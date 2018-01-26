Учёные разобрались в процессе возникновения идей: Человеку помогают формулы и математика?

Идеи выигрыша в математической формуле.

Учёные из Лондонского университета решили воспроизвести математическую формулу с помощью которой смогут понять как развиваются человеческие знания. Эта уникальная и сложная модель должна показать схематический процесс возникновения идей, стратегий и инноваций, которые помогают в становлении успешной коммерческой деятельности, получении выигрыша и прорывных технологий.





По словам профессора Вито Латора, автора формулы, данное разработки и расчёты помогут развить успех в любом виде бизнеса и устойчивый рост нашего общества в различных научных и экономических сферах. Взяв за основу модель случайного блуждания, эксперты хотят получить представление о закономерностях полученных результатов. Упрощённая математическая модель реального процесса покажет коэффициент с независимым стационарным приращением, а это в свою очередь даст ответ на соотношение числа успеха и неудач, а также его числовой прогрессивный рост.





Специалисты утверждают, что новая концепция предложенная ими, может достаточно точно описать динамику появления научных идей с течением времени. Как показал опыт, самый быстрый рост оказался, в этом случае, в области экономики, а вот у астрономии были результаты самые плачевные. Такая феноменальная схема и неординарный подход помогут не только в научных нововведениях, но и описать процессы эволюции живых существ, новых направлений в искусстве и техническом прогрессе.





Механизм появления новых идей и открытий - плохо изученная и сложная область. Хотя выявление факторов, которые способствуют тому, чтобы оптимизировать прогресс в будущем, процедура пусть и не простая, но весьма реальная и дающая хороший результат. Шаблоны частоты возникновения инноваций изучены достаточно, однако никто не может пока объяснить их природу появления. Тем не менее сам ход появления новых идей легко предсказуем и измерим в экспериментальных данных. Он позволяет получить приблизительный результат, а в типичных ситуациях извлечь близкий к точному ответ.



