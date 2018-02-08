ЗОЖ в будущем? Легко! Нанотехнологии на страже здоровья

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ЗОЖ в будущем? Легко! Нанотехнологии на страже здоровья

Современное общество столкнулось с уникальной новинкой в мире электроники.

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ЗОЖ в будущем? Легко! Нанотехнологии на страже здоровья

Сегодня, 16:30
Современное общество столкнулось с уникальной новинкой в мире электроники. Ноу хау коснулось пищевой и фармацевтической отрасли. Ученые во всем мире заговорили об электронных тату на продуктах питания и даже об электронных таблетках. Что же это за новая методика и как она может сделать жизнь людей более здоровой, расскажет эта статья.

ЗОЖ в будущем? Легко! Нанотехнологии на страже здоровья

 

Эксперты Итальянского технологического института разработали уникальную органическую электронику, которая распространилась на некоторые продукты питания и медикаменты. Микрочипы, встроенные в овощи смогут показывать состояние спелости, а если такой мини чип установлен на таблетках, которые принимает человек, контроль будет вестись за его состоянием здоровья с помощью влияния искусственного интеллекта. Это очень перспективное направление в мире электронных устройств, так как играет роль лишь в пользу человека.

Например, покупатель не сможет приобрести неспелые фрукты или овощи и иметь несварение желудка, употребив некачественный товар в пищу. А если пациент принимает электронные таблетки, он сможет проконтролировать, настолько они ему помогают избавиться от болезни, чтобы вовремя их сменить на более сильные, а не продолжать отравлять ненужным токсином свой организм.

ЗОЖ в будущем? Легко! Нанотехнологии на страже здоровья

 

В основу работы таких специальных электронных тату положена чувствительная микросхема, которая и синхронизирует весь процесс действия. Внешний вид такой электронной бирки имеет полностью подобие обычной детской «переводки», которая приклеивается после контакта с водным раствором. Для продуктов питания более актуальны наклейки с нанесением нанопорошка серебра. Это вещество абсолютно не приносит никакого вреда человеку, взамен гарантирует безопасность живому организму.

 

Применение электронных таблеток уже получило одобрение от американской Комиссии по контролю за лекарствами и питательными веществами. Микросхема, которая размещена на каждой пилюле состоит из сплава меди, магния и кремния. Растворяясь в слюне больного, наступает определенная реакция, которая становится активно выделяемой через сенсор на коже пациента. С помощью передачи на мобильный аппарат самого человека сообщение о его состоянии здоровья после приема электронного лекарства поступает как самому больному, так и его доктору. Таблетка активно распадается в желудке под влиянием секреции, и не создает никаких проблем.

ЗОЖ в будущем? Легко! Нанотехнологии на страже здоровья

 

Ученые также создали специальное приложение под названием MedSnap. Эта программа обезопасит человека от неправильного употребления лекарственных препаратов, которые могут быть несовместимы между собой. Утилита узнает то или иное лекарство просто по фотоснимку. Главное, что должен сделать человек, сфотографировать таблетку и запустить программу. Через несколько минут на смартфоне появится вся информация о лекарстве и его сочетаемости. Для того, чтобы программа работала, владелец мобильного аппарата может даже не использовать интернет, так как в электронной базе программы есть более 300 названий медицинских препаратов.

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