Зуб и ископаемые останки животного на Марсе: Скотт Уоринг утверждает, что Красная планета обитаема

Марс порадовал специалистов новой находкой. Скотт Уоринг, эксперт с определённой репутацией в виртуальных кругах, обнаружил на Красной планете зубы.
Изучая снимки NASA, искатель инопланетян Скотт Уоринг неожиданно для себя наткнулся на очень интересные кадры с поверхности Марса. Так как уфолог и ранее находил на фотографиях с Красной планеты различные неподдающиеся воображению свидетельства обитаемости объекта, ему не составило труда разглядеть фрагмент зубов. Сам искатель правды отмечает, что фрагмент челюсти напомнил ему то, как выглядели древние обитатели Земли.
В своём блоге виртуальный специалист по пришельцам постоянно публикует различные сенсации. Так, благодаря работе исследовательского аппарата - марсохода Curiosity и вниманию дотошного Скота Уоринга, мир узнал о том, что на поверхности планеты множество необъяснимых предметов, которые свидетельствуют о её обитаемости.
Несколько лет назад на фотографиях с поверхности Марса виртуальные специалисты смогли разглядеть воина в доспехах, палец неизвестного гуманоида, огромного краба и парящую над поверхностью ложку. В 2014 году Curiosity прислал фото, на котором Скотт Уоринг разглядел большую бедренную кость неизвестного земной науке животного. Снимки, датированные 2013 годом, показали землянам большое существо, похожее на крысу.
Удивили общественность и фотографии с поверхности планеты, на которых чётко различимы объекты, названные «марсианской черникой». Этими неожиданными снимками порадовал виртуальных специалистов аппарат Opportunity.
Отличился 11 лет назад и американский марсоход Spirit, который прислал на сервер NASA фотографию йетти или снежного человека. Однако самым запоминающимся и ошеломляющим стал снимок 1976 года, когда все желающие с замиранием сердца увидели на поверхности Марса лицо, которое очень напоминало человеческое.
Находятся на планете и не раз фиксировались земной исследовательской техникой сооружения, похожи на египетские пирамиды в Гизе. Уфологи даже высказывали предположения, что эти объекты являются действующими и ими до сих пор пользуется марсианская цивилизация.
Знаменитой на весь мир стали и марсианская сеть прозрачных тоннелей, которая опутывает поверхность практически всей Красной планеты. Примечательно, что внутри иногда наблюдается движение, и камеры земной техники фиксируют некие объекты, которые движутся по инопланетному «метро» с огромной скоростью. Именно с появлением фотографических сведений об этих стеклянных объектах у уфологов и возникла мысль об обитаемости Марса, и теперь специалисты уверены, что местные жители проживают под поверхностью четвёртой планеты нашей Солнечной системы.
Достоверно в настоящее время только одно, что пока большей части населения нашей планеты не представляется возможным узнать правду о происходящем на Марсе. Виртуальные специалисты обвиняют в сокрытии информации NASA, а официальная наука отмалчивается.