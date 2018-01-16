Погоду можно контролировать: Высотные струйные течения способны провоцировать катаклизмы

Ученые рассказали, что несколько десятков лет назад за климатом не производилось таких наблюдений, как сейчас, поэтому многие данные были невозвратимо утеряны. Дело в том, что исторические записи несут в себе некую информацию, позволяющую составить статистику для дальнейших умозаключений. Эксперты обследовали кольца в стволах деревьев и смогли приблизительно высчитать, куда направлялись струйные потоки в августе каждого года прошлого века. Расчеты позволили специалистам понять, что сейчас климат стал совершенно другим.
Каждый год температуры воздуха в различных регионах меняются, и на первый взгляд все эти перемены незначительны. Но если посмотреть на ситуацию с глобальной стороны, то можно понять, что последствия понемногу превращаются в разрушительные. Речь идет о том, что высотные струйные потоки представляют собой некую воздушную массу, то есть ветра, которые перемещаются на скорости от 25 километров в час на большой высоте. Если их направление постоянное, климат остается привычным, но если происходят перемены – погода меняется в разных направлениях.
Эксперты подчеркнули, что в европейской части планеты с переменой направления воздушных потоков могут возникать как засухи, так и серьезные лесные пожары, но более опасными являются наводнения. Аномальная жара способна смягчить климат в холодных странах, но в пустынях в случае повышения температур возникнут просто нереальные температурные условия. То же касается и чрезмерного выпадения осадков, когда для пустынь они будут спасением, а для влажных участков станут причиной наводнений и оползней.
По мнению исследователей, подробное изучение причин смены движения высотных струйных потоков может стать выходом из проблемного положения. Если ученые получат возможность контролировать данные воздушные массы, то это позволит избежать в будущем многих катастроф, связанных с плохими и опасными погодными условиями. В настоящее время ведется детальная статистика, и фиксируются все изменения, чтобы в будущем появилось больше положительных результатов исследований.