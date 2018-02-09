Ольга Бузова с неизвестной стороны: Папа, мама, я - дружная семья

В рамках проекта «Дом-2» вчера, 8 февраля, состоялся бенефис Ольги Бузовой. Артистке все желали добра и поздравляли её с достигнутыми успехами. Даже Филипп Киркоров, с которым у Бузовой ранее было недопонимание, отнёсся к ней очень хорошо. Естественно, много внимания уделялось родственникам знаменитости. Пришёл её крестник, а также родители. Последние рассказывали о том, какой Ольга Бузова была в детстве, а также какое вообще к ней отношение.

Больше всего саму артистку порадовал отец, который называл её своей гордостью, доброй девушкой и очень хорошей. Знаменитость отметила в Instagram, что впервые слышала от него именно эти слова на публике. Это очень растрогало Ольгу Бузову, и она подчеркнула, что скучает по родителям. Артистка отметила, что от папы ей досталась доброта, а мама сделала её жёсткой и целеустремлённой. Больше всего саму артистку порадовал отец, который называл её своей гордостью, доброй девушкой и очень хорошей. Знаменитость отметила в Instagram, что впервые слышала от него именно эти слова на публике. Это очень растрогало Ольгу Бузову, и она подчеркнула, что скучает по родителям. Артистка отметила, что от папы ей досталась доброта, а мама сделала её жёсткой и целеустремлённой.





Мать Ольги Бузовой действительно вела себя не так мягко, как отец. Она также активно хвалила дочку, однако указывала и на её огрехи. Вспоминала, как будущая знаменитость вела себя в юные годы, переживала из-за полученной «четвёрки» в школе и так далее. Вечер получился достаточно приятным для Ольги Бузовой, а его продолжение планируется в следующем выпуске «Дома-2», то есть, сегодня, 9 февраля.

Однако реакция в Сети на это была неоднозначной. Некоторых интернет-пользователей возмутило, что вообще решили снимать программу об Ольге Бузовой. Они отметили, что смотрят «Дом-2» не ради того, чтобы видеть, как там всячески восхваляют ведущую проекта. Другие начали анализировать поведение родителей знаменитости.





В частности, подписчики Ольги Бузовой пришли к выводу, что она стала именно такой в связи с жёстким давлением матери. Если бы родительница была мягче, то и артистка вела бы себя гораздо лучше. Также люди вспомнили, как мать вела себя, когда Ольга Бузова являлась ещё участницей «Дома-2». Тогда в одном из выпусков был скандал, связанный с тем, что девушка связалась с мужчиной значительно старше себя. Мать в прямом эфире сильно ругала Ольгу Бузову и кричала, что та её просто позорит. Комментаторы с долей сарказма выразили мнение, что сейчас женщина ведёт себя поспокойнее, потому что есть деньги. Известно, что дочь приобрела ей квартиру за 17 миллионов рублей. В частности, подписчики Ольги Бузовой пришли к выводу, что она стала именно такой в связи с жёстким давлением матери. Если бы родительница была мягче, то и артистка вела бы себя гораздо лучше. Также люди вспомнили, как мать вела себя, когда Ольга Бузова являлась ещё участницей «Дома-2». Тогда в одном из выпусков был скандал, связанный с тем, что девушка связалась с мужчиной значительно старше себя. Мать в прямом эфире сильно ругала Ольгу Бузову и кричала, что та её просто позорит. Комментаторы с долей сарказма выразили мнение, что сейчас женщина ведёт себя поспокойнее, потому что есть деньги. Известно, что дочь приобрела ей квартиру за 17 миллионов рублей.

Часть поклонников и вовсе посчитали, что это всё откровенное враньё. Родители Бузовой, по их мнению, играли. Кроме того, не задавалось никаких провокационных вопросов, вроде тех, почему артистка облизывала микрофон, а потом и флейту. Другие, правда, с ними не согласились, считая, что эмоции были настоящие, а слова – правдивые.

Ирина Летинская