличие к празднику также не стоит. Позвольте себе - расслабится! Не стоит себя излишне расстраивать, уделяя слишком много времени социальным сетям, которые переполнены снимками счастливых и влюбленных пар. Но в стремлении найти подходящую компанию ничего плохого нет, поэтому лучше вспомните тех, с кем вам было по-настоящему приятно общаться, а такие люди у вас точно есть. Попытайтесь возобновить былые связи, не постесняйтесь поздравить их желательно лично, напомнив о том, что вы не забыли о своих приятелях.Да и кто сказал, что в этот день обязательно быть с парой? Может быть, в вашем случае важнее побыть одному, подумать о своем развитии и уделить внимание внешности, позволить организму по-настоящему расслабится или получить удовольствие. Утешьтесь тем, что вам не предстоит потратиться на подарок своей половинке, а значит, некую сумму можно потратить на свои утехи, устроить праздник души, побаловать себя чем-нибудь вкусненьким.Можно запланировать на этот день вылазку на природу, единение с которой и свежий воздух придадут вам сил и зарядят вас энергией. Если вы не любитель подобного, то может стоит посетить СПА салон, в котором вам помогут расслабится и получить настоящее удовольствие. Да в конце концов можно найти множество мест, которые позволят соединить приятное с полезным. Главное подойти к выбору с должным настроением.Можно отправится в кратковременное путешествие, посетив исторические достопримечательности или просто поехать в другой город. С должным настроем поездка станет незабываемой. Главное включить фантазию, и ваша жизнь засияет новыми радужными красками. Только вы хозяева своего настроения и нужно учится превращать будни в настоящие праздники, и тогда ваше одиночество не будет казаться обузой.Но у одиночек есть и свои плюсы, ведь можно отправиться в магазин и выбрать себе то, чего бы захотелось - бутылочку хорошего, дорогого вина, коньяка или какого-то другого недешевого напитка, а к ней какой-нибудь вкуснятины. Опустошить бутылку можно как с кем-нибудь из друзей или подруг, так и в гордом одиночестве за просмотром любимого фильма или сериала. Не забудьте и о сладостях, ведь какой праздник без них. Но позаботьтесь об этом заблаговременно, дабы не тратить драгоценное время на простой в очередях.Пусть в этом году день всех влюбленных пройдет для вас необычно и принесет радость, ведь для этого много не нужно - хорошее настроение и любовь к себе самому.