Как не остаться с пустыми карманами после праздника? Составлен топ бюджетных подарков на День влюбленных

Мнения

Как не остаться с пустыми карманами после праздника? Составлен топ бюджетных подарков на День влюбленных

Порадовать дорогих людей можно недорого, но со вкусом.

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

От Редактора

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

Как помочь близкому перестать убивать себя.

Сюжеты :

Жители Волгограда на коньках передвигаются по городу Американские астрономы предупредили о скором охлаждении Солнца Онкологи из США придумали эффективный способ борьбы с раком Стали известны крупнейшие сайты, где работают скрытые браузерные майнеры В результате падения Настя Самбурская отбила копчик Спасательные работы на месте крушения Ан-148 продлятся неделю Принц Уильям и Кейт Миддлтон ожидают рождения близнецов В СК допросили диспетчера, курировавшего отправку Ан-148 с Домодедово Спустя сотни лет удалось раскрыть тайну "кричащей мумии" Лавров: РФ делает выводы из поставок США на Украину опасного оружия Галкин упомянул о собаке и Панине в эфире «Первого канала» Зонд Juno показал пейзажи Юпитера во всей красе
| | Как не остаться с пустыми карманами после праздника? Составлен топ бюджетных подарков на День влюбленных

Как не остаться с пустыми карманами после праздника? Составлен топ бюджетных подарков на День влюбленных

Сегодня, 13:16
История Дня влюбленных окутана легендами. Основных версий несколько. По одной из них это была история любви священника и слепой дочери тюремщика, излеченной им, после чего его казнили. Написание «валентинок» - трогательных любовных записок пошло именно оттуда. Католическая церковь считает, что Святой Валентин вылечил от слепоты дочку некоего сановника, после чего святого казнили по приказу императора. Еще одной версией стало введение Дня Святого Валентина в пику празднику Любви, популярному у язычников. Главной мыслью всех этих легенд стало провозглашение Валентина покровителем всех влюбленных.

Как не остаться с пустыми карманами после праздника? Составлен топ бюджетных подарков на День влюбленных

 

Большинство стран мира отмечают этот праздник 14 февраля. Во многих из них есть свои традиции его проведения и варианты подарков, которые принято дарить в этот день. Есть и множество таких подарков, которым будут рады в любой стране, правда, всегда и везде находятся желающие соригинальничать и удивить свою «половинку». Для таких людей предлагаются необычные цветочные композиции или изделия из шоколада, экзотические фрукты, оригинально упакованные приправы и пряности, а также товары интимного характера - игрушки, белье, косметика.

Лидером популярности среди подарков, ожидаемых прекрасной половиной населения, считается романтический ужин, а также цветы. Чуть менее популярны походы в кино и театры, путешествия (пусть это будет просто загородная поездка), парфюмерия и подарочные сертификаты, а также электроника. Мужчины больше всего хотели бы получить в подарок что-либо из электроники, они также предпочитают сходить в кино или принять денежный подарок, не возражают они и против путешествия (или того же выезда за город), подарочного сертификата или парфюма. Рейтинг предпочтений отличается в разных странах, и нередко, подарки, стоящие на лидерских позициях в одной стране, являются далеко не самыми желаемыми в других государствах.

Эксперты выразили мнение, что одним из наилучших подарков для женщин может стать iPhone8, причем в незаурядном золотом корпусе. Несмотря на то, что гаджет стал хитом прошлого сезона, он до сих пор считается статусным девайсом и по всем параметрам соответствует женской психологии. Однако, раскошелиться для этого все же придется.
Новости по теме
Виктория Дайнеко пожаловалась на День всех Влюбленных
Виктория Дайнеко пожаловалась на День всех Влюбленных

Виктория Дайнеко выразила недовольство тем, как она проводит День святого Валентина. Об этом она рассказала на своей страничке в Instagram.

Сегодня во всем мире празднуют День святого Валентина
Сегодня во всем мире празднуют День святого Валентина

14 февраля во всем мире отмечают День святого Валентина – праздник влюбленных. В этот день во всем мире принято дарить своим вторым половинкам тематические

На День Святого Валентина Дженнифер Энистон останется без подарков
На День Святого Валентина Дженнифер Энистон останется без подарков

Супруг известной голливудской актрисы Дженнифер Энистон Джастин Тер сообщил представителям прессы, что на День Святого Валентина планирует оставить свою

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости