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| | Второй плот судна "Восток" оказался без людей: Загадки морских широт

Второй плот судна "Восток" оказался без людей: Загадки морских широт

Вчера, 17:27
Невероятные происшествия в Японском море.

Второй плот судна "Восток" оказался без людей: Загадки морских широт

 

Ранним утром 25 января от рыболовного морозильного судна "Восток" поступил сигнал бедствия. От порта Посьет корабль отделяло целых 100 км. Когда связь с ним была потеряна, моментально развернули масштабную поисковую экспедицию, ведь на борту оставалось 20 человек команды. Поиски усложняла разыгравшаяся непогода и сильный шторм, поэтому два дня прошли практически бесцельно. Тем не менее после того, как немного погода успокоилась более ста человек и семи единиц техники, включая самолёты, вертолёты и несколько спасательных судов, продолжили операцию.

Так после полуторачасового облёта акватории судно всё-таки удалось обнаружить. К нему моментально отправилась спасательная команда на двух кораблях. При прибытии на место трагедии было обнаружено два плота с "Востока", однако людей там не оказалось. Обе посудины были затоплены водой, и один из них всё время продолжал подавать сигнал бедствия с аварийного радиобуя. Поиски пропавших членов экипажа продолжаются и в воскресенье район поисков расширится на юг. По мнению специалистов, именно туда будут дрейфовать все оставшиеся обломки и предметы. Впрочем, 25 градусный мороз и усиливающийся ветер оставляет очень мало шансов на то, что люди с затонувших судов найдутся живыми.

Второй плот судна "Восток" оказался без людей: Загадки морских широт

 

Заметим и тот факт, что очень часто происходят необъяснимые случаи пропажи целых экипажей кораблей. Таких загадок на наш век не мало и они не подвластны нашему пониманию. Во всех происшествиях суда попадали в шторм, после чего, все люди пребывавшие на борту бесследно исчезали.

Средневековые и современные корабли, попавшие в морскую пучину, преследует одна и та же аномалия: при таинственных обстоятельствах пропадает вся человеческая группа. Известно, что только за 20 век бесследно пропало около 1000 моряков и более 150 единиц морской и авиатехники. Однако такая злая слава окружает в основном территорию Бермудского треугольника. Приходящие в порт из этого места шхуны, порой отсутствовали более ста лет. Но что самое интересное, никаких следов ни мёртвых ни живых людей не было. Бортовые журналы тоже молчали - в них не было ни единой отметки о том, что может быть что-то угрожало группе людей. Драгоценные вещи и деньги остаются не тронутыми, что наводит на очень интересные предположения.

Какая судьба постигла российский экипаж "Востока" пока не известно, но будем надеяться, что всё окажется весьма благополучно.

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