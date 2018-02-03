В метро Москвы стало не безопасно: Как распознать извращенца «прижималу» за спиной?

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В метро Москвы стало не безопасно: Как распознать извращенца «прижималу» за спиной?

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| | В метро Москвы стало не безопасно: Как распознать извращенца «прижималу» за спиной?

В метро Москвы стало не безопасно: Как распознать извращенца «прижималу» за спиной?

Вчера, 17:40
Метро или городская подземка место довольно многолюдное, особенно огромная масса людей встречается в столичных мегаполисах и Москва не исключение. 

В метро Москвы стало не безопасно: Как распознать извращенца «прижималу» за спиной?

 

Москвичи и частые гости столицы уверенно пользуются подземными поездами в час пик и могут передвигаться по ним с закрытыми глазами. Однако не только простые граждане утром и вечером наводняют станции и вагоны метро. Довольно часто тут встречаются и всевозможные извращенцы. 

В сеть довольно часто попадают видеозаписи пользователей, которые на телефон или другой гаджет смогли заснять нарушителей спокойствия, которые придаются любовным утехам различными способами. Самым распространённым извращением подземелья, да и других видов общественного транспорта в часы пик является фроттеризм или прижимание. Данные люди специально катаются в метро в часы столпотворений, чтобы удовлетворить свои сексуальные желания. 

Психологи отмечают, что подобные любители прижаться к кому-то в переполненном вагоне имеют психическое замедление в сексуальном развитии. В независимости от возраста, а фроттеризмом страдают люди разных возрастных и социальных категорий, такие личности чувствуют себя подростками и способны получить удовлетворение довольно распространённым среди тинэйджеров способом, просто потёршись о партнёра. 

В метро Москвы стало не безопасно: Как распознать извращенца «прижималу» за спиной?

 

Существует даже способ, который поможет распознать «прижималу» и метод борьбы с ним. Обычно такие любители нарушать личное пространство выглядят очень отстраненно и стараются ни чем не выдать себя. Также у них в руках обязательно будет какой-то предмет, к примеру, книга или папка, которая отвлекает внимание обычных пользователей метро. 

Специалисты отмечают, что самым страшным для фроттериста является его обнаружение и привлечение повышенного внимания к его персоне. Почувствовав неладно, рекомендуется просто посмотреть в глаза навязчивому «поклоннику» или вслух попросить отодвинуться. Также очень действенной в таком случае может оказаться булавка или другой острый небольшой предмет, так как, почувствовав, что в вас в поясничной области чем-то упираются и это уж точно не зонт, можно уколоть наглеца. 

В метро Москвы стало не безопасно: Как распознать извращенца «прижималу» за спиной?

 

Прижимания в общественном транспорте распространены не только в России, но и за рубежом. Там, где есть толпа людей, спешащих куда-то в час пик, всегда будут люди с различными психическими расстройствами. Специалисты отмечают, что не стоит бояться дать им отпор, ведь чаще всего именно повышенного внимания со стороны окружающих они и бояться.

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