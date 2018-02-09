Илон Маск vs Роскосмос: Кто кого или тайное оружие противников

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Илон Маск vs Роскосмос: Кто кого или тайное оружие противников

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Илон Маск vs Роскосмос: Кто кого или тайное оружие противников

Сегодня, 14:27
Илон Маск занял лидирующую позицию на космическом рынке земных технологий. Эксперты продолжают анализировать выход SpaceX на новый уровень и значительное отставание отечественного Роскосмоса. 

Илон Маск vs Роскосмос: Кто кого или тайное оружие противников

 

После того, как на этой неделе в космические дали улетел автомобиль Илона Маска Tesla Roadster на тяжёлой ракете Falcon Heavy, эксперты в один голос заявили, что это успех компании и превзойти его Роскосмосу будет очень сложно. Бизнесмен из США теперь обладает многоразовой ракетой с хорошей грузоподъёмностью, способной доставить на любую из выбранных планет груз весом в 64 тонны. 

Удивлены достигнутым и российские аналитики. Они отмечают, что Илону Маску удалось удешевить создание и запуск ракеты, что и обеспечило ему и его компании SpaceX первую позицию на мировом рынке космических технологий. 

Руководитель Роскосмоса Игорь Комаров, не смотря на успех американских конкурентов, обещает запуск новой ракеты-носителя к 2028 году. Примечательно, что российское космическое агентство наконец-то увидело в команде конкурентов из США настоящего противника. Ранее, как отметили представители организации, они относились к идеям Илона Маска с некоторой долей иронии и называли американского бизнесмена мечтателем. 

Илон Маск vs Роскосмос: Кто кого или тайное оружие противников

 

Специалисты подсчитали, что компании SpaceX удалось снизить цену на весь процесс запуска на целых 20%, что является внушительным для космической отрасли показателем. Роскосмос же считает на настоящем этапе невозможным догнать американцев. Также эксперты уверены, что даже у Китая подобная многоразовая космическая ракета может появиться быстрее, чем в отечественной организации. 

На своей странице в соцсети представитель частной компании «Даурия Аэроспейс» Виталий Егоров отметил, что Илон Маск «не сделал ничего фантастического», однако достичь желаемого американцу помогла обычная мечта. Примечательно, что сам руководитель космической компании-передовика SpaceX когда-то говорил, что именно для воплощения своей мечты он и разбогател. 

Верит в Роскосмос журналист Анатолий Вассерман. В поддержку отечественной организации он отметил, что «технологии мы разрабатываем быстрее американцев». Также ярый поклонник российских технологий убеждён, что Илон Маск ещё не выиграл ценовую гонку супердержав на запуск ракет в космос. 

Илон Маск vs Роскосмос: Кто кого или тайное оружие противников

 

Далее в смелых планах Илона Маска запуск людей на Марс и продолжение работы над дальнейшим освоением Вселенной. Эксперты отмечают, что благодаря смелым идеям и воплощению их в жизнь компанию SpaceX вряд ли в ближайшее время догонит Роскосмос и другие подобные мировые организации. Однако общественность надеется, что отечественное космическое агентство всё-таки сможет ещё всех удивить.

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