Как не остаться с пустыми карманами после праздника? Составлен топ бюджетных подарков на День влюбленных

История Дня влюбленных окутана легендами. Основных версий несколько. По одной из них это была история любви священника и слепой дочери тюремщика, излеченной им, после чего его казнили. Написание «валентинок» - трогательных любовных записок пошло именно оттуда. Католическая церковь считает, что Святой Валентин вылечил от слепоты дочку некоего сановника, после чего святого казнили по приказу императора. Еще одной версией стало введение Дня Святого Валентина в пику празднику Любви, популярному у язычников. Главной мыслью всех этих легенд стало провозглашение Валентина покровителем всех влюбленных.

Большинство стран мира отмечают этот праздник 14 февраля. Во многих из них есть свои традиции его проведения и варианты подарков, которые принято дарить в этот день. Есть и множество таких подарков, которым будут рады в любой стране, правда, всегда и везде находятся желающие соригинальничать и удивить свою «половинку». Для таких людей предлагаются необычные цветочные композиции или изделия из шоколада, экзотические фрукты, оригинально упакованные приправы и пряности, а также товары интимного характера - игрушки, белье, косметика.Лидером популярности среди подарков, ожидаемых прекрасной половиной населения, считается романтический ужин, а также цветы. Чуть менее популярны походы в кино и театры, путешествия (пусть это будет просто загородная поездка), парфюмерия и подарочные сертификаты, а также электроника. Мужчины больше всего хотели бы получить в подарок что-либо из электроники, они также предпочитают сходить в кино или принять денежный подарок, не возражают они и против путешествия (или того же выезда за город), подарочного сертификата или парфюма. Рейтинг предпочтений отличается в разных странах, и нередко, подарки, стоящие на лидерских позициях в одной стране, являются далеко не самыми желаемыми в других государствах.Эксперты выразили мнение, что одним из наилучших подарков для женщин может стать iPhone8, причем в незаурядном золотом корпусе. Несмотря на то, что гаджет стал хитом прошлого сезона, он до сих пор считается статусным девайсом и по всем параметрам соответствует женской психологии. Однако, раскошелиться для этого все же придется.