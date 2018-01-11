Третья дочь Анджелины Джоли «стала мальчиком»: Проблемы в воспитании или влияние окружения?

Захара Джоли-Питт, последовав примеру сестёр, тоже
примерила на себя «мальчековый» образ. 13-летняя приёмная дочь голливудской
актрисы поразила тёмным брючным костюмом и чёрной футболкой на одном из
светских мероприятий, куда пришла с остальными членами семейства. Собственно,
по-девичьи из всех нарядилась только Анджелина Джоли.
Первой из всех юных леди семейства забросила платья
Шайло. Далее о них забыла Вивьен. Теперь очередь дошла и до Захары. Некоторые
специалисты в области психологии предполагали, что кардинальные смены образов
звёздных детей связаны с разводом Анджелины Джоли и Брэда Питта. Какова причина
разрыва самой крепкой пары Голливуда, до сих остаётся до конца не ясной.
Одной из версий являются вредные привычки Питта, и то,
что он начал пить. Также в прессе описывали скандал семейства, при котором
актёр даже поднял руку на старшего сына – по всей видимости, в запале. Так или
иначе, однако развод был, и двойная фамилия теперь только у детей.
Предполагается, что такое событие могло быть серьёзным испытанием для младших
членов семьи Джоли.
Хотя, как отмечают в прессе, актриса всё-таки
разрешила Брэду Питту с ними общаться и даже поручила присмотреть за ними, пока
она ходила на «Золотой глобус» для получения премии. У актёра намечаются новые
отношения – по одной версии, с Сиенной Миллер, а по другой, с Эмилией Кларк.
Какая ещё может быть причина у желания девочек
Джоли-Питт одеваться, как мальчики? Некоторые считают, что дело в особенностях
воспитания. Возможно, Анджелина Джоли каким-то образом надавила где-то на своих
детей, и это существенно повлияло на резкую смену образов.
Интернет-пользователи склоняются к версии, что всё
дело совсем не в психологии, а в какой-то пропаганде или рекламной акции.
Анджелина Джоли не только актриса, но и общественный деятель. Отдельные
личности считают, что в мальчиковой одежде на девочках Джоли-Питт есть некий
посыл. Возможно, это замаскированный призыв уважать секс-меньшинства, например.
Либо дело в рекламе какого-то будущего проекта. Не исключено, что образы будут
использованы в фильме или даже целом шоу.
Впрочем, есть и такие, кто вообще не воспринимает
то, что Захара одела брючный костюм, серьёзно. Они заявляют, что это просто
эксперимент девочки, поскольку совсем недавно ей исполнился 13. Тем более, что
обувь у ребёнка всё-таки была дамской и даже с небольшим каблуком.
Следовательно, как отмечают такие люди, нужно подождать, не продолжится ли
тенденция носить мальчиковые вещи у Захары. Если она ещё несколько раз покажется
на публике в таком образе, то тогда и можно будет что-то говорить, а вот пока
слишком рано.
Ирина Летинская