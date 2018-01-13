Смертельный флешмоб захватил сеть: Почему подростки из США едят Tide?

Шуточное видео переросло в безумие.





Всё началось с потешного ролика на сайте College Humor. В юмористическом видео человек с удовольствием съедал яркие капсулы средства для стирки только лишь потому, что те выглядели очень аппетитно. Однако подростки это расценили весьма своеобразно и приняли как некий вызов. Они устроили настоящий флешмоб по этому поводу. Сумасшедшее соревнование в сети под названием "Tide Pod Challenge" стало набирать стремительные обороты.





Суть "порошковой" игры заключается в том, чтоб как можно интереснее и необычно съесть капсулу порошка, а затем передать эстафету другому человеку, который должен ответить своим оригинальным вариантом поедания. Таким образом образовалась бесконечная вереница интернет пользователей, которые приняли и продолжают принимать участие в бестолковой шутке.

Забавы - это хорошо, но когда дело касается здоровья, а особенно если существует реальная угроза жизни человеку, то невинная потеха превращается в "русскую рулетку". Медики во всю бьют тревогу и неспроста. Используемые во флешмобе моющие средства обладают ярко выраженной агрессивной средой для организма. Имея в своём составе ряд химических веществ таких как этанол, полимеры и перекись водорода, попадая в организм человека несут с собой очень тяжелые последствия, вплоть до летального исхода.





В таких случаях может наблюдаться снижение артериального давления, цианоз, поражение центральной нервной системы, возникает рвота и судороги. А при попадании в лёгкие щелочей порошка в виде пены могут повлечь за собой ожог, пневмонию и ларингоспазм, отёк лёгких.

Поэтому, для избежания подобных эффектов, лучше воздержаться от участия в подобных смертельных авантюрах, не обращая внимания на популярность проводимой игры, её большую аудиторию зрителей, количество лайков и тому подобное. Как сказал великий немецкий философ Артур Шопенгауэр: "Девять из десяти нашего счастья основано только на здоровье".



