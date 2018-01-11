Третья дочь Анджелины Джоли «стала мальчиком»: Проблемы в воспитании или влияние окружения?

Захара Джоли-Питт, последовав примеру сестёр, тоже примерила на себя «мальчековый» образ. 13-летняя приёмная дочь голливудской актрисы поразила тёмным брючным костюмом и чёрной футболкой на одном из светских мероприятий, куда пришла с остальными членами семейства. Собственно, по-девичьи из всех нарядилась только Анджелина Джоли.

Первой из всех юных леди семейства забросила платья Шайло. Далее о них забыла Вивьен. Теперь очередь дошла и до Захары. Некоторые специалисты в области психологии предполагали, что кардинальные смены образов звёздных детей связаны с разводом Анджелины Джоли и Брэда Питта. Какова причина разрыва самой крепкой пары Голливуда, до сих остаётся до конца не ясной.





Одной из версий являются вредные привычки Питта, и то, что он начал пить. Также в прессе описывали скандал семейства, при котором актёр даже поднял руку на старшего сына – по всей видимости, в запале. Так или иначе, однако развод был, и двойная фамилия теперь только у детей. Предполагается, что такое событие могло быть серьёзным испытанием для младших членов семьи Джоли.

Хотя, как отмечают в прессе, актриса всё-таки разрешила Брэду Питту с ними общаться и даже поручила присмотреть за ними, пока она ходила на «Золотой глобус» для получения премии. У актёра намечаются новые отношения – по одной версии, с Сиенной Миллер, а по другой, с Эмилией Кларк.





Какая ещё может быть причина у желания девочек Джоли-Питт одеваться, как мальчики? Некоторые считают, что дело в особенностях воспитания. Возможно, Анджелина Джоли каким-то образом надавила где-то на своих детей, и это существенно повлияло на резкую смену образов.





Интернет-пользователи склоняются к версии, что всё дело совсем не в психологии, а в какой-то пропаганде или рекламной акции. Анджелина Джоли не только актриса, но и общественный деятель. Отдельные личности считают, что в мальчиковой одежде на девочках Джоли-Питт есть некий посыл. Возможно, это замаскированный призыв уважать секс-меньшинства, например. Либо дело в рекламе какого-то будущего проекта. Не исключено, что образы будут использованы в фильме или даже целом шоу.





Впрочем, есть и такие, кто вообще не воспринимает то, что Захара одела брючный костюм, серьёзно. Они заявляют, что это просто эксперимент девочки, поскольку совсем недавно ей исполнился 13. Тем более, что обувь у ребёнка всё-таки была дамской и даже с небольшим каблуком. Следовательно, как отмечают такие люди, нужно подождать, не продолжится ли тенденция носить мальчиковые вещи у Захары. Если она ещё несколько раз покажется на публике в таком образе, то тогда и можно будет что-то говорить, а вот пока слишком рано. Впрочем, есть и такие, кто вообще не воспринимает то, что Захара одела брючный костюм, серьёзно. Они заявляют, что это просто эксперимент девочки, поскольку совсем недавно ей исполнился 13. Тем более, что обувь у ребёнка всё-таки была дамской и даже с небольшим каблуком. Следовательно, как отмечают такие люди, нужно подождать, не продолжится ли тенденция носить мальчиковые вещи у Захары. Если она ещё несколько раз покажется на публике в таком образе, то тогда и можно будет что-то говорить, а вот пока слишком рано.

Ирина Летинская