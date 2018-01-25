Учёные из США нашли новый опасный вирус: Мировой океан открывает тайны

Учёные из Массачусетского института технологий обнаружили в океанической воде ранее неизвестный вирус-убийцу. Находка получила название Autolykiviridae.





Американские исследователи в который раз подтвердили, что океан изучен людьми, несмотря на все имеющиеся технологии, всего лишь на 10%. Проводя очередную пробу океанической воды, специалисты из Массачусетского института технологий обнаружили во взятых образцах неизвестный науке вирус. Неизученный объект находился вместе с биологическими частицами и вёл себя очень агрессивно по отношению к бактериям. Американские исследователи в который раз подтвердили, что океан изучен людьми, несмотря на все имеющиеся технологии, всего лишь на 10%. Проводя очередную пробу океанической воды, специалисты из Массачусетского института технологий обнаружили во взятых образцах неизвестный науке вирус. Неизученный объект находился вместе с биологическими частицами и вёл себя очень агрессивно по отношению к бактериям.





Autolykiviridae, так назвали найденный образец, представляет собой тёмное пятно и состоит из генома в 10 000 нуклеотидов, что очень не свойственно для известных науке вирусов. Проведённые исследования показали, насколько вирус опасен и агрессивен, он способен влиять на 40% бактерий, живущих на нашей планете. Для предупреждения возможных неприятных сюрпризов эксперименты над враждебным образцом продолжаются. Учёные стараются установить, может ли найденный океанический объект мутировать и начать угрожать людям.





Наука продолжает обращать свои взоры в космические просторы, не обращая внимания на то, что Мировой океан, как его поверхность, так и глубины, практически не исследованы. Самой глубокой и загадочной частью океанического дна является Марианская впадина. Ученые пытались исследовать желоб, протянувшийся вдоль одноимённых островов, много раз и каждая новая экспедиция приносила земной науке новые доказательства того, что жизнь на нашей планете существует везде. Наука продолжает обращать свои взоры в космические просторы, не обращая внимания на то, что Мировой океан, как его поверхность, так и глубины, практически не исследованы. Самой глубокой и загадочной частью океанического дна является Марианская впадина. Ученые пытались исследовать желоб, протянувшийся вдоль одноимённых островов, много раз и каждая новая экспедиция приносила земной науке новые доказательства того, что жизнь на нашей планете существует везде.





Примечательно, что на дне самого глубокого ущелья Земли водятся настолько необычные существа, что официальная наука с трудом поверила в их реальность. К примеру, в 2003 году группа исследователей на корабле «Гломар Челленджер» опускала в Марианскую впадину разведывательный «ёж», который передал на борт аппарата странные звуки, похожие на скрежет пилы по металлу, а затем глазам специалистов предстали несколько существ, напоминающих сказочных драконов. Каждый из обнаруженных «марианцев» имел 2 головы и 2 хвоста, а в высоту океанические драконы достигали 12-16 метров.





Реальность произошедшего учёные постигли только тогда, когда глубоководный «ёж» вернули на палубу корабля. Каково же было удивление специалистов, когда аппарат оказался изрядно «покусанным», а 20-сантиметровый стальной трос был практически перегрызен кем-то или чем-то.



