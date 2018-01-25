Трамп не хочет в космос: США прекратит финансирование МКС к 2025 году

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Трамп не хочет в космос: США прекратит финансирование МКС к 2025 году

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| | Трамп не хочет в космос: США прекратит финансирование МКС к 2025 году

Трамп не хочет в космос: США прекратит финансирование МКС к 2025 году

Сегодня, 13:22
Администрация Дональда Трампа заявила о желании прекратить финансирование МКС к 2025 году в соответствии с проектом предложения по бюджету. Это не окончательное решение, поскольку утверждать документ будут только 12 февраля, однако некоторые источники, приближённые к администрации Трампа, утверждают, что менять никто ничего не будет. Американское аэрокосмическое агентство NASA в настоящее время эту ситуацию не прокомментировало.

Трамп не хочет в космос: США прекратит финансирование МКС к 2025 году

 

Прежде, чем проект вступит в силу, его должны будут также изучить члены Конгресса. Однако эксперты считают, что даже намерения уже достаточно, чтобы объявить международным партнёрам NASA – программа работы на МКС со стороны США продолжаться с 2025 года не будет. Стоит отметить, что проект на Международной космической станции постоянный, и его поддерживают уже больше двух десятков лет. Ежегодно из бюджета США выделялись средства на него в размере от 3 до 4 миллиардов долларов плюс инвестиции от правительства в размере 87 миллиардов. Фактически эта программа стала возможностью для бесконечных научных американских государственных и частных экспериментов в области микрогравитации, а также проверки того, как организм человека реагирует на невесомость.

Проект работы с МКС сохранится по 2024 году, поскольку таково было решение администрации Барака Обамы. Именно по этот период были распланированы многие эксперименты учёных, однако что делать дальше, было уже не столь ясно. В американском Конгрессе обсуждали этот вопрос, но к окончательному решению не пришли. Некоторые считают, что лучше всего NASA вернуться к МКС через несколько лет, а за этот период провести исследования по созданию определённых модулей коммерческого характера. Этого просят определённые компании, которые отмечают, что к 2024 году подготовиться точно не успеют.

С другой стороны, очень много упирается вообще в бюджет. Финансирование космических программ в США постепенно урезается. Так, NASA уже заявляло, что некоторые эксперименты не проводятся, поскольку на это не хватает денег. Если не будут выделяться средства на МКС, то их, предположительно, потратят на «возвращение на Луну» - именно это администрации Трампа интересно больше. Эксперты отмечают, что в данном решении больше коммерческой выгоды, чем желания развития космической науки, однако есть и положительная сторона – сторонники такого решения заявили, что благодаря ему на естественный спутник Земли смогут попасть представители не только главных «космических» стран.

Ирина Летинская
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