Землетрясение, цунами и безумие.

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Землетрясение, цунами и безумие. "Голубое кровавое суперлуние" активизирует силы природы

31 января земляне могут ощутить на себе силу космоса.

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Землетрясение, цунами и безумие. "Голубое кровавое суперлуние" активизирует силы природы

Сегодня, 11:24
В последний день января землянам предстоит пережить сразу три необычных явления: 2-е полнолуние января, а в этом месяце их именно 2, «кровавую Луну», то есть полное затмение естественного спутника нашей планеты, а также суперлуние, момент максимального приближения полной Луны к Земле, когда создается впечатление, что Луна становится больше обычного. Такое редкое астрономическое явление под названием «голубое кровавое суперлуние» ждет землян 31 января 2018 года.

Землетрясение, цунами и безумие. "Голубое кровавое суперлуние" активизирует силы природы

 

Такое сочетание сразу трех астрономических явлений, по мнению отдельных ученых, не сулит Земле ничего хорошего. Они предполагают, что совпадение этих процессов может принести Земле катастрофы и стихийные бедствия.

Достаточно вспомнить суперлуние 2011 года, в том году Япония пережила ужасную трагедию на атомной электростанции «Фукусима», отголоски которой ощутимы и ныне. В 2005 года невиданное землетрясение произошло в Пакистане, тогда как Индонезия пережила чудовищное цунами, забравшее жизни не менее 250 тыс. людей. Поэтому специалисты пришли к выводу, что природное, либо техногенное происшествие на нашей планете происходит под непосредственным влиянием естественного спутника Земли.

Известно, что в среднем от нашей планеты до ее естественного спутника - 384 тыс. км, но это расстояние меняется от 406 тыс. км до 355 тыс., что в свою очередь является довольно ощутимой разницей, составляя одну восьмую дистанции. Неудивительно, что с недавних пор популярным стало рассуждение о суперлунии, о зримом укрупнение спутника Земли – процессе, происходящем в момент максимального приближения Луны к Земле.

То, что Луна оказывает влияние на землян уже давно не тайна. Экстрасенсы отмечали, что спутник Земли может вызывать колоссальные приливы, а также воздействовать на припадки безумия (лунатизм, скитание человека в сонном состоянии). Исследователи прикладывали максимум усилий найти разгадку данного процесса, но все чего удалось добиться, так это назвать процесс сомнамбулическим поведением.

Несмотря на многочисленные проведенные исследования, человечеству так и не удалось дать точный ответ по поводу возникновения у Земли естественного спутника. Правда существует ряд догадок касаемо этого.

Так согласно одной из них на ранней стадии образования планеты, спутник Земли сформировался из оторвавшейся части планеты находившейся в районе Тихого океана. Иная гласит, что наш спутник после длительных «скитаний» в космосе наконец-то был подхвачен гравитацией земного шара. Согласно иным трактатам Луна образовалась из осколков астероидов.

Правда, большая часть специалистов отдает предпочтение версии, по которой естественный спутник Земли сформировался из огромного облака космической пыли появившейся в результате столкновения нашей планеты с какой-то неизвестной планетой.
Януш Серпнень
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