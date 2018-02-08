ЗОЖ в будущем? Легко! Нанотехнологии на страже здоровья

Современное общество столкнулось с уникальной новинкой в мире электроники. Ноу хау коснулось пищевой и фармацевтической отрасли. Ученые во всем мире заговорили об электронных тату на продуктах питания и даже об электронных таблетках. Что же это за новая методика и как она может сделать жизнь людей более здоровой, расскажет эта статья.

Эксперты Итальянского технологического института разработали уникальную органическую электронику, которая распространилась на некоторые продукты питания и медикаменты. Микрочипы, встроенные в овощи смогут показывать состояние спелости, а если такой мини чип установлен на таблетках, которые принимает человек, контроль будет вестись за его состоянием здоровья с помощью влияния искусственного интеллекта. Это очень перспективное направление в мире электронных устройств, так как играет роль лишь в пользу человека.





Например, покупатель не сможет приобрести неспелые фрукты или овощи и иметь несварение желудка, употребив некачественный товар в пищу. А если пациент принимает электронные таблетки, он сможет проконтролировать, настолько они ему помогают избавиться от болезни, чтобы вовремя их сменить на более сильные, а не продолжать отравлять ненужным токсином свой организм.

В основу работы таких специальных электронных тату положена чувствительная микросхема, которая и синхронизирует весь процесс действия. Внешний вид такой электронной бирки имеет полностью подобие обычной детской «переводки», которая приклеивается после контакта с водным раствором. Для продуктов питания более актуальны наклейки с нанесением нанопорошка серебра. Это вещество абсолютно не приносит никакого вреда человеку, взамен гарантирует безопасность живому организму.

Применение электронных таблеток уже получило одобрение от американской Комиссии по контролю за лекарствами и питательными веществами. Микросхема, которая размещена на каждой пилюле состоит из сплава меди, магния и кремния. Растворяясь в слюне больного, наступает определенная реакция, которая становится активно выделяемой через сенсор на коже пациента. С помощью передачи на мобильный аппарат самого человека сообщение о его состоянии здоровья после приема электронного лекарства поступает как самому больному, так и его доктору. Таблетка активно распадается в желудке под влиянием секреции, и не создает никаких проблем.