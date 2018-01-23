Большие брови и широкие скулы: Ученые показали девушку-подростка в возрасте 9 тысяч лет

Мнения

Большие брови и широкие скулы: Ученые показали девушку-подростка в возрасте 9 тысяч лет

Древние женщины были больше похожи на мужчин.

От Редактора

"Полный набор": Рэпер Мот показал новорожденного сына

Откровенность певца оценили пользователи сети.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Большие брови и широкие скулы: Ученые показали девушку-подростка в возрасте 9 тысяч лет

Большие брови и широкие скулы: Ученые показали девушку-подростка в возрасте 9 тысяч лет

Сегодня, 14:29
Ученые сообщили, что благодаря инновационным методам им удалось создать уникальный и точный портрет 18-летней девушки, которая обитала в Греции 9 тысяч лет назад. Окаменелые останки подростка были обнаружены еще в 90-х годах прошлого века, однако современные технологии только сейчас позволили продолжить исследования и добиться желаемых результатов.

Большие брови и широкие скулы: Ученые показали девушку-подростка в возрасте 9 тысяч лет

 

Научные сотрудники рассказали, что около тридцати лет назад группой археологов были обнаружены хорошо сохранившиеся окаменелые останки, наибольшую ценность среди которых составлял череп. Ученые приступили к установлению пола и возраста найденного человека, и оказалось, что перед ними предстала некая девушка, и по анализу костей на момент смерти ей было всего 15. Позднее выяснилось, что погибшая девушка была совершеннолетней, и об этом рассказали ее зубы, также находившиеся в хорошем состоянии.

Не так давно группа ученых приступила к моделированию возможной внешности подростка, с помощью компьютерных систем эксперты воссоздали модель мышечной ткани на лице, а позднее удалось наложить на череп с мышцами кожный покров. Так появился каркас лица подростка, и ученые приступили к следующему этапу. Специалисты, исходя из физиологических особенностей останков, выделили момент, при котором можно понять, что брови девушки были несколько опущены, чему способствовали «тяжелые» кости над глазными впадинами. Соответственно, исследователи сделали вывод, что в давние времена черты лица женщин и людей в целом, были грубыми, в отличие от показателей современности.

Ученые также рассказали и показали, что скулы подростка были широкими, и у современных женщин иные черты лица. Выяснилось, что 9 тысяч лет назад в указанном регионе Греции люди занимались собирательством и охотой, а к земледелию только начинали переходить, однако чему именно посвятила свою юность древняя женщина, выяснить не удалось, как и причину ее смерти. Тем не менее, исходя из общих характеристик, ученые показали возможный цвет глаз, кожи и волос подростка, но точные показатели выяснить невозможно.

Появившийся приблизительный портрет девушки греческого происхождения был показал публике. Эксперты подчеркнули, что могут назвать его наиболее точным, ведь сохранившаяся форма черепа позволила исследователям получить достаточно информации. Большое количество специалистов занималось воссозданием древней модели человека, и одним из главных выводов стал факт, что со временем человеческие черты лица стали мягче и более плавными, а раньше девушки были несколько «мужественнее».
Анна Лисичкина
Новости по теме
Ученые показали, как выглядели женщины 9 тысяч лет назад
Ученые показали, как выглядели женщины 9 тысяч лет назад

В столице Греции в Афинах ученые показали фотографию, на которой запечатлена 18-летняя девушка, жившая 9 тысяч лет назад. Специалисты воспользовались

Ученые: Найдены окаменелые останки самой древней птицы на Земле
Ученые: Найдены окаменелые останки самой древней птицы на Земле

Ученые заявили, что нашли окаменелые останки самой древней птицы на Земле. Их обнаружили на северо-востоке Китая. Известно, что пернатые обитали на земле

На севере Китая ученые обнаружили окаменелые останки динозавра
На севере Китая ученые обнаружили окаменелые останки динозавра

В северной провинции Китая ученые обнаружили окаменелые останки летающего динозавра.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости