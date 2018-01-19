Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Когда мы смотрим на Луну, то видим один и тот же образ. Однако что может скрывать от нас спутник Земли? Гипотез существует немало. Одни утверждают, что под лунной поверхностью находятся базы пришельцев или даже древняя цивилизация, которая давно покинула нашу планету. Мнения и теории разнятся. Некоторые уфологи выдвигают даже такие фантастические предположения, что Луна - это искусственно созданный объект, что-то вроде гигантского НЛО постоянно наблюдающего за нами и, как замечено специалистами, постоянно испускающий странные сигналы. Сколько бы доводов не существовало, а доказательств того, что там действительно существует инопланетная жизнь более чем достаточно.

Так недавно китайскими специалистами в области астрономии были обнародованы очень интересные снимки с поверхности Луны на которых отчётливо виднелась фигура некоего человекообразного существа. По всем признакам это создание погибло давно о чём свидетельствует наличие большого слоя лунной пыли на нём. По изображению видно, что на голове у пришельца одето что-то похожее на кислородную маску. Очертания фигуры дают понять, что инопланетное существо имеет очень много похожего с человеком: голова, нос, конечности и пропорции абсолютно идентичны.Тогда возникает вопрос. Если это всё-таки представитель иной цивилизации, то почему он здесь погиб, какие обстоятельства этому предшествовали, и почему тело осталось лежать на поверхности долгие года и никто не забрал его? А если на фото тело трагически погибшего человека, то вопросов на которые, по-видимому, найдётся мало ответов, будет огромное количество.

Эту уникальную находку прокомментировал известный уфолог из Америки Скотт Уоринг. Он сообщил, что подобного рода находки далеко не редкость. Окаменевшие останки человекоподобных существ обнаруживаются довольно часто и все они имеют разную структуру и правильную форму. А это говорит о том, что это не предмет природных образований на который так часто ссылаются представители NASA.Во всяком случае, пока эти все гипотезы никто не может как доказать так и опровергнуть со 100% вероятностью. Чтоб внести ясность ко всему просто необходимо возобновить космические экспедиции. Хотя гарантировать нельзя, что вся полученная информация будет непременно раскрыта.