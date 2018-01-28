NASA скрывает парящий город гуманоидов: На снимках МКС Скотт Уоринг обнаружил неземной объект

Мнения

NASA скрывает парящий город гуманоидов: На снимках МКС Скотт Уоринг обнаружил неземной объект

Уфолог обнаружил город инопланетян над Землёй.

Алла Пугачёва и Филипп Киркоров поразили поклонников своим видом: Компромат от Андрея Разина не удался?

От Редактора

Алла Пугачёва и Филипп Киркоров поразили поклонников своим видом: Компромат от Андрея Разина не удался?

Андрей Разин скомпрометировал звёзд.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | NASA скрывает парящий город гуманоидов: На снимках МКС Скотт Уоринг обнаружил неземной объект

NASA скрывает парящий город гуманоидов: На снимках МКС Скотт Уоринг обнаружил неземной объект

Вчера, 18:35
На снимках NASA космологи разглядели летающий город. Об этом сообщи Скотт Уоринг подписчикам своего блога. 

 

Скотт Уоринг, уфолог с многолетним стажем, в очередной раз уличил NASA в обмане граждан США и всего мира. Изучая фотографии, полученные с внешних камер МКС, специалист обнаружил огромный мегаполис, который парил над поверхностью Земли. Уфолог также обратил внимание пользователей соцсети на то, что инопланетный город становится, заметен только в момент активации механизма телепорта. 

Пользователи сети, как обычно, отреагировали на видеоролик с летающим городом активными комментариями. Некоторые предположили, что их кумир и искатель правды Скотт Уоринг, в который раз оказался прав и инопланетное вторжение на Землю проходит в самом разгаре. Другие же увидели в очередных доказательствах существования внеземного просто блик от Солнца, который и поймала камера МКС. 

Летающий город - не первый подобный объект, когда-либо наблюдаемый человечеством. Летом 2017 года жители китайской провинции Унжун увидели парящий в воздухе мегаполис после прошедшего дождя. Очевидцы массово выкладывали в сеть фото и видео материалы, где после дождя из нависшего тумана показался массивный неизвестный город, который через некоторое время исчез из поля зрения. 

 

NASA скрывает парящий город гуманоидов: На снимках МКС Скотт Уоринг обнаружил неземной объект

 

Свидетелями явления неземного города стали жители китайских провинций Гуандун и Цзянси в 2015 году. Тогда очевидцы наблюдали плывущий в небе огромный жилой центр с монолитными зданиями. Уфологи уверены, что множество свидетельств проявления инопланетного можно найти и в дошедших до наших дней исторических документах. 

К примеру, на шумерских табличках можно различить парящие в воздухе города и странных гуманоидов в необычных одеждах. Убедили виртуальных экспертов в том, что палеоконтакт действительно имел место быть, шумерские печати, которые можно было носить с собой. На них можно обнаружить инструкцию по управлению инопланетным кораблём. Имеются яркие свидетельства того, что древние народы контактировали с инопланетянами и в египетских гробницах и на рисунках майя. 

В третьей книге индийской «Махабхараты» рассказывается о парящем городе Хираньяпура. Данный инопланетный мегаполис описан, как верх технологических возможностей, так как он мог летать в воздухе, плыть по воде и погружаться в неё, а также спокойно переносил космические путешествия и пребывания под поверхностью планет. 

NASA скрывает парящий город гуманоидов: На снимках МКС Скотт Уоринг обнаружил неземной объект

 

Примечательно, что современные специалисты создают будущие проекты, полагая, что населённые пункты не только на Земле, но и на других планетах смогут летать над поверхностью. О том, что же увидели уфологи на снимках МКС судить сложно, однако факт остаётся фактом.

Новости по теме
Скотт Уоринг обнаружил двух пришельцев на Марсе
Скотт Уоринг обнаружил двух пришельцев на Марсе

Уфолог Скотт Уоринг из США рассмотрел на Марсе двух неизвестных созданий. Снимки планеты сделал один из космических аппаратов NASA.

Уфолог Скотт Уоринг нашел на Марсе следы винтообразного НЛО
Уфолог Скотт Уоринг нашел на Марсе следы винтообразного НЛО

Уфолог из Таиланда Скотт Уоринг нашел на Марсе доказательства крушения винтообразного НЛО. По этому поводу он отправил запрос в NASA, но там, как всегда,

Уфолог обнаружил неопознанный летающий объект на снимке Меркурия
Уфолог обнаружил неопознанный летающий объект на снимке Меркурия

Популярный уфолог Скотт Уоринг вновь шокирует своими открытиями. На этот раз виртуальный исследователь обнаружил на снимке Меркурия неопознанный летающий

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости