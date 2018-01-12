Ной по мобильному предупредил сына о Всемирном потопе: Очередная тайна Библии раскрыта?

Библейский Ной перед Всемирным потопом пользовался современными технологиями. Учёный из Турции нашёл новые факты о масштабном событии.





Преподаватель факультета морских наук Стамбульского университета Явуз Орнек увлекается исследованием религиозных историй из Корана и Библии. Посвятив своему хобби не один год, учёный пришёл к сенсационному выводу, персонажи библейских историй активно использовали современные технологии. Преподаватель факультета морских наук Стамбульского университета Явуз Орнек увлекается исследованием религиозных историй из Корана и Библии. Посвятив своему хобби не один год, учёный пришёл к сенсационному выводу, персонажи библейских историй активно использовали современные технологии.





Изучая легенду о Всемирном потопе, Орнек установил, что Ной, который построил ковчег, владел продвинутыми научными гаджетами и активно пользовался технологическими приспособлениями. Так, к примеру, специалист из Турции установил, что перед началом глобального наводнения Ной связался со своим сыном по мобильному телефону иначе никак нельзя объяснить, как библейскому персонажу и спасителю множества видов живых существ удалось поговорить с отпрыском, находящимся за 400 метров от корабля. Докричаться до сына на таком расстоянии или же сходить к нему в экстренной ситуации не так-то просто.





Далее Явуз Орнек убеждён, что ноев ковчег не был построен только из дерева, в нём преобладали металлические конструкции. Учёный уверен, что древнее судно не дрейфовало по бескрайнему океану 40 дней и 40 ночей, а отлично передвигалось при помощи ядерного двигателя. Далее Явуз Орнек убеждён, что ноев ковчег не был построен только из дерева, в нём преобладали металлические конструкции. Учёный уверен, что древнее судно не дрейфовало по бескрайнему океану 40 дней и 40 ночей, а отлично передвигалось при помощи ядерного двигателя.





Третьим удивительным фактом, который открыл преподаватель из Стамбульского университета, стало использование для разведки местности Ноем некоего подобия дрона. Орнек уверен, что владелец ковчега и доверенное лицо откровений Божьих не посылал для поиска суши голубя, а активно использовал имеющуюся на борту технику и отслеживал её передвижение по компьютеру или его древнему аналогу.





Библейские события интересуют учёных из различных сфер научных исследований. Так в свою очередь известный подводный археолог Роберт Баллард, который обнаружил на океаническом дне печально известный корабль «Титаник», несколькими годами ранее установил реальность Великого потопа, который действительно укрыл Землю 12 000 лет назад. Библейские события интересуют учёных из различных сфер научных исследований. Так в свою очередь известный подводный археолог Роберт Баллард, который обнаружил на океаническом дне печально известный корабль «Титаник», несколькими годами ранее установил реальность Великого потопа, который действительно укрыл Землю 12 000 лет назад.





Балларду и его команде из Колумбийского университета удалось обнаружить следы древнего ледника, который впоследствии растаял и покрыл нашу планету толстым слоем воды. Далее эксперты нашли следы допотопового грунта на побережье Чёрного моря, в районе турецкого города Синоп. Руины древности, которые обнаружили под водой, находились на глубине в 100 метров.





Специалистами из Колумбийского университета была установлена и сила воды, которая затапливала земную поверхность. Оказалось, что мощь стихии превысила силу падения вод Ниагарского водопада в 200 раз.



