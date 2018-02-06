iPhone опасен для жизни: Владельцы гаджетов рискуют остаться калеками

Обладатели флагмана Apple iPhone всегда считались владельцами самого мощного персонального устройства в мире. Но вот незадача, в последнее время их новую разработку, словно кто-то сглазил, и жалобы на качество iPhone X посыпались, словно из рога изобилия.

Януш Серпнень

Недавно в Гонконге в специализированном магазине Apple Store довольно неожиданно и без всяких на то причин начал дымится аккумулятор iPhone X. Работники торговой точки без посторонней помощи справились с источником пожара, но оказалось, что два сотрудника торгового специализированного учреждения отравились угарным газом, появившимся при возгорании батареи.Ни чем хорошим это не закончилось, потерпевшим за помощью пришлось обратиться в медучреждения. По предположению в составе литие-ионных аккумуляторов, используемых в смартфонах, есть легковоспламеняющиеся электролиты, которые, по всей видимости, и стали причиной возгорания. С похожими проблемами стыкаются и в иных смартфонах, где такие же аккумуляторы. И такие случаи будут до той поры, пока не найдется адекватная замена литие-ионным аккумуляторам.Помимо этого владельцы последней разработки Apple – iPhone X выразили свое недовольство качеством экрана наиболее дорогого смартфона 2017 года выпуска. Свое недовольство они подтвердили соответствующими фотографиями. На этих снимках можно увидеть, как выглядят смартфоны по истечении двухмесячного срока пользования. Невзирая на заверение разработчиков Apple, говорить о прочности экрана нет никакого смысла. Помимо множества царапин, «украшающих» столь «презентабельный» флагман «яблочных»., на многих смартфонах еще и облезла черная краска с нижней и боковых граней корпуса.Но и это еще не все. Счастливые обладатели iPhone X буквально засыпали жалобами производителя по поводу проблем возникших с приемом входящих звонков. Оказалось, что дисплей устройства, при наличии звукового сигнала, 6-8 секунд не показывает сведения о входящих звонках. По этой причине «счастливый» обладатель флагмана не имеет возможности нажать на виртуальную кнопку с целью ответа на вызов. Перезагрузка и сброс настроек помогает лишь на короткое время добиться положительного результата.Мало того, стала известна функция этого смартфона, которая работает в них хуже всего. Таковой назвали работу фронтальной камеры iPhone X. По мнению обладателей гаджета она просто недоработана изготовителями американской компании. Оказалось, что этой камерой довольно сложно делать нормальные качественные кадры с эффектом глубины резкости, а портретный режим в ней регулярно с размытыми краями лица, волос и ушей, тогда как размытым в данном случае должен быть только фон.Помимо всего, флагман еще может разлететься, отказывается работать на холоде и в момент использования имеет на экране зеленую полосу.