Ржавое золото: зачем России украинский

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Ржавое золото: зачем России украинский "военный хлам" в Крыму

Оставленная в Крыму в 2014 году техника ВМС Украины оказалась не нужна Киеву. Украина не изъявляет…

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| | Ржавое золото: зачем России украинский "военный хлам" в Крыму

Ржавое золото: зачем России украинский "военный хлам" в Крыму

Вчера, 18:20
Оставленная в Крыму в 2014 году техника ВМС Украины оказалась не нужна Киеву. Украина не изъявляет желания предпринять попытки вывоза военного хлама на свою территорию и не даёт однозначного ответа России в этом вопросе.
Ржавое золото: зачем России украинский "военный хлам" в Крыму
Глава МИД Украины Павел Климкин не готов рассматривать встречные шаги Кремля по возврату украинской военной техники из Крыма. По его словам, предложение Путина несёт в себе некую политическую "уловку",которая после положительного решения Киева в данном вопросе, отчасти подтвердит признание Украиной российского Крыма. Что безусловно не на руку украинским политикам и повлияет на дальнейшие отношения стран. Более того, Климкин заявил, что никаких официальных письменных обращений от Кремля не поступало, а значит и предложения как такового не было. На это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что устного официального заявления президента России, более чем достаточно.

Немаловажен также тот момент, что для осуществления операции по вывозу техники, потребуются финансы размером сопоставимые с приобретением аналогичного нового вооружения. А если учесть тот факт, что практически вся украинская техника находится в аварийном состоянии, то данная операция будет не рентабельна и даже опасна. Некоторая часть вооружения, такая как снаряды, и вовсе не подвержена какой-либо транспортировке и подлежит утилизации на месте.

В данной обстановке Киеву интереснее будет затягивать с ответом, а после и вовсе прикинуться "жертвой", так как из-за российской "оккупации" Крыма, ВМСУ не могли должным образом проводить профилактику и обслуживание принадлежащей им техники. Поскольку при сложившихся обстоятельствах никаких актов приёма-передачи военного имущества не существует и существовать не может, некоторые украинские деятели могут ссылаться на то, что ко всему прочему техника была разворована во время и после "захвата" Крыма, и потребовать от Москвы компенсации.

Таким образом России проще не идти на встречу Киеву и пустить всю украинскую технику "под пресс", а снаряды и прочие нетранспортабельные и опасные материалы придать утилизации за свой счёт.

Тем не менее Кремль ожидает быстрого и внятного решения от Киева о судьбе "ржавого золота". Техника принадлежащая Украине занимает стратегически важные места в крымских портах, воинских частях и на аэродромах. Некоторые её единицы, как отмечалось выше, благодаря своему ненадлежащему состоянию и вовсе несут угрозу населению.

Жорик Журавлёв
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