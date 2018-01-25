Учёные из США нашли новый опасный вирус: Мировой океан открывает тайны

Мнения

Учёные из США нашли новый опасный вирус: Мировой океан открывает тайны

Воды океана подкинули учёным новую загадку.

Mars One настроен на покорение Солнечной системы: Следующая остановка Венера, Европа или Марс

От Редактора

Mars One настроен на покорение Солнечной системы: Следующая остановка Венера, Европа или Марс

Глава Mars One уверен, что люди всё же покинут Землю.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Учёные из США нашли новый опасный вирус: Мировой океан открывает тайны

Учёные из США нашли новый опасный вирус: Мировой океан открывает тайны

Вчера, 18:54
Учёные из Массачусетского института технологий обнаружили в океанической воде ранее неизвестный вирус-убийцу. Находка получила название Autolykiviridae. 

Учёные из США нашли новый опасный вирус: Мировой океан открывает тайны

 

Американские исследователи в который раз подтвердили, что океан изучен людьми, несмотря на все имеющиеся технологии, всего лишь на 10%. Проводя очередную пробу океанической воды, специалисты из Массачусетского института технологий обнаружили во взятых образцах неизвестный науке вирус. Неизученный объект находился вместе с биологическими частицами и вёл себя очень агрессивно по отношению к бактериям. 

Autolykiviridae, так назвали найденный образец, представляет собой тёмное пятно и состоит из генома в 10 000 нуклеотидов, что очень не свойственно для известных науке вирусов. Проведённые исследования показали, насколько вирус опасен и агрессивен, он способен влиять на 40% бактерий, живущих на нашей планете. Для предупреждения возможных неприятных сюрпризов эксперименты над враждебным образцом продолжаются. Учёные стараются установить, может ли найденный океанический объект мутировать и начать угрожать людям. 

Учёные из США нашли новый опасный вирус: Мировой океан открывает тайны

 

Наука продолжает обращать свои взоры в космические просторы, не обращая внимания на то, что Мировой океан, как его поверхность, так и глубины, практически не исследованы. Самой глубокой и загадочной частью океанического дна является Марианская впадина. Ученые пытались исследовать желоб, протянувшийся вдоль одноимённых островов, много раз и каждая новая экспедиция приносила земной науке новые доказательства того, что жизнь на нашей планете существует везде. 

Примечательно, что на дне самого глубокого ущелья Земли водятся настолько необычные существа, что официальная наука с трудом поверила в их реальность. К примеру, в 2003 году группа исследователей на корабле «Гломар Челленджер» опускала в Марианскую впадину разведывательный «ёж», который передал на борт аппарата странные звуки, похожие на скрежет пилы по металлу, а затем глазам специалистов предстали несколько существ, напоминающих сказочных драконов. Каждый из обнаруженных «марианцев» имел 2 головы и 2 хвоста, а в высоту океанические драконы достигали 12-16 метров. 

Реальность произошедшего учёные постигли только тогда, когда глубоководный «ёж» вернули на палубу корабля. Каково же было удивление специалистов, когда аппарат оказался изрядно «покусанным», а 20-сантиметровый стальной трос был практически перегрызен кем-то или чем-то. 

Учёные из США нашли новый опасный вирус: Мировой океан открывает тайны

 

Беспокоит исследователей океанических вод и масштабное таяние ледников нашей планеты. Известно, что в вечной мерзлоте и во льдах Антарктиды скрывается множество неизвестных науке, поэтому потенциально опасных для человека, микроорганизмов. Кто знает, к какой новой и неожиданной эпидемии может привести глобальное потепление, в результате которого заточённые во льдах вирусы вырвутся на свободу.

Новости по теме
Учёные: Новый вирус делает людей глупыми
Учёные: Новый вирус делает людей глупыми

Учёные Университета Небраски обнаружили вирус, который делает людей глупыми. Результаты исследования разместили на страницах The Independent. 

У певицы Маши Распутиной обнаружили неизвестный вирус
У певицы Маши Распутиной обнаружили неизвестный вирус

У певицы Маши Распутиной медики обнаружили неизвестный вирус. Изначально специалисты предположили, что у исполнительницы грипп, но в ходе обследования диагноз

Ученые: В микрофлоре человека обнаружен неизвестный вирус
Ученые: В микрофлоре человека обнаружен неизвестный вирус

Новый вирус, который ранее был неизвестным науке, обнаружили в кишечнике человека исследователи из американского университета Сан-Диего. Они полагают, что

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости