«Снимите это немедленно!»: Звёзды, прогадавшие с модным образом

Знаменитости призваны быть теми, кто диктует в той или иной степени моду и показывает вкус во всём. Однако достаточно часто их наоборот критикуют за определённые не совсем удачные решения. Ниже представлены наиболее яркие случаи последнего времени.

В первую очередь стоит упомянуть американскую певицу Бритни Спирс. По мнению поклонников, белая шуба и короткое платье ей совсем не подошли, учитывая погоду в Калифорнии и стиль. Интернет-пользователи назвали это слишком старомодным, а также раскритиковали то, что верхняя одежда была из натурального меха. Как известно, в настоящее время активно пропагандируется идея запрета убийства животных ради нарядов, и те знаменитости, которые это нарушают, всячески осуждаются. Фанаты отметили, что Бритни Спирс нужен нормальный стилист. В первую очередь стоит упомянуть американскую певицу Бритни Спирс. По мнению поклонников, белая шуба и короткое платье ей совсем не подошли, учитывая погоду в Калифорнии и стиль. Интернет-пользователи назвали это слишком старомодным, а также раскритиковали то, что верхняя одежда была из натурального меха. Как известно, в настоящее время активно пропагандируется идея запрета убийства животных ради нарядов, и те знаменитости, которые это нарушают, всячески осуждаются. Фанаты отметили, что Бритни Спирс нужен нормальный стилист.





Не обошла стороной слава безвкусно одетой и герцогиню Кейт Миддлтон. В течение последних нескольких лет она признавалась, как самая стильная представительница британской монархии. В нарядах Кейт Миддлтон сочетались простота, элегантность и благородная роскошь. Однако британская герцогиня порой слишком любит экспериментировать с цветами и брендами, потому иногда случаются казусы.





Так, когда знаменитость с мужем ужинала с членами королевской семьи в Швеции, она оделась так, что разочаровала поклонников. Они были совсем не впечатлены горчичным платьем и наличием на нём цветочных узоров. Фанаты заявили, что так Кейт Миддлтон кажется гораздо старше, и её красота совершенно блёкнет. Так, когда знаменитость с мужем ужинала с членами королевской семьи в Швеции, она оделась так, что разочаровала поклонников. Они были совсем не впечатлены горчичным платьем и наличием на нём цветочных узоров. Фанаты заявили, что так Кейт Миддлтон кажется гораздо старше, и её красота совершенно блёкнет.





Также не был одобрен наряд певицы Анны Седоковой. Артистка чаще всего является чуть ли не эталоном элегантности, её одежда подчёркивает фигуру, однако недавно знаменитость только расстроила своих фанатов. Платье было признано слишком вульгарным и имеющим оттенок пошлости. Некоторые поклонники с сарказмом отметили, что Анна Седокова могла бы и вообще ничего не надевать, особенно учитывая «вываливающийся бюст».





Среди артисток, чьи наряды сильно не понравились, стоит указать также актрису Кейт Хадсон. По мнению поклонников, это была самая безвкусная звезда премии SAG Awards. Радующая ранее безупречными образами, в этот раз актриса расстроила розовым платьем со странными вставками. За платье Кейт Хадсон назвали работницей какой-то фермы, но не звездой. Среди артисток, чьи наряды сильно не понравились, стоит указать также актрису Кейт Хадсон. По мнению поклонников, это была самая безвкусная звезда премии SAG Awards. Радующая ранее безупречными образами, в этот раз актриса расстроила розовым платьем со странными вставками. За платье Кейт Хадсон назвали работницей какой-то фермы, но не звездой.

Ирина Летинская