Нехватка финансов или страх не вернуться: Почему мы все еще не на Марсе?

Марс давно привлекал внимание великих умов человечества, как объект для колонизации. Пока люди лишь строят планы, считая это задачей номер один грядущего столетия, поговаривая о скорой отправке первопроходцев. Но для этого пока недостает отдельных критериев, хотя и реально осуществимых. О Марсе мечтают в Роскосмосе и ЕКА, в NASA и даже в приватных конторах.

Януш Серпнень

В совместных планах Роскосмоса и ЕКА - проект «ЭкзоМарс», а РК «Энергия» в свое время заявляла о разработке 65-тонной КР «Содружество» с ядерным реактором и солнечными батареями для полётов на Марс и Луну. А осуществить это планировалось в ближайшие шесть лет в компании с Казахстаном и Украиной. Сейчас Роскосмос и Росатом разрабатывают ядерный электродвигатель для полетов в 2023 году на красную планету и с возможностью доставки ракеты на Марс в течение одного месяца.США, имея грандиозные программы с видами на марсианскую территорию начиная с 1992 года, не может их реализовать из-за неутвержденных проектов по причине отсутствия необходимых огромных капиталовложений. Поэтому NASA вместо Марса довольствуется полётами на Луну и пока иллюзий касаемо красной планеты не строит. В планах ЕКА по программе «Аврора» полёты на Луну и Марс с выходом астронавтов на красную планету в 2033 году. Для решения этой глобальной проблемы планируется привлечь иных стороников. Так, Индия активно ведет себя сейчас в рамках освоения космических далей, опираясь на тесное сотрудничество с США, оговаривая возможность совместной марсианской миссии планируемой на 2050 год.Из частников впереди «паровоза» АНФ Денниса Тито, заявляющий о пилотируемой экспедиции с возвратом уже в начале 2018 года. Тогда как ААФ SpaceX обещает отправку астронавтов на красную планету в 2024 году, до той поры проходят предварительные работы, в том числе и пуск БПУ, с целью проверки безопасности предстоящего полёта. Но наиболее громким среди подобных заявлений стал проект Mars One Баса Лансдорпома при поддержке лауреата Нобелевской премии Герарда Хоофта. Они хотят не только колонизировать красную планету в 2023 году, но и транслировать этот процесс по земным телеканалам. Чего же хотят земляне добиться своим полетом на Марс? Ожидается, что подобный полет принесет с возвратившимися массу полезной информации человечеству, дав ответ на множество вопросов.Отправившись на Марс, земляне расширят владения и получат возможность для переселения, не волнуясь о завтрашнем дне земного шара. В планах зарождение новой цивилизации на Марсе, с новообразованными устоями и потенциалом. Что же движет марсианскими пионерами-колонистами? Ведь не исключается вариант проблем с возвратом на Землю и перспектива навсегда остаться вдали от Родины. Во главе стоит звание героя-первопроходца, слава и всемирная известность, а также легендарный успех, который их ждет, пусть даже и без возможности возврата назад.