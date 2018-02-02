НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

Сегодня, 15:18
Во время Лунного затмения в ночь с 31 января на 1 февраля специалисты увидели НЛО. Странный объект попал в объектив NASA во время трансляции суперлуния. 

 

Уфологи и другие космоведы часто сообщают о том, что во время грандиозных природных событий космического масштаба будь то лунное или солнечное затмение, в небе постоянно появляются НЛО. Зимнее «кровавое» суперлуние этого года не стало исключением. 

 

Все желающие могли в прямом эфире наблюдать за затмением Луны при помощи камер NASA на протяжении нескольких часов. Примечательно, что в последнее время подобные шоу космических масштабов привлекают всё больше любопытных. В свою очередь уфологи не пропускают подобные явления никогда. 

Во время трансляции на экранах появился на фоне спутника Земли неопознанный летающий объект, который менял цвета и мигал огнями. Корабль пришельцев, а это по заверениям виртуальных охотников за НЛО, был именно он, из маленькой точки превратился в хорошо различимый объект. Курс объекта пролегал с полюса Луны и вдоль поверхности в неизвестном направлении. 

НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

 

Охотники за пришельцами отметили, что странный объект не был беспилотником или другим земным аппаратом. Также они очень удивились тому, что пользователи не увидели в случившемся очевидного. Отметим, что большая часть смотревших трансляцию NASA отметила, что это, скорее всего МКС во время затмения пролетала на фоне Луны или же обычный спутник связи, которых на орбите нашей планеты находится немало. 

Интерес к затмению Луны проявили, по мнению уфологов пришельцы и в начале августа 2017 года. Тогда жители России, Канады и США могли наблюдать за красивейшим из природных явлений. В это время на ночном небосводе уфологи тоже обнаружили огромное количество НЛО, которые, как на магнит, слетелись на затмение. Примечательно, что корабли гуманоидов имели различные формы, от округлых и кубических, до спиральных. 

Необычной формы инопланетный корабль наблюдался и в Хорватии. Местные жители и туристы на южном склоне горного массива Велебит, что в национальном парке Пакленица стали свидетелями полета «рогатого» НЛО. Летательный аппарат неземного происхождения был виден в течение 10 минут, затем объект скрылся в неизвестном направлении. Уфологи тогда отметили, что необычная форма корабля, напоминающая рога быка, говорит о том, что это некое подобие шаттла или разведывательного корабля, а главный НЛО находится где-то на орбите Земли и умело замаскирован, раз охотники за пришельцами его до сих пор не обнаружили. 

 

Официальная наука о визитах НЛО на Землю пока ничего не говорит. Виртуальные же специалисты предполагают, что космические инопланетные звездолёты каким-то образом зависят от солнечной радиации и именно поэтому и прилетают на затмения.

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