Шизофрения, рукоприкладство и изгнание нечисти: Ольге Рапунцель поставили страшный диагноз

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Шизофрения, рукоприкладство и изгнание нечисти: Ольге Рапунцель поставили страшный диагноз

Участница Дома-2 страдает шизофренией.

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Шизофрения, рукоприкладство и изгнание нечисти: Ольге Рапунцель поставили страшный диагноз

Сегодня, 14:43
Участница Дома-2 страдает шизофренией.

Шизофрения, рукоприкладство и изгнание нечисти: Ольге Рапунцель поставили страшный диагноз

 

К такому неутешительному диагнозу пришли медработники, которые обследовали Ольгу Григоревскую известную всем под псевдонимом Рапунцель. К специалистам Ольга обратилась потому, что находится в "интересном положении" и проходит стандартную процедуру профосмотра. Специалисты осматривавшие звезду реалити-шоу постановили ей диагноз маниакально-депрессивного психоза, который является эндогенным психическим расстройством и часто сопровождается другими расстройствами психики, такими как тревожные расстройства.

Тем не менее для беременной девушки это заключение, видимо, было не такой уж и новостью, так как она до сих пор не предприняла никаких попыток для своего лечения и продолжает участвовать в телепроекте. А зрители, которые постоянно следят за развитием событий в "Доме-2" отметили, что за Рапунцель давно замечали странные повадки в поведении. Многие вспомнили как Григоревская частенько вела беседу сама с собой, о чём-то спорила и даже пыталась как-то выгнать нечисть. Теперь, когда всё стало на свои места поклонники стали волноваться за судьбу малыша Ольги.

 

Впрочем, на последнем осмотре у доктора, беременная Ольга всё-таки решила покинуть проект и уйти в декрет. В этом решении её поддержал супруг Дмитрий Дмитренко с нетерпением ожидающий рождения ребёнка. Напомним, что у пары часто встречались ссоры и даже рукоприкладство. Однажды Дмитрий осмелился ударить уже находящуюся в положении Григоревскую. После такой выходки пара не на долго распалась, но порознь быть так и не смогла. Первой на примирение пошла Ольга Рапунцель. Она объяснила, что на такой поступок пошла потому что просто жить не может без возлюбленного.

 

А пока лечение и госпитализация отложены на неопределённый срок, медики будут постоянно наблюдать за своей пациенткой с помощью камер установленных по всей площади Поляны. А неравнодушные фанаты будут теперь ещё с большим пристрастием наблюдать за официально признанной психически нездоровой участницей. Кстати, Григоревская в подобном диагнозе стала подозревать своего супруга и открыто заявила об этом. Таким образом вырисовывается очень интересная и неординарная картинка "особенной" семьи.
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