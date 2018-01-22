Приближение астероида-небоскреба к Земле: Предупреждение от NASA, комментарий Ходаса

Исследователи из Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства на своем официальном интернет-ресурсе сообщили, что в начале будущего месяца человечество в очередной раз окажется в зоне риска. Объектом исследования на этот раз стал астероид под кодовым названием 2002 AJ129, который пролетит возле Земли уже 4 февраля. Максимальная точка сближения будет отдалена в 10 раз больше, чем расстояние между Луной и Землей, а это почти 4,2 миллиона километров. Размер небесного тела равен 0,5 километра в длину и 1,2 километра в поперечнике, скорость движения астероида – 34 километра в секунду.

Дыль Лилия

Впервые об астероиде 2002 AJ129, как о потенциально опасном объекте, заговорили в 2002 году, когда специалисты обнаружили его с помощью Maui Space Surveillance Site (Халеакала, Гавайи). Скорость движения и габариты 2002 AJ129 или, как его называют специалисты астероида-небоскреба, позволяют отнести его к потенциально опасным космическим телам. Однако, как утверждают насовцы, реальной угрозы для Земли он не несет, поскольку в обозримом будущем столкновения с нашей планетой эксперты не прогнозируют.Пол Ходас, менеджер из Центра исследований объектов околоземного объекта NASA в Лаборатории реактивного движения (Пассаден, США) сообщил: «Мы отслеживаем этот астероид уже более 14 лет и очень точно знаем его орбиту. Наши расчеты показывают, что астероид 2002 AJ129 не имеет шансов столкнутся с Землей 4 февраля или в любое время в течение следующих 100 лет». «В JPL находится Центр исследований объектов, сближающихся с Землей, для программы наблюдений за Землей Земли NASA, являющейся элементом Управления координации планетарной обороны в Управлении научной миссии Агентства», - пишет NASA на своем официальном интернет-ресурсе.Ранее сообщалось, что к Земле приближается мистический астероид 2015 TB-145, который визуально напоминает череп. Представители из Института астрофизики Андалусии Пабло Сантос-Санс заявили: «У нас появится возможность получить новые данные, которые помогут усовершенствовать наши знания об этом теле и о других подобных телах, сближающихся с нашей планетой».