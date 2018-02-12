Как не остаться с пустыми карманами после праздника? Составлен топ бюджетных подарков на День влюбленных

Большинство стран мира отмечают этот праздник 14 февраля. Во многих из них есть свои традиции его проведения и варианты подарков, которые принято дарить в этот день. Есть и множество таких подарков, которым будут рады в любой стране, правда, всегда и везде находятся желающие соригинальничать и удивить свою «половинку». Для таких людей предлагаются необычные цветочные композиции или изделия из шоколада, экзотические фрукты, оригинально упакованные приправы и пряности, а также товары интимного характера - игрушки, белье, косметика.
Лидером популярности среди подарков, ожидаемых прекрасной половиной населения, считается романтический ужин, а также цветы. Чуть менее популярны походы в кино и театры, путешествия (пусть это будет просто загородная поездка), парфюмерия и подарочные сертификаты, а также электроника. Мужчины больше всего хотели бы получить в подарок что-либо из электроники, они также предпочитают сходить в кино или принять денежный подарок, не возражают они и против путешествия (или того же выезда за город), подарочного сертификата или парфюма. Рейтинг предпочтений отличается в разных странах, и нередко, подарки, стоящие на лидерских позициях в одной стране, являются далеко не самыми желаемыми в других государствах.
Эксперты выразили мнение, что одним из наилучших подарков для женщин может стать iPhone8, причем в незаурядном золотом корпусе. Несмотря на то, что гаджет стал хитом прошлого сезона, он до сих пор считается статусным девайсом и по всем параметрам соответствует женской психологии. Однако, раскошелиться для этого все же придется.