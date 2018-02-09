Илон Маск vs Роскосмос: Кто кого или тайное оружие противников

Мнения

Илон Маск vs Роскосмос: Кто кого или тайное оружие противников

SpaceX уже не догнать?

Топливо для «тарелок»: На чём летают НЛО?

От Редактора

Топливо для «тарелок»: На чём летают НЛО?

Раскрыт новый инопланетный секрет.

Сюжеты :

Рядом с мечетью в Бенгази прогремел взрыв Польского туриста на Западной Украине угрозами заставили поднять флаг УПА Самая грандиозная погоня Канады попала на видео В Китае жилые дома будут отапливать ядерным реактором Харви Вайнштейн угрожал Сальме Хайек переломом коленей Секс-слив: Модель пригрозила Дерипаске походом на «Пусть говорят» Алла Пугачева без косметики привела фанатов в восторг Экс-наставника женской сборной США по плаванию подозревают в изнасиловании Строители поведали об успехах строительства Крымского моста Ольга Бузова больше не будет жертвовать своими интересами ради мужчин Группа российских школьников уже неделю не может вылететь из Таиланда Ольга Серябкина привлекает внимание к книгам откровенными нарядами
| | Ольга Бузова с неизвестной стороны: Папа, мама, я - дружная семья

Ольга Бузова с неизвестной стороны: Папа, мама, я - дружная семья

Сегодня, 12:19
В рамках проекта «Дом-2» вчера, 8 февраля, состоялся бенефис Ольги Бузовой. Артистке все желали добра и поздравляли её с достигнутыми успехами. Даже Филипп Киркоров, с которым у Бузовой ранее было недопонимание, отнёсся к ней очень хорошо. Естественно, много внимания уделялось родственникам знаменитости. Пришёл её крестник, а также родители. Последние рассказывали о том, какой Ольга Бузова была в детстве, а также какое вообще к ней отношение.

 

Ольга Бузова с неизвестной стороны: Папа, мама, я - дружная семья

 

Больше всего саму артистку порадовал отец, который называл её своей гордостью, доброй девушкой и очень хорошей. Знаменитость отметила в Instagram, что впервые слышала от него именно эти слова на публике. Это очень растрогало Ольгу Бузову, и она подчеркнула, что скучает по родителям. Артистка отметила, что от папы ей досталась доброта, а мама сделала её жёсткой и целеустремлённой.

Мать Ольги Бузовой действительно вела себя не так мягко, как отец. Она также активно хвалила дочку, однако указывала и на её огрехи. Вспоминала, как будущая знаменитость вела себя в юные годы, переживала из-за полученной «четвёрки» в школе и так далее. Вечер получился достаточно приятным для Ольги Бузовой, а его продолжение планируется в следующем выпуске «Дома-2», то есть, сегодня, 9 февраля.

Однако реакция в Сети на это была неоднозначной. Некоторых интернет-пользователей возмутило, что вообще решили снимать программу об Ольге Бузовой. Они отметили, что смотрят «Дом-2» не ради того, чтобы видеть, как там всячески восхваляют ведущую проекта. Другие начали анализировать поведение родителей знаменитости.

Ольга Бузова с неизвестной стороны: Папа, мама, я - дружная семья

 

В частности, подписчики Ольги Бузовой пришли к выводу, что она стала именно такой в связи с жёстким давлением матери. Если бы родительница была мягче, то и артистка вела бы себя гораздо лучше. Также люди вспомнили, как мать вела себя, когда Ольга Бузова являлась ещё участницей «Дома-2». Тогда в одном из выпусков был скандал, связанный с тем, что девушка связалась с мужчиной значительно старше себя. Мать в прямом эфире сильно ругала Ольгу Бузову и кричала, что та её просто позорит. Комментаторы с долей сарказма выразили мнение, что сейчас женщина ведёт себя поспокойнее, потому что есть деньги. Известно, что дочь приобрела ей квартиру за 17 миллионов рублей.

Часть поклонников и вовсе посчитали, что это всё откровенное враньё. Родители Бузовой, по их мнению, играли. Кроме того, не задавалось никаких провокационных вопросов, вроде тех, почему артистка облизывала микрофон, а потом и флейту. Другие, правда, с ними не согласились, считая, что эмоции были настоящие, а слова – правдивые.

Ирина Летинская
Новости по теме
Назван размер гонорара Ольги Бузовой за новогоднее выступление
Назван размер гонорара Ольги Бузовой за новогоднее выступление

Журналисты узнали размер гонорара Ольги Бузовой за выступления в предновогодний период. Дело в том, что все знаменитости перед наступлением Нового года

Мама Ольги Бузовой рассказала о тратах дочери
Мама Ольги Бузовой рассказала о тратах дочери

Мама известной российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой рассказала о тратах дочери. Оказывается, у знаменитости имеются проблемы в семье. 

У Ольги Бузовой появился тайный поклонник
У Ольги Бузовой появился тайный поклонник

Вчера на странице в Instagram Ольга Бузова намекнула на наличие у нее тайного ухажера, который буквально засыпает её букетами цветов. В качестве доказательства

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости