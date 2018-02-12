"Закройте двери, распахните занавески": Как экономно обогреть свой дом зимой

Специалисты исследовали эффективность увеличения степени нагрева пропорционально его полезному действию на всю площадь помещения и затратам на оплату такого отопления. И пришли к выводу, что наиболее эффективно дом обогревается не за счет установки «навороченного» отопительного оборудования, а благодаря хорошей теплоизоляции. А работа отопителя на полной мощности, прежде всего, повлечет увеличение финансовых расходов, а не быстрый нагрев помещения.

Существует также мнение, что для поддержания тепла в домах, которые используются непостоянно (например, дачные домики), можно устанавливать невысокую температуру на постоянном уровне, и тогда помещение будет отапливаться при низких финансовых затратах. На самом деле, отапливаться будет пустой дом, на это будут затрачены деньги, а, войдя в помещение, хозяева вряд ли почувствуют себя комфортно. Для нагрева помещения в определенное время можно использовать таймер, тогда жилище будет теплым лишь тогда, когда это нужно хозяевам.Миф о том, что нужно не закрывать межкомнатные двери, тоже не соответствует действительности, так как в каждой отдельной комнате происходит циркуляция воздуха, нагретого радиаторами, он идет от радиатора, вращается по комнате, постепенно охлаждаясь, и снова нагревается от батарей. При открытых дверях этот процесс нарушается и часть тепла теряется. Если есть необходимость не отапливать какие-либо отдельные комнаты, то рациональнее установить отдельные радиаторы.Некоторые предпочитают использовать в течение нескольких часов обогреватели, работающие от электричества, нежели стандартную централизованную систему отопления, работающую на горячей воде. Конечно, многое зависит от поставщика энергоносителя, его расценок, а также типа нагревателя. Но, как бы там ни было, электронагреватели обычно являются самыми дорогостоящими.Выразить свое мнение по поводу выбора поставщика энергии в свое жилище вправе каждый хозяин. От поставщика зависит многое, в том числе качество поставляемого энергоносителя и расходы на его оплату. На отопление и охлаждение помещения обычно идет около половины всей электроэнергии, которая используется в домохозяйстве, поэтому для энергосбережения очень важно учитывать, насколько эффективно функционируют эти системы.Для экономии отопления человечество изобрело массу хитростей, которые позволяют эффективнее осваивать тепло в помещении. Например, впускать солнечный свет через окно, чтобы помещение дополнительно обогревалось, в темное время суток, при этом, лучше закрыть окна плотными занавесями, чтобы предотвратить обратное движение тепла. Также потерю тепловой энергии позволяет сэкономить утепление оконных рам, балконов и дверных наличников, размещение пушистого паласа или ковра на линолеуме или ламинате. Неплохую теплоотдачу создает фольга, размещенная между стеной и батареей. Потолочный вентилятор поможет «опустить» поднимающийся к потолку теплый воздух.