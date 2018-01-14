Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

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Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Ложное ЧП на Гавайях.

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Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Вчера, 17:31
Ложное ЧП на Гавайях.

Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

 

Вчера утром жители солнечных островов на свои мобильные устройства и в виде сообщений получили тревожную новость о том, что на них приближается ядерная атака. Всех просили немедленно покинуть дома и найти убежища, дабы избежать непоправимого. Охватившая паника население длилась около сорока минут, пока власти не опровергли надвигающуюся угрозу сообщив, что допущена ошибка и сигнал ложный.

Местная служба по чрезвычайным обстоятельствам расследует данный неприятный инцидент. Глава штата Дэвид Иге заявил, что сигнал тревоги был запущен нечаянно. По его словам сработал человеческий фактор при передаче смены. Сотрудник ЧС просто нажал не на ту кнопку и система оповещения, которая была тестирована в декабре 2017 года, из-за угрозы исходящей от Северной Кореи, сработала на отлично.

Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

 

Губернатор вскоре поспешил принести извинения в связи с этим инцидентом и пообещал, что впредь за экстренные сообщения будут отвечать всего два человека и подобной оплошности не повторится.

Владимир Соловьёв - известный телеведущий и журналист поделился со своим мнением по этому поводу. Он считает, что сложная ситуация с Пхеньяном и ошибочные нажатия тревожных кнопок могут привести к очень серьёзным последствиям. Учитывая складывающуюся ситуацию, аналогичный сигнал о ракетной угрозе может спровоцировать начало ядерной войны, да и в принципе таких "случайностей" быть вообще не должно. Халатность в таких сферах может иметь катастрофические последствия.

Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

 

Напомним, что в августе 2017 года на Гуаме произошла похожая история. Тогда последовала тревога о которой через 15 минут трубили во всю две местные радиостанции. Встревоженные не на шутку жители стали предпринимать различные меры самосохранения, когда власти сообщили, что было включено незапланированное тестирование средств оповещения. А как известно на острове находятся военно-морские и авиабазы Соединённых Штатов. Напряженные отношения между КНДР и Америкой делают эти территории не просто хорошей мишенью для Пхеньяна, но и самой первой. Ввиду этого, власти крайне опасаются ракетный удар и предпринимают все меры для его предупреждения.

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