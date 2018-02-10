«Такая же шкура, как мать»: Зачем Ксения Собчак посещала США?

Визит Ксении Собчак в США наделал много шумихи в массмедиа. Пользователи соцсетей не устают изощряться в комментариях к происходящему, теряясь в догадках, зачем же экс-блондинка в шоколаде всё-таки посетила страну.





Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак регулярно отчитывается перед своими подписчиками в соцсетях о проделанной работе, и делиться дальнейшими планами. Последний пост, который вызвал шквал различных комментарий, это фото российской блондинки в студии утреннего шоу на «горячо любимом» канале Дональда Трампа CNN. Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак регулярно отчитывается перед своими подписчиками в соцсетях о проделанной работе, и делиться дальнейшими планами. Последний пост, который вызвал шквал различных комментарий, это фото российской блондинки в студии утреннего шоу на «горячо любимом» канале Дональда Трампа CNN.





Снимок Ксения подписала позитивно и даже радостно, рассказав о том, как она представляла свою страну в США. Однако не все пользователи также позитивно восприняли посыл политика. Довольно часто среди немногочисленных слов поддержки комментаторы обвиняли кандидата на пост главы государства в продажности. Некоторые посчитали странным то, что российский политик поехала в чужую страну, чтобы заручится там поддержкой сильных мира сего. Едкие замечания, почему же кандидаты на пост президента из других стран не посещают нашу страну, собрали много лайков.





Некоторые хейтеры даже провели параллель в поведении Ксении Собчак в Америке и её желание изо всех сил понравиться тамошним влиятельным лицам с характером и подобными привычками её матери Людмилы Нарусовой. «Такая же шкура, как мать», написал самый рьяный комментатор фото.





Примечательно, что не только пользователи соцсетей, но и довольно имениты политики, финансисты и журналисты называют Ксению Собчак двуличной и пророчат ей на предстоящих выборах России полный провал. К примеру, финансист и руководитель компании Diamond Age Capital Advisors, Слава Рабинович рассказал о том, что уличил в обмане кандидата на пост главы государства. При помощи своего друга, который проживает в Нью-Йорке, эксперт в мире финансов задал Ксении вопрос, при ответе на который она начала путаться. По мнению Рабиновича, если человек чётко не может сформулировать на «своём чудовищном английском» ответ на его провокацию, то это уже является поводом для обвинения в обмане. Сутью заданного вопроса была цель узнать, «дура она или прикидывается», что это её личная инициатива пойти на выборы, а не протекция Кремля.





Напомним, что в ходе делового визита в США Ксения Собчак посетила Центр стратегических и международных исследований, где обсудила поставторитарное будущее России. Побывала в Институт Кеннана, где занимаются изучением проблем России, Украины и стран постсоветского пространства и отметилась в Национальном институте демократии в Вашингтоне. После чего выступила в массачусетском Университете Джорджтауна. Кандидат на пост президента РФ побывала также в Колумбийском университете и «5 минут» отвела на молитвенный завтрак с Дональдом Трампом. Напомним, что в ходе делового визита в США Ксения Собчак посетила Центр стратегических и международных исследований, где обсудила поставторитарное будущее России. Побывала в Институт Кеннана, где занимаются изучением проблем России, Украины и стран постсоветского пространства и отметилась в Национальном институте демократии в Вашингтоне. После чего выступила в массачусетском Университете Джорджтауна. Кандидат на пост президента РФ побывала также в Колумбийском университете и «5 минут» отвела на молитвенный завтрак с Дональдом Трампом.



