Из супермаркета в больницу: Как заполнить холодильник и не попасть на крючок аферистов?

Сложно не клюнуть на различные уловки в супермаркетах и не потому, что мы бессильны против этого, просто данный обман с каждым днем становится все более изысканным и выявить сам факт довольно проблематично. Наиболее простой способ допустим при расчете кассиром. Не сканируя одинаковый товар, а лишь одну покупку, остальное множится на количество. В итоге вам пробивают 1-2 единицы товара больше. Поэтому когда кассир вводит штрихкод вручную, либо не сканирует однотипный товар, стоит быть настороже.

Януш Серпнень

В отдельных супермаркетах можно наткнутся на аферу с участием нескольких человек. В этом случае вы не обращаете внимания на якобы невнимательного кассира, который будто по невнимательности пропускает что-то из покупок и не пробивает в чеке. Вы не подозревая попадаете в руки бдительного охранника, который находит у вас не оплаченный товар обвиняя вас в краже. Далее, дело техники.При этом доказать свою правоту фактически нельзя, так как если такая афера проводится, то и местные стражи порядка знакомы с охраной супермаркета и естественно, за отдельную плату, выступят на стороне "якобы" пострадавших. Но надо отстаивать свою правоту, соглашаясь на оплату только того товара, который был "ошибочно" пропущен кассиром. И ни в коем случае не поддаваться на провокации разойтись мирно, заплатив втройне. Также учтите, что охранники в правовой плоскости – никто. Они лишь могут задержать вас до появления официальных стражей порядка.Еще одним из способов обмана являются недостоверные ценники. В итоге вам на кассе приходится платить гораздо больше, чем вы планировали. Вы вправе отказаться от более дорогого товара, но тогда придется потерять время на оформление возврата. Также пользуясь вашей невнимательностью, вам могут вместо более дешевого товара без упаковки, пробить более дорогой аналогичный, упакованный товар.Не забывайте и об обвешивании, происходит это совершенно не так, как на рынке, а более изощренно и менее грубо. Во-первых, расфасованные товары оценивают не по массе нетто, а по массе брутто, и вы вдобавок еще и оплачиваете каждый грамм использованной упаковки исходя из стоимости товара. Обвес может произойти при усыхании товара, задолго до вашей покупки взвешенного. В итоге вместо обозначенного килограмма, высохший товар будет весить гораздо меньше. В данном случае лучше перевесить, чтобы не платить за воздух. Также вас могут обмануть на весе несколько раз заморозив продукцию, в итоге вам придется заплатить не только за товар, но и за мороженную воду.Также нужно опасаться просроченного, либо не качественного товара. Тут уже все может закончиться довольно плачевно. Поэтому необходимо быть предельно внимательным к выбору скоропортящейся продукции, обращать внимание на целостность упаковки, быть предельно внимательным, в особенности, к кулинарным изделиям, мясу и рыбе, молочным и морепродуктам, овощам и фруктам.