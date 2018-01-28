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| | ИИ спасёт Землю: Как технология поможет планете?

ИИ спасёт Землю: Как технология поможет планете?

Вчера, 16:35
Мир на пороге экономического возрождения.


ИИ спасёт Землю: Как технология поможет планете?

 

Интеграция искусственного интеллекта во все сферы жизни изменят её к лучшему. Так в Давосе на саммите ВЭФ международная сеть компаний PwC предоставила подробный отчёт о самом выгодном применении ИИ как в сельскохозяйственной, так и в технической сфере.

Исследования всемирного экономического форума показывают, что перемены в первую очередь коснуться транспортной системы, которая вскоре перейдёт на модель "робомобилей". Такое нововведение поможет избежать пробок на дорогах, автоматизировать и оптимизировать дорожное движение благодаря чёткому алгоритму и сервису райдшеринга. А это в свою очередь уменьшит количество выбросов парникового газа в атмосферу.

Инновации проникнут и в сельское хозяйство. Рабочие дроны помогут не только сократить ручной труд, но и экономить ресурсы воды, удобрений, так как робототехника будет работать с максимальной точностью и расчётом. На сегодняшний день новым изобретением стали вертикальные гидропонные фермы, не нуждающиеся в наличии почвы для получения обильного урожая.

Модернизируется и усовершенствуется подача электроэнергии и её распределение. Высокотехнологичное оборудование с точностью сможет давать операторам данные о нагрузках электросети, благодаря чему поставка электроэнергии будет адаптирована под потребности жителей. Технология блокчейна сделает пользователей услуги полноправным участником рынка. Так при накоплении излишка электроэнергии, её свободно можно будет продавать частным лицам или небольшим компаниям.

ИИ спасёт Землю: Как технология поможет планете?

 

Микроспутники от финской и американской компании помогут в технологии виртуального моделирования слежения за Землёй. Круглосуточный мониторинг в прямом эфире позволит любому желающему наблюдать за добычей ресурсов, охотой, браконьерством, загрязнением окружающей среды и т. д. Пентагон поддерживает и финансирует эти компании, так как очень заинтересовано в программе позволяющей следить за войсками противника, перемещением беженцев и многим другим.

В свою очередь, с помощью искусственного интеллекта будет проще учёным решать различные научные вопросы. Исследования в области медицины, биологии и физике дадут явный прорыв и открытия, которые по техническим причинам сегодня не возможны. Уже сегодня робот-учёный смог открыть новое лекарство от малярии.

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