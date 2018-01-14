Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Ложное ЧП на Гавайях.

Вчера утром жители солнечных островов на свои мобильные устройства и в виде сообщений получили тревожную новость о том, что на них приближается ядерная атака. Всех просили немедленно покинуть дома и найти убежища, дабы избежать непоправимого. Охватившая паника население длилась около сорока минут, пока власти не опровергли надвигающуюся угрозу сообщив, что допущена ошибка и сигнал ложный.





Местная служба по чрезвычайным обстоятельствам расследует данный неприятный инцидент. Глава штата Дэвид Иге заявил, что сигнал тревоги был запущен нечаянно. По его словам сработал человеческий фактор при передаче смены. Сотрудник ЧС просто нажал не на ту кнопку и система оповещения, которая была тестирована в декабре 2017 года, из-за угрозы исходящей от Северной Кореи, сработала на отлично.

Губернатор вскоре поспешил принести извинения в связи с этим инцидентом и пообещал, что впредь за экстренные сообщения будут отвечать всего два человека и подобной оплошности не повторится.





Владимир Соловьёв - известный телеведущий и журналист поделился со своим мнением по этому поводу. Он считает, что сложная ситуация с Пхеньяном и ошибочные нажатия тревожных кнопок могут привести к очень серьёзным последствиям. Учитывая складывающуюся ситуацию, аналогичный сигнал о ракетной угрозе может спровоцировать начало ядерной войны, да и в принципе таких "случайностей" быть вообще не должно. Халатность в таких сферах может иметь катастрофические последствия.