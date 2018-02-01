Учёные предупредили человечество: Земля снова в опасности

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Учёные предупредили человечество: Земля снова в опасности

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Учёные предупредили человечество: Земля снова в опасности

Вчера, 19:52
Планете снова грозит опасность. На этот раз угроза из космоса придёт по вине человека. 

Учёные предупредили человечество: Земля снова в опасности

 

Учёные разных стран работают над освоением космических просторов и возможностью добычи полезных ископаемых на других планетах и больших астероидах. То, что космические камни богаты различными отложениями, науке известно уже давно. В основном на астероидах встречаются никель, хром, кобальт и другие химические соединения, стоимость которых превышает триллионы долларов США. 

Посмотрев на возможность разработки подобных отложений на космических камнях под другим углом, некоторые учёные пришли к выводу, что этот процесс будет потенциально опасен для Земли. Просчитав вероятности, некоторые астрофизики поняли, что подобный процесс искусственного вмешательства в существование объекта может нарушить тонкий баланс, как нашей Солнечной системы, так и других галактик. Добыча ценных элементов может сдвинуть с привычной орбиты астероиды, и они направятся к Земле, что повлечёт за собой глобальные последствия и гибель планеты и человечества. 

Учёные предупредили человечество: Земля снова в опасности

 

Ранее эксперты из Королевского метеорологического института Бельгии напомнили человечеству о том, что в недалёком будущем Земля столкнётся с проблемой «глобального затемнения». В эти периоды, которые с каждым годом будут становиться всё продолжительнее и продолжительнее, солнечные лучи не будут достигать поверхности нашей планеты. 

Первым о солнечной проблеме будущего заговорил ещё в 80-х годах прошлого века японский учёный Ацуму Оомура, который предсказал, что в ближайшие десятилетия человечество резко столкнётся с нехваткой солнца. Позже о предупреждении учёного вспомнили ровно через 10 лет, когда Ирландия и Япония столкнулись со значительным уменьшением количества поступающего солнечного света. 

Новым поводом для беспокойства стал прошлый декабрь, который Королевским метеорологическим институтом Бельгии признан самым тёмным месяцем за последние 70 лет. За весь последний месяц 2017 года Солнце удалось наблюдать около 10 часов, что является очень малым показателем. Учёные пока не могут понять причину произошедшего, но факт остаётся фактом. 

 

Нашей планете постоянно что-то угрожает: то специалисты твердят об угрозе из космоса, то конспирологи предупреждают об инопланетном вторжении. Остаётся надеяться, что учёные спасут Землю от всевозможных злоключений и не допустят катастрофы.

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