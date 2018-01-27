Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты

Менеджеры удовольствий, поставщики разврата, или продавцы интимных утех. Именно эти люди следят за свежестью жриц любви на "полках" борделей. С екс-товар не подвержен кризису и инфляции, боится он лишь срока годности, что не мешает торговцам пороком успешно вести свои дела и порой зарабатывать огромные состояния. Дальше мы приведем интересное мнение экспертов журналистских расследований, которое строится на информации собранной в глобальной сети и не может являться основанием для обвинения кого-либо в противоправной деятельности. Что, конечно же, не делает данную публикацию менее интересной.

И так, по мнению экспертов, на пятом месте расположился Александр Бородулин, сын известного советского фотографа. В годы СССР жил в Нью-Йорке, имел свою популярную фото-студию в которой частыми гостями были представители американского бомонда. Штатовские тусовки тех времен дали богатый опыт фотографу-своднику. После развала Союза вернулся в Москву, где основал успешное модельное агенство. Будучи выходцем из богатой семьи имел знакомства с людьми "высокого полёта", на этом фоне опыт и возможности совпали и принесли успешные плоды. Сам Александр не считает себя поставщиком эскорт-услуг, по его словам он просто знакомит девушек с мужчинами. И лишь тот факт, что эти мужчины известные олигархи при солидных деньгах, делает его сутенером в глазах общественности.



Четвертое место занял, Жан-Мишель Коснюо француз, переехавший в Россию в 90-х, после гибели своей супруги в авиакатастрофе. Основатель многих элитных московских клубов, и как говорят пользователи глобальной паутины, предоставляющих интим-услуги стоимостью около 20 тысяч рублей в час. В различных проектах выступал в разных ролях, как арт-директор, дизайнер-архитектор, спонсор и просто консультант по подбору "персонала". Имеет дом под Иваново, всем известный как город невест, где женское население преобладает над мужским. - Совпадение-ли? Жан-Мишель с удовольствием живёт в этой провинции, посещает церковь и занимается благотворительностью. По его словам, "Россия - кладезь духовного развития и человеческих отношений, здесь есть, что менять и есть куда стремиться в отличии от постной Европы". В 2016 году задерживался за подозрение в организации проституции. Сам отрицает всяческое причастие к данной деятельности.

Третьим эксперты признали американского сутенера, - Денниса Хофа, он является ресторатором, звездой местного телевидения, а также владельцем семи борделей в штате Невада. Заведения действуют на законном основании по месту расположения в сельских округах. Местный сенатор сам предложил легализовать проституцию в штате, для того чтобы получать налог в казну. Сутенер Деннис имеет доступ к общественности через СМИ, что не может не сказываться положительно на успехе его бизнеса. Также регулярно повышает уровень сервиса в своих публичных домах, профессионализм сотрудниц и даже предлагает социальные программы в виде бесплатного секса для солдат только что уволившихся со службы.

Дон «Мэджик» Хуан занял второе место. Это "нарицательный" американский сутенер - темнокожий парень, выходец из настоящего чикагского гетто. Как и все подобные ребята начинал с самых низов, "работая" с одной "девочкой". Благодаря безумной тяге к дорогим костюмам и навороченным тачкам, а также вхожий в чикагские тусовки 70-х Дональд довольно быстро стал номер один в нише секс-индустрии, в которой и продержался около тридцати лет. В середине 80-х подался в церковь, открыл свой блог под названием "Спроси у Епископа", где делится с читателями частью своей непростой и мудрой судьбы. За советом и беседой к Мэджику приходят многие знаменитости, такие как Майк Тайсон, Снуп Дог и Мэрай Кери.

И так, первое место. И оно закрепилось за нашим соотечественником - Петром Листерманом. Это некогда простой менеджер модельного агенства Александра Бородулина, ныне, - культовая фигура, самый известный сводник постсоветского пространства. Жил во Франции, занимался разного рода бизнесом. Вокруг Пети по кличке "Очкарик" всегда разгорались страсти и скандалы, что только укрепляло его "профильный" авторитет в среде олигархов. Как говорят многие свободные блогеры, выбору возможного торговца девушками доверяют самые богатые люди России и Украины. На данном этапе жизни Пётр является шоу-мэном, писателем, радиоведущим. Как утверждают киноэксперты, именно о его эскорт деятельности снят фильм Андрея Кончаловского "Глянец". Некоторые источники в глобальной сети предполагали, что Петя "Очкарик" продал для утех состоятельному человеку одну из своих супруг, модель Кристину Семеновскую, которой на момент регистрации их брака было 16 лет, за несколько миллионов долларов. По мнению хейтеров, для Листермана не существует возрастных рамок, самый популярный "товар" - девушки 14 - 17 лет. Сам "акула эскорт индустрии" не считает себя сутенером, так как говорит - "гонорары получает не за самих девушек, а за свое молчание".

Секс-индустрия актуальна во все времена и на всех континентах, не даром профессия жриц любви считается одной из самых древних на планете. Несмотря на строгие законы, запрещающие вести такую деятельность, всегда будут эти суровые харизматичные парни, служащие прикрытием и покровителями интимной безнравственности. Мы же, жители живущие в стране запретившей проституцию, можем только догадываться на сколько интересна и не объятна жизнь пиратов сексуального рабства.

Жорик Журавлёв