Повышенное давление и провалы в памяти: Слишком много соли вредит мозгу

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Повышенное давление и провалы в памяти: Слишком много соли вредит мозгу

О влиянии соли на организм.

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Повышенное давление и провалы в памяти: Слишком много соли вредит мозгу

Сегодня, 13:21
Учёные из Корнеллского университета в США заявили, что слишком много соли вредит мозгу, поскольку из-за употребления солёной пищи активнее размножаются иммунные клетки. Последние блокируют возникновение окиси азота, а это важная молекула. Именно благодаря ей хорошо работают мозг и сердце. Соответственно, от переизбытка соли развиваются слабоумие и инфаркты.

По словам ведущего автора исследования Джузеппе Фарако, по полученным данным можно понять, что работа кишечника очень важна для мозга. Фактически, то, что мы едим, может влиять на поступки и состояния здоровья. Таким образом, нужно стараться придерживаться правильных пищевым привычек, чтобы прожить дольше и не болеть.

Повышенное давление и провалы в памяти: Слишком много соли вредит мозгу

 

Проблемой влияния соли на состояние здоровья учёные занимались не первый год. Они и раньше заметили, что она может привести, например, к слабоумию, однако не понимали, почему так. В то же время, совсем не употреблять соль нельзя, поскольку благодаря содержащемуся в ней натрию и хлору работают нервные клетки и пищеварительные органы. Соответственно, просто необходимо знать меру в этом продукте.

Команда во главе с Фарако проверяли свою гипотезу на мышах. Они пересаливали их пищу примерно в 8-16 раз. После этого прошёл примерно месяц – и животным стало существенно хуже. У них начало повышаться давление, ухудшилась реакция и начались провалы в памяти. В то же время, кровеносная система работала совершенно нормально, там отсутствовали воспаления, что было бы характерно для вышеуказанных симптомов. Тогда учёные провели анализ, сравнивая микрофлору подопытных мышей, которых кормили очень солёной едой, с теми, у кого была нормальная диета. Так и удалось определить факт размножения иммунных клеток.

Повышенное давление и провалы в памяти: Слишком много соли вредит мозгу

 

Стоит также отметить, что данное исследование не даёт стопроцентный ответ о вреде соли. Ранее была информация о работе учёных из Бостонского университета, которые попытались проверить, что будет, если этот продукт не употреблять или употреблять его в очень малом количестве. Они собрали более двух тысяч добровольцев обоих полов в возрасте от 32 до 64 лет, наблюдая за ними в течение 16 лет.

Людей разделили на две группы. Участники первой ели меньше 6 граммов соли в день или вообще старались редко её употреблять, а во второй превышали эту норму. В итоге оказалось, что у тех, кто пищу пересаливал, давление обычно было более низкое.
Ирина Летинская
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