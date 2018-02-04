Россия против геев: почему Кончита Вюрст и прилестница из Казахстана стали женщинами?

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Россия против геев: почему Кончита Вюрст и прилестница из Казахстана стали женщинами?

В современном мире все больше становится желающих предстать в новом образе.

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| | Россия против геев: почему Кончита Вюрст и прилестница из Казахстана стали женщинами?

Россия против геев: почему Кончита Вюрст и прилестница из Казахстана стали женщинами?

Сегодня, 13:57
В современном мире все больше становится желающих предстать в новом образе, а именно сменить свой пол. К такому радикальному поступку прибегают многие известные исполнители, актеры, но нередки случаи и среди простого населения. Что же движет подсознанием этих людей и почему они готовы порой играть другую роль на протяжении всей жизни, поможет разобраться данная статья.

Россия против геев: почему Кончита Вюрст и прилестница из Казахстана стали женщинами?

 

Среди общества бытует такое мнение, что абсолютно неважно кто ты, женщина или мужчина. Как владельцы мужского, так и женского тела могут прекрасно достичь своих поставленных целей в жизни. Сменить свой пол можно несколькими способами. Наиболее часто встречающийся метод – это обычное притворство. Например, если мужчина в определенный период жизни начинает представлять себя женщиной и наоборот. Это происходит в разном возрасте, причиной такого изменения мышления служат несколько факторов. Такая методика вполне корректируема, а именно, если желающий сменить пол в одночасье передумает, он снова сможет превратиться в прежнего человека, убрав просто из подсознания свой временный образ. Второй метод более радикальный – пластика. 

В этом отношении, что сменить пол, проводят специальные хирургические операции. Как правило, эти манипуляции практически необратимые, дорогостоящие, и имеют большой риск для здоровья и жизни человека. Как показывает опыт, предшествует пластическому методу обычное притворство. Другими словами, если человек некоторое время притворяется в измененной половой принадлежности, со временем действия могут привести к решению на вмешательство хирурга. Хотя бывают и другие результаты.

 

 

Очень ярким примером человека, который измени свой пол методом притворства, можно назвать мужчину из Казахстана, который притворился девушкой и победил в конкурсе красоты. Речь идет об Арине Алиевой, которая получила первенство в конкурсе Miss Virtual Kazakhstan. В ее образе представился судьям 22-летний Илай Дягилев. Парень решил продемонстрировать всем, что женская красота естественна и также обладает харизмой. На сцену перед жюри Илай вышел в качестве 24-летней Арины Алиевой. Парень уверен, что нынешним девушкам нужно больше уделять внимание естественной красоте, а не накладке слоя косметических средств на лицо. Своим новым образом Илай доказал, что натуральная женская красота может победить все.

Россия против геев: почему Кончита Вюрст и прилестница из Казахстана стали женщинами?

 

Аналогичный поступок в жизни совершен популярной исполнительницей Кончитой Вюрст. Это сценический образ мужчины, который вышел на сцену в женском обличьи. Многие называют его бородатой красоткой. На самом деле Томас Нойвирт еще с детства воображал себя девочкой. Он сам сообщил СМИ, что очень любил переодеваться в платья, испытывая при этом перевоплощение. Хотя на людях мальчик этого не показывал. Когда во взрослом возрасте на сцене появилась Кончита Вюрс, он понял, что это может принести настоящий фурор и стеснение пропало в никуда. По последним данным Кончита Вюрст стала победителем на «Евровидении» благодаря женскому образу, но с красивой бородой. Хотя никакой пластики в этом образе не применено.

Тематику смены пола граждан не слишком разделяют российские политики. Например, депутат Госдумы Виталий Милонов намерен подать на рассмотрение коллег проект закона о запрете данной процедуры на территории России. Господин Милонов считает данное событие отклонением в организме человека и эту аномалию нужно лечить специалистам, а не поощрять правительством. Мотив запрета закона однозначен – проведение операций по смене пола хирургами грозит негативными последствиями для самого человека, даже может лишить его жизни. Это антигуманно с точки зрения парламентария.

 

Более радикальный поступок совершен известной телезвездой Данной Интернешнл. Финалистка многих музыкальных конкурсов в детстве была мальчиком Аароном Коэном. В силу каких-то обстоятельств, мальчик начал интересоваться однополыми сверстниками, потом влюбился в одноклассника. Эти особенности его жизни привели к тому, что Аарон превратился в Данну Интернешнл. Он сменил пол с помощью хирургического вмешательства. Тем не менее это дало ему популярность и славу на музыкальной арене.

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