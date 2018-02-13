Как провести 14 февраля, если ты один

Мнения

Как провести 14 февраля, если ты один

Без пары тоже можно хорошенько отдохнуть и повеселиться.

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

От Редактора

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

Как помочь близкому перестать убивать себя.

Сюжеты :

Полиция Лондона проверяет корпус парламента после обнаружения подозрительного предмета Парк пенисов в Южной Корее притягивает зрителей Олимпиады-2018 «Росконтроль» обнаружил бактерии в куриных сердечках Владимир Жириновский готов помочь выйти из колонии осуждённому Александру Крузу Звезда «Семейства Кардашьян» прогулялась в костюме из российских 90-х Кёрлингистку Брызгалову сравнили с молодой Анджелиной Джоли Тим Миллер работает над новым фильмом «Люди Икс» Новая британская технология позволит бороться с пропагандой ИГ Лидер Metallica снимется в фильме про серийного убийцу Теда Банди Жюри 75-го Венецианского кинофестиваля возглавил Гильермо дель Торо Евгений Петросян надел шляпку с кошачьими ушками Герой «Формы воды» расстроен появлением посвященного ему фаллоимитатора
| | Как провести 14 февраля, если ты один

Как провести 14 февраля, если ты один

Вчера, 20:16
Вскоре день святого Валентина или день всех влюблённых - праздник, который отмечается во многих странах мира 14 февраля. Повсюду реклама счастливых пар, на экранах кинотеатров и телевизоров трогательные романтические фильмы, повсюду звучит соответствующая музыка. Все окружение буквально наполнено любовью и бесконечным счастьем.

Как провести 14 февраля, если ты один

 

Но как быть тем, у кого нет пары? Встречать праздник в одиночестве? Прежде всего нужно убедить себя, что одиночество лишь временное явление и все лучшее впереди. Проявлять свое безразличие к празднику также не стоит. Позвольте себе - расслабится! Не стоит себя излишне расстраивать, уделяя слишком много времени социальным сетям, которые переполнены снимками счастливых и влюбленных пар. Но в стремлении найти подходящую компанию ничего плохого нет, поэтому лучше вспомните тех, с кем вам было по-настоящему приятно общаться, а такие люди у вас точно есть. Попытайтесь возобновить былые связи, не постесняйтесь поздравить их желательно лично, напомнив о том, что вы не забыли о своих приятелях.

Да и кто сказал, что в этот день обязательно быть с парой? Может быть, в вашем случае важнее побыть одному, подумать о своем развитии и уделить внимание внешности, позволить организму по-настоящему расслабится или получить удовольствие. Утешьтесь тем, что вам не предстоит потратиться на подарок своей половинке, а значит, некую сумму можно потратить на свои утехи, устроить праздник души, побаловать себя чем-нибудь вкусненьким.

Можно запланировать на этот день вылазку на природу, единение с которой и свежий воздух придадут вам сил и зарядят вас энергией. Если вы не любитель подобного, то может стоит посетить СПА салон, в котором вам помогут расслабится и получить настоящее удовольствие. Да в конце концов можно найти множество мест, которые позволят соединить приятное с полезным. Главное подойти к выбору с должным настроением.

Можно отправится в кратковременное путешествие, посетив исторические достопримечательности или просто поехать в другой город. С должным настроем поездка станет незабываемой. Главное включить фантазию, и ваша жизнь засияет новыми радужными красками. Только вы хозяева своего настроения и нужно учится превращать будни в настоящие праздники, и тогда ваше одиночество не будет казаться обузой.

Но у одиночек есть и свои плюсы, ведь можно отправиться в магазин и выбрать себе то, чего бы захотелось - бутылочку хорошего, дорогого вина, коньяка или какого-то другого недешевого напитка, а к ней какой-нибудь вкуснятины. Опустошить бутылку можно как с кем-нибудь из друзей или подруг, так и в гордом одиночестве за просмотром любимого фильма или сериала. Не забудьте и о сладостях, ведь какой праздник без них. Но позаботьтесь об этом заблаговременно, дабы не тратить драгоценное время на простой в очередях.Пусть в этом году день всех влюбленных пройдет для вас необычно и принесет радость, ведь для этого много не нужно - хорошее настроение и любовь к себе самому.
Януш Серпнень
Новости по теме
Новое приложение от «ВКонтакте» найдет пару на День влюбленных
Новое приложение от «ВКонтакте» найдет пару на День влюбленных

Во многих странах мира 14 февраля отмечают День влюбленных. Социальная сеть «ВКонтакте» в честь данного праздника запустила приложение «Бесит!». Эта программа

В ЗАГСах в День Влюбленных наблюдается ажиотаж
В ЗАГСах в День Влюбленных наблюдается ажиотаж

14 февраля, в праздник всех влюбленных, появился отличный повод у всех пар мира связать себя брачными узами на века.

Лучшие поздравления с Днем Святого Валентина
Лучшие поздравления с Днем Святого Валентина

14 февраля, День Святого Валентина, празднуют многие влюбленные пары во всем мире. Помимо милых подарков, как проявление любви, пары дарят друг другу

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости