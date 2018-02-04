Россия против геев: почему Кончита Вюрст и прилестница из Казахстана стали женщинами?

В современном мире все больше становится желающих предстать в новом образе, а именно сменить свой пол. К такому радикальному поступку прибегают многие известные исполнители, актеры, но нередки случаи и среди простого населения. Что же движет подсознанием этих людей и почему они готовы порой играть другую роль на протяжении всей жизни, поможет разобраться данная статья.

Среди общества бытует такое мнение, что абсолютно неважно кто ты, женщина или мужчина. Как владельцы мужского, так и женского тела могут прекрасно достичь своих поставленных целей в жизни. Сменить свой пол можно несколькими способами. Наиболее часто встречающийся метод – это обычное притворство. Например, если мужчина в определенный период жизни начинает представлять себя женщиной и наоборот. Это происходит в разном возрасте, причиной такого изменения мышления служат несколько факторов. Такая методика вполне корректируема, а именно, если желающий сменить пол в одночасье передумает, он снова сможет превратиться в прежнего человека, убрав просто из подсознания свой временный образ. Второй метод более радикальный – пластика.





В этом отношении, что сменить пол, проводят специальные хирургические операции. Как правило, эти манипуляции практически необратимые, дорогостоящие, и имеют большой риск для здоровья и жизни человека. Как показывает опыт, предшествует пластическому методу обычное притворство. Другими словами, если человек некоторое время притворяется в измененной половой принадлежности, со временем действия могут привести к решению на вмешательство хирурга. Хотя бывают и другие результаты.

Очень ярким примером человека, который измени свой пол методом притворства, можно назвать мужчину из Казахстана, который притворился девушкой и победил в конкурсе красоты. Речь идет об Арине Алиевой, которая получила первенство в конкурсе Miss Virtual Kazakhstan. В ее образе представился судьям 22-летний Илай Дягилев. Парень решил продемонстрировать всем, что женская красота естественна и также обладает харизмой. На сцену перед жюри Илай вышел в качестве 24-летней Арины Алиевой. Парень уверен, что нынешним девушкам нужно больше уделять внимание естественной красоте, а не накладке слоя косметических средств на лицо. Своим новым образом Илай доказал, что натуральная женская красота может победить все. Очень ярким примером человека, который измени свой пол методом притворства, можно назвать мужчину из Казахстана, который притворился девушкой и победил в конкурсе красоты. Речь идет об Арине Алиевой, которая получила первенство в конкурсе Miss Virtual Kazakhstan. В ее образе представился судьям 22-летний Илай Дягилев. Парень решил продемонстрировать всем, что женская красота естественна и также обладает харизмой. На сцену перед жюри Илай вышел в качестве 24-летней Арины Алиевой. Парень уверен, что нынешним девушкам нужно больше уделять внимание естественной красоте, а не накладке слоя косметических средств на лицо. Своим новым образом Илай доказал, что натуральная женская красота может победить все.

Аналогичный поступок в жизни совершен популярной исполнительницей Кончитой Вюрст. Это сценический образ мужчины, который вышел на сцену в женском обличьи. Многие называют его бородатой красоткой. На самом деле Томас Нойвирт еще с детства воображал себя девочкой. Он сам сообщил СМИ, что очень любил переодеваться в платья, испытывая при этом перевоплощение. Хотя на людях мальчик этого не показывал. Когда во взрослом возрасте на сцене появилась Кончита Вюрс, он понял, что это может принести настоящий фурор и стеснение пропало в никуда. По последним данным Кончита Вюрст стала победителем на «Евровидении» благодаря женскому образу, но с красивой бородой. Хотя никакой пластики в этом образе не применено.



Тематику смены пола граждан не слишком разделяют российские политики. Например, депутат Госдумы Виталий Милонов намерен подать на рассмотрение коллег проект закона о запрете данной процедуры на территории России. Господин Милонов считает данное событие отклонением в организме человека и эту аномалию нужно лечить специалистам, а не поощрять правительством. Мотив запрета закона однозначен – проведение операций по смене пола хирургами грозит негативными последствиями для самого человека, даже может лишить его жизни. Это антигуманно с точки зрения парламентария.



