Розы в «батискафе»: На что способна Анастасия Волочкова ради любви?

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Розы в «батискафе»: На что способна Анастасия Волочкова ради любви?

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Розы в «батискафе»: На что способна Анастасия Волочкова ради любви?

Сегодня, 13:33
Анастасия Волочкова продолжает меняться на глазах. Похоже, что новые отношения с Михаилом Логиновым вдохновляют балерину на подвиги. 

Розы в «батискафе»: На что способна Анастасия Волочкова ради любви?

 

Живя активной виртуальной жизнью, Анастасия Волочкова держит поклонников и хейтеров в курсе своей жизни. Постоянно обновляя посты на своей странице, звезда даёт пищу для обсуждения и тем самым находится на пике народного интереса и, так сказать, «у всех на устах». 

В последнее время поклонники стали наблюдать разительные перемены в жизни и поведении скандальной любительницы мужчин. Голых постов с пошлостями стало меньше, купальники стали «по размеру», шпагаты не отдают порнографией, а фото в бане поражают целомудренностью и прикрытостью тела, что можно и на интерьер обратить внимание. 

В этот раз Анастасия «похвасталась» перед поклонниками, как она тяжело работает над своим внешним видом и поддерживает тонус организма. Балерина использует некий «батискаф», который совмещает в себе и беговую дорожку, и дренаж для тела. Ну и, конечно же, какой спорт без роз, за которые она поблагодарила врача, порекомендовавшего и предоставившего аппарат. 

Розы в «батискафе»: На что способна Анастасия Волочкова ради любви?

 

Причиной столь разительных перемен и резкого ухода в ЗОЖ поклонники Волочковой считают отношения с Михаилом Логиновым. Оказавшись «простым программистом из Иркутска», мужчина неожиданно вошёл в жизнь разочаровавшейся в противоположном поле балерины. 

Ранее Анастасия отшучивалась по этому поводу и говорила, что это «просто друг», но вот теперь стало понятно, что танцовщица действительно влюбилась. Журналисты, узнав всю подноготную 40-летнего поклонника, решили спровоцировать скандал, рассказав артистке о том, что он не богат и несколько раз был женат. Однако, по всей видимости, влюблённая королева шпагата ответила, что ей всё равно, сколько денег у человека, так как не это она ценит в людях, а «главное – большое сердце». 

Поклонники с одной стороны очень рады за своего кумира, но с другой стороны мнения о том, что Михаил может быть обычным альфонсом и просто «позарился на деньги» звезды присутствует. Несколькими днями ранее почитатели таланта Анастасии Волочковой уже пытались раскрыть ей глаза на правду и просили, что бы она «оглянулась вокруг» и нашла достойного поклонника. 

Розы в «батискафе»: На что способна Анастасия Волочкова ради любви?

 

Не укрылось от глаз фоловеров и то, с какой нежностью новый друг балерины смотрит на женщину. Возможно Анастасия Волочкова всё же не просто так решила измениться и уже нашла своё счастье?

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