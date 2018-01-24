Женитьба, отцовство, семья: Корчевников заинтриговал снимком с младенцем

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Женитьба, отцовство, семья: Корчевников заинтриговал снимком с младенцем

Интригу телеведущий раскрывать не стал.

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Женитьба, отцовство, семья: Корчевников заинтриговал снимком с младенцем

Сегодня, 14:22
Корчевников поместив в социальных сетях фото на котором он пеленает куклу, навел подписчиков на мысль, что он вскоре может стать отцом. На фотографии он весьма умилительно и волнующе держит пупса в пеленках. Под кадром журналист оставил интригующую подпись «готовимся». Таким образом, он как бы дал намек подписчикам, о подготовке к отцовству.

Женитьба, отцовство, семья: Корчевников заинтриговал снимком с младенцем

 

Многочисленные почитатели не сумели удержаться, чтобы не прокомментировать пост, отметив его почти восемнадцатью тысячами лайков и написав около трех сотен коментов с добрыми пожеланиями и поздравлениями с предстоящим пополнением.

«Вы хороший человек. Я очень хочу, чтобы вы были счастливы. Мне сейчас сложно и тяжело на душе, но смотря на вас, я только радуюсь. Шлю вам лучики тепла. У Бориса всегда настолько глубокие мысли, что даже предположить, о чем та, которую пытается донести он этим фото, а может и не пытается, очень сложно, даже если это мысли об отцовстве и детстве, то, скорее всего через призму мироздания и замысел Бога о конкретном человеке. Боречка, сынок! Пора иметь своих детей! Или я что-то пропустила?! Поздравляем, это большое счастье. Желаем вам счастья с любимой. Мы любим Вас и ваше творчество. И каждый от души желает Вам только счастья! На все воля Божья! Вам идет. Давно уже пора...», - такие комментарии можно было прочитать под снимком.

Но были и такие, кто не повелся на выходку шоумена, а предположил не отцовство, а лишь подготовку к будущей передаче «Судьба человека», в рамках подготовки к которой и было сделано это фото.

Невзирая на массу комментариев, сам Борис так и не раскрыл интригу, и его поклонникам ничего не осталось, кроме как продолжить постить поздравления предвкушая изменения в социальном статусе российского актера. При этом большая часть поздравлений была написана с присущей долей уверенности именно в том, что уже вскоре Корчевников станет отцом.

Ранее о детях телеведущий говорил осенью прошлого года во время передачи «Когда все дома». Тогда Борис признался Тимуру Кизякову, что горит желанием иметь свою семью, а его мама уже давно грезит внуками. Тогда журналист назвал несомненным факт, что будет прекрасным отцом.

«Я бы очень хотел, чтобы в этой программе, сидела моя большая семья: дети, жена. Я мечтаю об этом, а мама о внуках и не сомневаюсь, что стану хорошим отцом» - подчеркнул Корчевников.
Януш Серпнень
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