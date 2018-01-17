Внебрачный сын: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали детей

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Внебрачный сын: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали детей

Снимки новорожденных малышей опубликовали Курникова и Иглесиас в соцсетях.

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| | Внебрачный сын: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали детей

Внебрачный сын: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали детей

Сегодня, 14:29
Снимки новорожденных малышей опубликовали Курникова и Иглесиас в соцсетях.

Внебрачный сын: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали детей

 

Поклонники белокурой теннисистки даже не были в курсе, что она беременна. Испанский певец и спортсменка стали практически чемпионами по скрытности среди звезд, потому что общественность даже не подозревала о том, что пара ожидает пополнение.

Двойняшки, мальчик и девочка, родились 16 декабря прошлого года, дочь назвали Люси, а сына - Николас. Сейчас счастливые родители решили приоткрыть тайну и выложили в Instagram снимки своих детей, причем каждый на своей странице, снабдив абсолютно одинаковой подписью: «Мое солнышко». Поклонники оценили трогательные фото - на одном из них с малышом позирует новоиспеченный отец, на другом - мама нежно целует другого из двойняшек. Где мальчик, а где девочка, родители уточнять не стали. За пять часов фото на странице Иглесиаса собрало около миллиона лайков.

Внебрачный сын: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали детей

 

36-летняя Анна и 42-летний Энрике живут вместе уже порядка 17 лет, но за это время ни разу не проходило достоверной информации об их свадьбе. Хотя, судя по слухам, брак мог быть заключен уже давно, просто звездная пара не хотела сообщать об этом публике. А, учитывая, как успешно им удалось все 9 месяцев скрывать, что Анна беременна двойней, то утаить новость о бракосочетании могло быть для них еще проще. Спортсменка периодически подливала масла в огонь, раззадоривая поклонников, что новости о ее замужестве и беременности появляются практически каждый год, и все время попадают мимо.

Внебрачный сын: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали детей

 

А в это время у Энрике могут появиться не только наследники, но и родственники иного рода. В частности, родной брат. Сейчас на отцовство Хулио Иглесиаса претендует 41-летний Хавьер Санчес Сантос, который считает себя внебрачным сыном певца и пытается это доказать через суд. Его иск был принят судом к рассмотрению, что удовлетворило на данном этапе сторону истца, как заявил его адвокат. Правозащитник, к тому же, заметил, что анализ ДНК подтвердил на 99,9%, что отец его клиента - действительно знаменитый певец Хулио Иглесиас.

Кстати, раньше иск по этому делу уже рассматривался в суде, его подавала Мария Эдите Сантос, мать Сантоса, но начатое успешно дело, было отклонено вышестоящей инстанцией, а потенциальный отец, Хулио Иглесиас, отказался сдавать анализ на ДНК.
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