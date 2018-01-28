NASA скрывает парящий город гуманоидов: На снимках МКС Скотт Уоринг обнаружил неземной объект

На снимках NASA космологи разглядели летающий город. Об этом сообщи Скотт Уоринг подписчикам своего блога.





Скотт Уоринг, уфолог с многолетним стажем, в очередной раз уличил NASA в обмане граждан США и всего мира. Изучая фотографии, полученные с внешних камер МКС, специалист обнаружил огромный мегаполис, который парил над поверхностью Земли. Уфолог также обратил внимание пользователей соцсети на то, что инопланетный город становится, заметен только в момент активации механизма телепорта. Скотт Уоринг, уфолог с многолетним стажем, в очередной раз уличил NASA в обмане граждан США и всего мира. Изучая фотографии, полученные с внешних камер МКС, специалист обнаружил огромный мегаполис, который парил над поверхностью Земли. Уфолог также обратил внимание пользователей соцсети на то, что инопланетный город становится, заметен только в момент активации механизма телепорта.





Пользователи сети, как обычно, отреагировали на видеоролик с летающим городом активными комментариями. Некоторые предположили, что их кумир и искатель правды Скотт Уоринг, в который раз оказался прав и инопланетное вторжение на Землю проходит в самом разгаре. Другие же увидели в очередных доказательствах существования внеземного просто блик от Солнца, который и поймала камера МКС.





Летающий город - не первый подобный объект, когда-либо наблюдаемый человечеством. Летом 2017 года жители китайской провинции Унжун увидели парящий в воздухе мегаполис после прошедшего дождя. Очевидцы массово выкладывали в сеть фото и видео материалы, где после дождя из нависшего тумана показался массивный неизвестный город, который через некоторое время исчез из поля зрения.

Свидетелями явления неземного города стали жители китайских провинций Гуандун и Цзянси в 2015 году. Тогда очевидцы наблюдали плывущий в небе огромный жилой центр с монолитными зданиями. Уфологи уверены, что множество свидетельств проявления инопланетного можно найти и в дошедших до наших дней исторических документах. Свидетелями явления неземного города стали жители китайских провинций Гуандун и Цзянси в 2015 году. Тогда очевидцы наблюдали плывущий в небе огромный жилой центр с монолитными зданиями. Уфологи уверены, что множество свидетельств проявления инопланетного можно найти и в дошедших до наших дней исторических документах.





К примеру, на шумерских табличках можно различить парящие в воздухе города и странных гуманоидов в необычных одеждах. Убедили виртуальных экспертов в том, что палеоконтакт действительно имел место быть, шумерские печати, которые можно было носить с собой. На них можно обнаружить инструкцию по управлению инопланетным кораблём. Имеются яркие свидетельства того, что древние народы контактировали с инопланетянами и в египетских гробницах и на рисунках майя.





В третьей книге индийской «Махабхараты» рассказывается о парящем городе Хираньяпура. Данный инопланетный мегаполис описан, как верх технологических возможностей, так как он мог летать в воздухе, плыть по воде и погружаться в неё, а также спокойно переносил космические путешествия и пребывания под поверхностью планет.



