«Снимите это немедленно!»: Звёзды, прогадавшие с модным образом

В первую очередь стоит упомянуть американскую певицу Бритни Спирс. По мнению поклонников, белая шуба и короткое платье ей совсем не подошли, учитывая погоду в Калифорнии и стиль. Интернет-пользователи назвали это слишком старомодным, а также раскритиковали то, что верхняя одежда была из натурального меха. Как известно, в настоящее время активно пропагандируется идея запрета убийства животных ради нарядов, и те знаменитости, которые это нарушают, всячески осуждаются. Фанаты отметили, что Бритни Спирс нужен нормальный стилист.
Так, когда знаменитость с мужем ужинала с членами королевской семьи в Швеции, она оделась так, что разочаровала поклонников. Они были совсем не впечатлены горчичным платьем и наличием на нём цветочных узоров. Фанаты заявили, что так Кейт Миддлтон кажется гораздо старше, и её красота совершенно блёкнет.
Среди артисток, чьи наряды сильно не понравились, стоит указать также актрису Кейт Хадсон. По мнению поклонников, это была самая безвкусная звезда премии SAG Awards. Радующая ранее безупречными образами, в этот раз актриса расстроила розовым платьем со странными вставками. За платье Кейт Хадсон назвали работницей какой-то фермы, но не звездой.