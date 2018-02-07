Из супермаркета в больницу: Как заполнить холодильник и не попасть на крючок аферистов?

Мнения

Из супермаркета в больницу: Как заполнить холодильник и не попасть на крючок аферистов?

Несколько советов покупателям.

Космическое влияние или на что способны звезды: Россияне готовятся к параду планет

От Редактора

Космическое влияние или на что способны звезды: Россияне готовятся к параду планет

Застанет ли нас это событие врасплох?

Сюжеты :

Самарские ученые разработали спутник для получения 3D-снимков космоса В рамках "Московской масленицы" 30 театров покажут свои спектакли Биткоин идет вниз. Что делать при обрушении рынка Новосибирец-должник притворился мешком с картошкой Соседи пристыдили Шепелева за скандал с родителями Жанны Фриске Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты
| | Нехватка финансов или страх не вернуться: Почему мы все еще не на Марсе?

Нехватка финансов или страх не вернуться: Почему мы все еще не на Марсе?

Вчера, 19:59
Марс давно привлекал внимание великих умов человечества, как объект для колонизации. Пока люди лишь строят планы, считая это задачей номер один грядущего столетия, поговаривая о скорой отправке первопроходцев. Но для этого пока недостает отдельных критериев, хотя и реально осуществимых. О Марсе мечтают в Роскосмосе и ЕКА, в NASA и даже в приватных конторах.

Нехватка финансов или страх не вернуться: Почему мы все еще не на Марсе?

 

В совместных планах Роскосмоса и ЕКА - проект «ЭкзоМарс», а РК «Энергия» в свое время заявляла о разработке 65-тонной КР «Содружество» с ядерным реактором и солнечными батареями для полётов на Марс и Луну. А осуществить это планировалось в ближайшие шесть лет в компании с Казахстаном и Украиной. Сейчас Роскосмос и Росатом разрабатывают ядерный электродвигатель для полетов в 2023 году на красную планету и с возможностью доставки ракеты на Марс в течение одного месяца.

США, имея грандиозные программы с видами на марсианскую территорию начиная с 1992 года, не может их реализовать из-за неутвержденных проектов по причине отсутствия необходимых огромных капиталовложений. Поэтому NASA вместо Марса довольствуется полётами на Луну и пока иллюзий касаемо красной планеты не строит. В планах ЕКА по программе «Аврора» полёты на Луну и Марс с выходом астронавтов на красную планету в 2033 году. Для решения этой глобальной проблемы планируется привлечь иных стороников. Так, Индия активно ведет себя сейчас в рамках освоения космических далей, опираясь на тесное сотрудничество с США, оговаривая возможность совместной марсианской миссии планируемой на 2050 год.

Из частников впереди «паровоза» АНФ Денниса Тито, заявляющий о пилотируемой экспедиции с возвратом уже в начале 2018 года. Тогда как ААФ SpaceX обещает отправку астронавтов на красную планету в 2024 году, до той поры проходят предварительные работы, в том числе и пуск БПУ, с целью проверки безопасности предстоящего полёта. Но наиболее громким среди подобных заявлений стал проект Mars One Баса Лансдорпома при поддержке лауреата Нобелевской премии Герарда Хоофта. Они хотят не только колонизировать красную планету в 2023 году, но и транслировать этот процесс по земным телеканалам. Чего же хотят земляне добиться своим полетом на Марс? Ожидается, что подобный полет принесет с возвратившимися массу полезной информации человечеству, дав ответ на множество вопросов.

Отправившись на Марс, земляне расширят владения и получат возможность для переселения, не волнуясь о завтрашнем дне земного шара. В планах зарождение новой цивилизации на Марсе, с новообразованными устоями и потенциалом. Что же движет марсианскими пионерами-колонистами? Ведь не исключается вариант проблем с возвратом на Землю и перспектива навсегда остаться вдали от Родины. Во главе стоит звание героя-первопроходца, слава и всемирная известность, а также легендарный успех, который их ждет, пусть даже и без возможности возврата назад.
Януш Серпнень
Новости по теме
Роскосмос: Подготовка полета на Марс начнется в 2019 году
Роскосмос: Подготовка полета на Марс начнется в 2019 году

Госкорпорация Роскосмос заявила, что полет первых добровольцев на Марс планируют начать готовить уже в 2019 году. При этом стало известно, что Россия

Роскосмос не собирается организовывать полёты на Марс
Роскосмос не собирается организовывать полёты на Марс

Игорь Комаров, который является главой Российского космического агентства, выступая на международном форуме в Штатах, рассказал о некоторых планах

«Роскосмос» ожидает начала пилотируемых полетов на Марс не ранее 2050 года
«Роскосмос» ожидает начала пилотируемых полетов на Марс не ранее 2050 года

При современном развитии технологий возможность пилотируемых полетов на Марс будет реализована только к 2050 году. Об этом поставил в известность официальный

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости