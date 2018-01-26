Учёные разобрались в процессе возникновения идей: Человеку помогают формулы и математика?

Мнения

Учёные разобрались в процессе возникновения идей: Человеку помогают формулы и математика?

Идеи выигрыша в математической формуле.

Учёные нашли сенсационный метод поиска гуманоидов: Почему наука не видит пришельцев?

От Редактора

Учёные нашли сенсационный метод поиска гуманоидов: Почему наука не видит пришельцев?

Учёные разработали новую систему поиска.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Учёные разобрались в процессе возникновения идей: Человеку помогают формулы и математика?

Учёные разобрались в процессе возникновения идей: Человеку помогают формулы и математика?

Сегодня, 13:52
Идеи выигрыша в математической формуле.

 

Учёные из Лондонского университета решили воспроизвести математическую формулу с помощью которой смогут понять как развиваются человеческие знания. Эта уникальная и сложная модель должна показать схематический процесс возникновения идей, стратегий и инноваций, которые помогают в становлении успешной коммерческой деятельности, получении выигрыша и прорывных технологий.

По словам профессора Вито Латора, автора формулы, данное разработки и расчёты помогут развить успех в любом виде бизнеса и устойчивый рост нашего общества в различных научных и экономических сферах. Взяв за основу модель случайного блуждания, эксперты хотят получить представление о закономерностях полученных результатов. Упрощённая математическая модель реального процесса покажет коэффициент с независимым стационарным приращением, а это в свою очередь даст ответ на соотношение числа успеха и неудач, а также его числовой прогрессивный рост.

Специалисты утверждают, что новая концепция предложенная ими, может достаточно точно описать динамику появления научных идей с течением времени. Как показал опыт, самый быстрый рост оказался, в этом случае, в области экономики, а вот у астрономии были результаты самые плачевные. Такая феноменальная схема и неординарный подход помогут не только в научных нововведениях, но и описать процессы эволюции живых существ, новых направлений в искусстве и техническом прогрессе.

Механизм появления новых идей и открытий - плохо изученная и сложная область. Хотя выявление факторов, которые способствуют тому, чтобы оптимизировать прогресс в будущем, процедура пусть и не простая, но весьма реальная и дающая хороший результат. Шаблоны частоты возникновения инноваций изучены достаточно, однако никто не может пока объяснить их природу появления. Тем не менее сам ход появления новых идей легко предсказуем и измерим в экспериментальных данных. Он позволяет получить приблизительный результат, а в типичных ситуациях извлечь близкий к точному ответ.

Учёные разобрались в процессе возникновения идей: Человеку помогают формулы и математика?

 

Такой совершенно новый подход способен пробудить появление чего-то нового и стать той отправной точкой, с которой удастся понять природу событий, влекущих за собой открытия в культуре, лингвистике, биологии и других областях.

Новости по теме
Процесс появления новых идей ученые описали математической формулой
Процесс появления новых идей ученые описали математической формулой

Представители научно-исследовательской группы из Великобритании приступили к созданию уникальной математической модели, которая в ближайшем будущем поможет в

Учёные разработали модель для наблюдения за потеплением в Антарктиде
Учёные разработали модель для наблюдения за потеплением в Антарктиде

Научные сотрудники университета Кайзерслаутерна во главе с Джулией Кристманн и представители института Альфреда Вегенера разработали математическую модель для

Учёные разработают математическую формулу для лечения мужского бесплодия
Учёные разработают математическую формулу для лечения мужского бесплодия

Группа американских учёных длительное время изучала движения сперматозоидов к яйцеклетке. Исходя из этого, были сделаны выводы о лечении мужского бесплодия

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости