Большие брови и широкие скулы: Ученые показали девушку-подростка в возрасте 9 тысяч лет

Ученые сообщили, что благодаря инновационным методам им удалось создать уникальный и точный портрет 18-летней девушки, которая обитала в Греции 9 тысяч лет назад. Окаменелые останки подростка были обнаружены еще в 90-х годах прошлого века, однако современные технологии только сейчас позволили продолжить исследования и добиться желаемых результатов.

Анна Лисичкина

Научные сотрудники рассказали, что около тридцати лет назад группой археологов были обнаружены хорошо сохранившиеся окаменелые останки, наибольшую ценность среди которых составлял череп. Ученые приступили к установлению пола и возраста найденного человека, и оказалось, что перед ними предстала некая девушка, и по анализу костей на момент смерти ей было всего 15. Позднее выяснилось, что погибшая девушка была совершеннолетней, и об этом рассказали ее зубы, также находившиеся в хорошем состоянии.Не так давно группа ученых приступила к моделированию возможной внешности подростка, с помощью компьютерных систем эксперты воссоздали модель мышечной ткани на лице, а позднее удалось наложить на череп с мышцами кожный покров. Так появился каркас лица подростка, и ученые приступили к следующему этапу. Специалисты, исходя из физиологических особенностей останков, выделили момент, при котором можно понять, что брови девушки были несколько опущены, чему способствовали «тяжелые» кости над глазными впадинами. Соответственно, исследователи сделали вывод, что в давние времена черты лица женщин и людей в целом, были грубыми, в отличие от показателей современности.Ученые также рассказали и показали, что скулы подростка были широкими, и у современных женщин иные черты лица. Выяснилось, что 9 тысяч лет назад в указанном регионе Греции люди занимались собирательством и охотой, а к земледелию только начинали переходить, однако чему именно посвятила свою юность древняя женщина, выяснить не удалось, как и причину ее смерти. Тем не менее, исходя из общих характеристик, ученые показали возможный цвет глаз, кожи и волос подростка, но точные показатели выяснить невозможно.Появившийся приблизительный портрет девушки греческого происхождения был показал публике. Эксперты подчеркнули, что могут назвать его наиболее точным, ведь сохранившаяся форма черепа позволила исследователям получить достаточно информации. Большое количество специалистов занималось воссозданием древней модели человека, и одним из главных выводов стал факт, что со временем человеческие черты лица стали мягче и более плавными, а раньше девушки были несколько «мужественнее».