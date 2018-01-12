Миллионы Державина ищут наследника: Кто сразится за имущество ушедшего актёра?

10 января не стало известного актёра, народного
артиста РСФСР Михаила Державина. Очередной уход, уход мэтра от искусства, и
много сожалений, поскольку такие таланты всегда незаменимы. О Михаиле Державине
будут помнить очень долгое время, пересматривать киношедевры с его участием,
каждый раз поражаясь тому, каким великим бывает искусство.
Актёр работал до последнего, хотя и длительный
период болел. Михаил Державин перенёс ряд операций, у него были нарушения
сердечно-сосудистой системы, артист страдал сахарным диабетом. В декабре мэтр
совсем слёг, постоянно находясь в одной из лечебниц Москвы в реанимационном
отделении. В итоге, врачам всё-таки не удалось справиться с его недугом.
Организм 81-летнего актёра не выдержал. 15 января на Новодевичьем кладбище
состоятся похороны. Многие деятели уже выразили соболезнования родственникам
Михаила Державина в связи с таким событием, называя его верным другом по жизни
и в работе.
Однако когда умирает известная личность, речь
постепенно заходит не только о том, чего она добилась и какую память оставила.
Остаются и некие материальные ценности, и публика начинает гадать, кому они
могут достаться. Известно множество скандалов, которые разразились именно после
смерти того или иного артиста, в связи с его наследством. Будут ли они иметь
место в случае с Михаилом Державиным? И что вообще оставил артист?
Главной частью наследства Михаила Державина являются
квартира на Арбатском переулке Москвы и дом за городом. Актёр всё время прожил
в арбатских двориках. Он родился в доме артистов театра Вахтангова, рядом с
которым был театральный институт имени Б. Щукина. Как вспоминал сам Державин,
соседство такого ВУЗа и являлось одной из причин, почему он стал актёром.
Покупкой недвижимости артист долгое время не
занимался, предпочитая жить у своих жён. Позже он всё-таки приобрёл
двухкомнатную квартиру в своём же родном доме. Площадь данной недвижимости
составляет 35 метров, а стоит она примерно 22 миллиона рублей. Что касается
загородной части имущества, то это участок в Подмосковье, Чеховский район. Цена
– 10 миллионов рублей. Там всё начиналось с маленького щитового домика, а потом
активно всё достраивали. Так, площадь гостиной в итоге составила 90 метров.
Также загородный дом выделяется роскошным зимним садом, построенным в своё
время программой «Идеальный ремонт».
Наследников на всё это всего двое – дочь от второго
брака, Мария Будённая, и супруга, Роксана Бабаян. Многие предполагают, что
вторая уступит первой либо оформит так, чтобы после смерти абсолютно всё ей
досталось. Своих детей у Роксаны Бабаян не имеется.
Ирина Летинская