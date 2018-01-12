Миллионы Державина ищут наследника: Кто сразится за имущество ушедшего актёра?

10 января не стало известного актёра, народного артиста РСФСР Михаила Державина. Очередной уход, уход мэтра от искусства, и много сожалений, поскольку такие таланты всегда незаменимы. О Михаиле Державине будут помнить очень долгое время, пересматривать киношедевры с его участием, каждый раз поражаясь тому, каким великим бывает искусство.

Актёр работал до последнего, хотя и длительный период болел. Михаил Державин перенёс ряд операций, у него были нарушения сердечно-сосудистой системы, артист страдал сахарным диабетом. В декабре мэтр совсем слёг, постоянно находясь в одной из лечебниц Москвы в реанимационном отделении. В итоге, врачам всё-таки не удалось справиться с его недугом. Организм 81-летнего актёра не выдержал. 15 января на Новодевичьем кладбище состоятся похороны. Многие деятели уже выразили соболезнования родственникам Михаила Державина в связи с таким событием, называя его верным другом по жизни и в работе.





Однако когда умирает известная личность, речь постепенно заходит не только о том, чего она добилась и какую память оставила. Остаются и некие материальные ценности, и публика начинает гадать, кому они могут достаться. Известно множество скандалов, которые разразились именно после смерти того или иного артиста, в связи с его наследством. Будут ли они иметь место в случае с Михаилом Державиным? И что вообще оставил артист?

Главной частью наследства Михаила Державина являются квартира на Арбатском переулке Москвы и дом за городом. Актёр всё время прожил в арбатских двориках. Он родился в доме артистов театра Вахтангова, рядом с которым был театральный институт имени Б. Щукина. Как вспоминал сам Державин, соседство такого ВУЗа и являлось одной из причин, почему он стал актёром.





Покупкой недвижимости артист долгое время не занимался, предпочитая жить у своих жён. Позже он всё-таки приобрёл двухкомнатную квартиру в своём же родном доме. Площадь данной недвижимости составляет 35 метров, а стоит она примерно 22 миллиона рублей. Что касается загородной части имущества, то это участок в Подмосковье, Чеховский район. Цена – 10 миллионов рублей. Там всё начиналось с маленького щитового домика, а потом активно всё достраивали. Так, площадь гостиной в итоге составила 90 метров. Также загородный дом выделяется роскошным зимним садом, построенным в своё время программой «Идеальный ремонт».





Наследников на всё это всего двое – дочь от второго брака, Мария Будённая, и супруга, Роксана Бабаян. Многие предполагают, что вторая уступит первой либо оформит так, чтобы после смерти абсолютно всё ей досталось. Своих детей у Роксаны Бабаян не имеется. Наследников на всё это всего двое – дочь от второго брака, Мария Будённая, и супруга, Роксана Бабаян. Многие предполагают, что вторая уступит первой либо оформит так, чтобы после смерти абсолютно всё ей досталось. Своих детей у Роксаны Бабаян не имеется.

Ирина Летинская