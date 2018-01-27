Зуб и ископаемые останки животного на Марсе: Скотт Уоринг утверждает, что Красная планета обитаема

Марс порадовал специалистов новой находкой. Скотт Уоринг, эксперт с определённой репутацией в виртуальных кругах, обнаружил на Красной планете зубы.





Изучая снимки NASA, искатель инопланетян Скотт Уоринг неожиданно для себя наткнулся на очень интересные кадры с поверхности Марса. Так как уфолог и ранее находил на фотографиях с Красной планеты различные неподдающиеся воображению свидетельства обитаемости объекта, ему не составило труда разглядеть фрагмент зубов. Сам искатель правды отмечает, что фрагмент челюсти напомнил ему то, как выглядели древние обитатели Земли. Изучая снимки NASA, искатель инопланетян Скотт Уоринг неожиданно для себя наткнулся на очень интересные кадры с поверхности Марса. Так как уфолог и ранее находил на фотографиях с Красной планеты различные неподдающиеся воображению свидетельства обитаемости объекта, ему не составило труда разглядеть фрагмент зубов. Сам искатель правды отмечает, что фрагмент челюсти напомнил ему то, как выглядели древние обитатели Земли.





В своём блоге виртуальный специалист по пришельцам постоянно публикует различные сенсации. Так, благодаря работе исследовательского аппарата - марсохода Curiosity и вниманию дотошного Скота Уоринга, мир узнал о том, что на поверхности планеты множество необъяснимых предметов, которые свидетельствуют о её обитаемости.





Несколько лет назад на фотографиях с поверхности Марса виртуальные специалисты смогли разглядеть воина в доспехах, палец неизвестного гуманоида, огромного краба и парящую над поверхностью ложку. В 2014 году Curiosity прислал фото, на котором Скотт Уоринг разглядел большую бедренную кость неизвестного земной науке животного. Снимки, датированные 2013 годом, показали землянам большое существо, похожее на крысу. Несколько лет назад на фотографиях с поверхности Марса виртуальные специалисты смогли разглядеть воина в доспехах, палец неизвестного гуманоида, огромного краба и парящую над поверхностью ложку. В 2014 году Curiosity прислал фото, на котором Скотт Уоринг разглядел большую бедренную кость неизвестного земной науке животного. Снимки, датированные 2013 годом, показали землянам большое существо, похожее на крысу.





Удивили общественность и фотографии с поверхности планеты, на которых чётко различимы объекты, названные «марсианской черникой». Этими неожиданными снимками порадовал виртуальных специалистов аппарат Opportunity.





Отличился 11 лет назад и американский марсоход Spirit, который прислал на сервер NASA фотографию йетти или снежного человека. Однако самым запоминающимся и ошеломляющим стал снимок 1976 года, когда все желающие с замиранием сердца увидели на поверхности Марса лицо, которое очень напоминало человеческое.





Находятся на планете и не раз фиксировались земной исследовательской техникой сооружения, похожи на египетские пирамиды в Гизе. Уфологи даже высказывали предположения, что эти объекты являются действующими и ими до сих пор пользуется марсианская цивилизация. Находятся на планете и не раз фиксировались земной исследовательской техникой сооружения, похожи на египетские пирамиды в Гизе. Уфологи даже высказывали предположения, что эти объекты являются действующими и ими до сих пор пользуется марсианская цивилизация.





Знаменитой на весь мир стали и марсианская сеть прозрачных тоннелей, которая опутывает поверхность практически всей Красной планеты. Примечательно, что внутри иногда наблюдается движение, и камеры земной техники фиксируют некие объекты, которые движутся по инопланетному «метро» с огромной скоростью. Именно с появлением фотографических сведений об этих стеклянных объектах у уфологов и возникла мысль об обитаемости Марса, и теперь специалисты уверены, что местные жители проживают под поверхностью четвёртой планеты нашей Солнечной системы.



