Погоду можно контролировать: Высотные струйные течения способны провоцировать катаклизмы

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Погоду можно контролировать: Высотные струйные течения способны провоцировать катаклизмы

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| | Погоду можно контролировать: Высотные струйные течения способны провоцировать катаклизмы

Погоду можно контролировать: Высотные струйные течения способны провоцировать катаклизмы

Вчера, 17:56
Мировые эксперты научной среды сделали потрясающее открытие и сообщили, что погодные условия зависят от некоторых показателей, связанных с тропосферой. Выяснилось, что высотные струйные потоки в последние столетия вышли из под контроля и могут менять свое направление, вследствие чего погода меняется, а катаклизмы могут возникнуть с наибольшей вероятностью.

Погоду можно контролировать: Высотные струйные течения способны провоцировать катаклизмы

 

Ученые рассказали, что несколько десятков лет назад за климатом не производилось таких наблюдений, как сейчас, поэтому многие данные были невозвратимо утеряны. Дело в том, что исторические записи несут в себе некую информацию, позволяющую составить статистику для дальнейших умозаключений. Эксперты обследовали кольца в стволах деревьев и смогли приблизительно высчитать, куда направлялись струйные потоки в августе каждого года прошлого века. Расчеты позволили специалистам понять, что сейчас климат стал совершенно другим.

Каждый год температуры воздуха в различных регионах меняются, и на первый взгляд все эти перемены незначительны. Но если посмотреть на ситуацию с глобальной стороны, то можно понять, что последствия понемногу превращаются в разрушительные. Речь идет о том, что высотные струйные потоки представляют собой некую воздушную массу, то есть ветра, которые перемещаются на скорости от 25 километров в час на большой высоте. Если их направление постоянное, климат остается привычным, но если происходят перемены – погода меняется в разных направлениях.

Погоду можно контролировать: Высотные струйные течения способны провоцировать катаклизмы

 

Эксперты подчеркнули, что в европейской части планеты с переменой направления воздушных потоков могут возникать как засухи, так и серьезные лесные пожары, но более опасными являются наводнения. Аномальная жара способна смягчить климат в холодных странах, но в пустынях в случае повышения температур возникнут просто нереальные температурные условия. То же касается и чрезмерного выпадения осадков, когда для пустынь они будут спасением, а для влажных участков станут причиной наводнений и оползней.

Погоду можно контролировать: Высотные струйные течения способны провоцировать катаклизмы

 

По мнению исследователей, подробное изучение причин смены движения высотных струйных потоков может стать выходом из проблемного положения. Если ученые получат возможность контролировать данные воздушные массы, то это позволит избежать в будущем многих катастроф, связанных с плохими и опасными погодными условиями. В настоящее время ведется детальная статистика, и фиксируются все изменения, чтобы в будущем появилось больше положительных результатов исследований.
Анна Лисичкина
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