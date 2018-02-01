«Снимите это немедленно!»: Звёзды, прогадавшие с модным образом

Мнения

«Снимите это немедленно!»: Звёзды, прогадавшие с модным образом

Об отсутствии вкуса у звёзд.

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

Сюжеты :

В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом
| | «Снимите это немедленно!»: Звёзды, прогадавшие с модным образом

«Снимите это немедленно!»: Звёзды, прогадавшие с модным образом

Сегодня, 13:38
Знаменитости призваны быть теми, кто диктует в той или иной степени моду и показывает вкус во всём. Однако достаточно часто их наоборот критикуют за определённые не совсем удачные решения. Ниже представлены наиболее яркие случаи последнего времени.
 

«Снимите это немедленно!»: Звёзды, прогадавшие с модным образом

 

В первую очередь стоит упомянуть американскую певицу Бритни Спирс. По мнению поклонников, белая шуба и короткое платье ей совсем не подошли, учитывая погоду в Калифорнии и стиль. Интернет-пользователи назвали это слишком старомодным, а также раскритиковали то, что верхняя одежда была из натурального меха. Как известно, в настоящее время активно пропагандируется идея запрета убийства животных ради нарядов, и те знаменитости, которые это нарушают, всячески осуждаются. Фанаты отметили, что Бритни Спирс нужен нормальный стилист.


Не обошла стороной слава безвкусно одетой и герцогиню Кейт Миддлтон. В течение последних нескольких лет она признавалась, как самая стильная представительница британской монархии. В нарядах Кейт Миддлтон сочетались простота, элегантность и благородная роскошь. Однако британская герцогиня порой слишком любит экспериментировать с цветами и брендами, потому иногда случаются казусы.

«Снимите это немедленно!»: Звёзды, прогадавшие с модным образом

 

Так, когда знаменитость с мужем ужинала с членами королевской семьи в Швеции, она оделась так, что разочаровала поклонников. Они были совсем не впечатлены горчичным платьем и наличием на нём цветочных узоров. Фанаты заявили, что так Кейт Миддлтон кажется гораздо старше, и её красота совершенно блёкнет.

Также не был одобрен наряд певицы Анны Седоковой. Артистка чаще всего является чуть ли не эталоном элегантности, её одежда подчёркивает фигуру, однако недавно знаменитость только расстроила своих фанатов. Платье было признано слишком вульгарным и имеющим оттенок пошлости. Некоторые поклонники с сарказмом отметили, что Анна Седокова могла бы и вообще ничего не надевать, особенно учитывая «вываливающийся бюст».

«Снимите это немедленно!»: Звёзды, прогадавшие с модным образом

 

Среди артисток, чьи наряды сильно не понравились, стоит указать также актрису Кейт Хадсон. По мнению поклонников, это была самая безвкусная звезда премии SAG Awards. Радующая ранее безупречными образами, в этот раз актриса расстроила розовым платьем со странными вставками. За платье Кейт Хадсон назвали работницей какой-то фермы, но не звездой.

Ирина Летинская
Новости по теме
Фонограмма, трусы и пошлые танцы: В Сети раскритиковали концерт Бритни Спирс
Фонограмма, трусы и пошлые танцы: В Сети раскритиковали концерт Бритни Спирс

Американская принцесса поп-музыка Бритни Спирс в очередной раз оказалась в центре скандала. Поклонники раскритиковали её поведение и откровенные наряды во

Бритни Спирс раскритиковали за демонстрацию роскошной жизни
Бритни Спирс раскритиковали за демонстрацию роскошной жизни

Популярная во всем мире певица Бритни Спирс является активным пользователем социальных сетей, где она часто демонстрирует поклонникам свою жизнь. Однако

Поклонники назвали Бритни Спирс «страшненькой старушкой»
Поклонники назвали Бритни Спирс «страшненькой старушкой»

В своем Instagram 35-летняя поп-принцесса Бритни Спирс опубликовала фото в любимом платье. Пользователи сети на платье обратили мало внимания, а вот внешний

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости